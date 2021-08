Die News von heute im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

8.23 Uhr: Stadtbus in Russland explodiert: Eine Tote und viele Verletzte

Bei einer Explosion in einem Kleinbus in der Stadt Woronesch im Südwesten Russlands ist eine Frau ums Leben gekommen. 19 Menschen seien in der Nacht zum Freitag verletzt worden, schrieb Gouverneur Alexander Gussew bei Telegram. Der Gesundheitszustand von drei Patienten sei ernst. Sie lägen auf der Intensivstation.

Bilder zeigen, dass Teile der Außenverkleidung und des Daches herausgerissen wurden. In einem Video ist zu sehen, wie der Bus an einer Haltestelle steht und es plötzlich zu einer heftigen Explosion kommt, dann rennen viele Fahrgäste auf die Fahrbahn, Passanten helfen Verletzten. In dem Stadtbus saßen 35 Fahrgäste. Die genaue Ursache war zunächst unbekannt. Die Ermittler gingen von einem technischen Problem aus, meldete die Staatsagentur Tass. Sprengstoff wurde demnach nicht gefunden. Der Gouverneur ordnete eine Überprüfung aller Busse in der Region an.

7.53 Uhr: Bill Gates stellt Milliardenhilfe bei Verabschiedung von Infrastrukturgesetz in Aussicht

Microsoft-Gründer Bill Gates hat im Falle der Verabschiedung des billionenschweren Infrastrukturpakets in den USA 1,5 Milliarden Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro) für Klimaschutzprojekte in Aussicht gestellt. Das Gesetz werde "uns nicht nur auf einen dauerhafteren Weg zu Null-Emissionen bringen, sondern auch (...) Arbeitsplätze im ganzen Land schaffen", zitierte der Sender CNBC den Multimilliardär. Medienberichten zufolge sollen die 1,5 Milliarden im Laufe von drei Jahren für die Reduzierung von Treibhausgasen ausgegeben werden.

Das gewaltige Infrastrukturpaket von US-Präsident Joe Biden hat bereits den US-Senat passiert. Das Gesetz wurde auch von mehreren Republikanern unterstützt. Es muss nun noch vom Repräsentantenhaus verabschiedet werden. Dort werden längere Verhandlungen erwartet, da es in der Kammer in den Reihen von Bidens Demokraten Unstimmigkeiten über das Vorhaben gibt.

6.49 Uhr: Seil blockiert – Bergwacht rettet Kletterer aus Felswand

Mit Hubschrauber und viel Muskelkraft haben Bergretter zwei Kletterer in Sicherheit gebracht, die in den Berchtesgadener Alpen in Not geraten sind. Die Männer wollten eine Route am Salzburger Hochthron klettern, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte. Als sie sich zum Einstieg der Kletterroute abseilten, blockierte aber ein Seil. Das Duo saß daraufhin hilflos unter einem Überhang in der Felswand fest und setzte einen Notruf ab. Die Retter der Bergwacht Marktschellenberg seilten sich den Angaben nach am Donnerstagnachmittag zu den unverletzten Kletterern ab und sicherten sie. Im Anschluss zogen sie sie von Hand noch oben. Dort holte sie am Abend ein Hubschrauber ab und flog sie ins Tal.

6.27 Uhr: Sydney seit sieben Wochen im Lockdown – weiter Corona-Rekordzahlen

Im australischen Bundesstaat New South Wales mit der Millionenmetropole Sydney steigen die Corona-Zahlen trotz eines seit fast sieben Wochen andauernden Lockdowns weiter. Innerhalb von 24 Stunden seien 390 Neuinfektionen verzeichnet worden, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Zwei Menschen seien in Verbindung mit Covid-19 gestorben, sagte Regionalregierungschefin Gladys Berejiklian.

Die Millionenmetropole Sydney und große Teile von New South Wales befinden sich bereits seit Ende Juni im Lockdown. Die Menschen dürfen nur noch in Ausnahmefällen ihre Häuser verlassen. Die Maßnahmen sollen bis mindestens Ende August gelten.

6.03 Uhr: Taliban erobern Hauptstadt der Provinz Helmand

Die radikalislamischen Taliban haben im Süden Afghanistans eine weitere Provinzhauptstadt erobert. Laschkar Gah sei in die Hände der Islamisten gefallen, sagte ein Vertreter der afghanischen Sicherheitsbehörden der Nachrichtenagentur AFP. Er bestätigte damit entsprechende Angaben der Taliban. Die Armee und Regierungsvertreter hätten die Stadt verlassen. Die Taliban setzen damit ihren nahezu ungebremsten Vormarsch in Afghanistan fort. Am Morgen hatten sie bereits die Eroberung von Kandahar verkündet. Die Provinzhauptstadt im Süden ist die zweitgrößte Stadt des Landes.

5.17 Uhr: Zahl der Weißen in den USA erstmals rückläufig

Die Zahl der Weißen in den USA ist im vergangenen Jahrzehnt gesunken. Sie ging um 8,6 Prozent auf 204 Millionen zurück, wie aus dem Zensus 2020 hervorgeht. Laut den Daten wurde erstmals bei einer Volksbefragung in den USA ein solcher Rückgang festgestellt. Menschen, die sich als "weiß" definieren, stellen mit 61,6 Prozent aber immer noch die größte Bevölkerungsgruppe in den USA. Nach Angaben des Zensus-Büros sind die Veränderungen auf den demografischen Wandel, aber auch auf eine verbesserte Methodik der Fragebögen für den Zensus zurückzuführen.

Die Zahl der Afroamerikaner in den USA blieb den Daten zufolge in den vergangenen zehn Jahren stabil. Ihr Anteil liegt bei 12,4 Prozent, dies entspricht 41 Millionen Einwohnern. Die Zahl der Menschen, die sich den Hispanics zurechnen, stieg um 23 Prozent auf 62 Millionen. Sie machen damit 18 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.

4.48 Uhr: Massive Regenfälle halten Japan in Atem – Mindestens ein Todesopfer

Bei massiven Regenfällen in weiten Gebieten Japans ist mindestens ein Mensch in Folge eines Erdrutsches ums Leben gekommen. Hunderttausende von Menschen in mehreren Präfekturen des Inselreiches waren aufgefordert, sich vor der Gefahr durch Überschwemmungen und Erdrutschen in Sicherheit zu bringen. Die Regierung richtete unterdessen am Vormittag einen Krisenstab ein. Die nationale Wetterbehörde warnte die Bewohner auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu vor extrem hoher Gefahr durch Erdrutsche in Folge der rekordstarken Regenfälle. Dort kam in der Präfektur Nagasaki in der Stadt Unzen ein Mensch in Folge eines Erdrutsches ums Leben, wie örtliche Medien berichteten. Zwei Menschen galten als vermisst.

4.12 Uhr: Samsung-Erbe auf Bewährung aus Gefängnis entlassen

Der wegen Korruption zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilte Erbe des Elektronikkonzerns Samsung, Lee Jae Yong, ist auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen worden. Lee saß seit Januar in Haft. Seitdem hatten sich immer mehr Politiker und Unternehmer für seine vorzeitige Freilassung ausgesprochen.

Offiziell ist der 52-jährige Lee der Vizepräsident von Samsung Electronics, er gilt aber als oberster Entscheidungsträger des weltweit führenden Herstellers von Smartphones und Speicherchips. Er war im Zuge eines Bestechungs- und Veruntreuungsskandals im Jahr 2017 bereits zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Nach einer Berufung kam er jedoch 2018 frei. Das Oberste Gericht von Südkorea ordnete später die Wiederaufnahme des Verfahrens an. Der Fall steht im Zusammenhang mit einem weitverzweigten südkoreanischen Korruptionsskandal, der 2017 zum Sturz der früheren Präsidentin Park Geun Hye geführt hatte.

4.03 Uhr: RKI registriert 5578 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 30,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt weiter an. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag sie bei 30,1 – am Vortag betrug der Wert 27,6, vor einer Woche lag er bei 20,4. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 5578 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 3448 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 19 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 24 Todesfälle gewesen.

3.37 Uhr: Eine Tote und neun Verletzte bei Unfall auf A3

Eine 18 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall auf der A3 bei Helmstadt im Landkreis Würzburg ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden neun weitere Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, der sich aus bislang ungeklärter Ursache ereignete. Die junge Frau, die noch an der Unfallstelle starb, sei demnach aus einem der Fahrzeuge geschleudert worden. Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Nürnberg für mehrere Stunden komplett gesperrt.

2.57 Uhr: Bericht: Erste Bundesländer melden ansteigende Nachfrage nach Corona-Impfungen

Mehrere Bundesländer verzeichnen einem Bericht zufolge wieder eine steigende Nachfrage nach Corona-Impfungen. "Die Zahl der Impfungen hat seit dem Ende der Sommerferien deutlich angezogen", erklärte die Sozialbehörde in Hamburg nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Besonders der Impfstoff der Firma Johnson & Johnson werde in Hamburg derzeit vermehrt nachgefragt. Auch in Baden-Württemberg und Sachsen sprechen die Behörden dem Bericht zufolge von einer leichten Steigerung der täglichen Impfungen. "Ob sich hier ein Trend abzeichnet, lässt sich erst in einigen Tagen sagen", erklärte das baden-württembergische Gesundheitsministerium.

Pandemie Auf dem Boot, durchs Autofenster, in der Synagoge: So impft die Welt gegen Corona 1 von 14 Zurück Weiter Zurück Weiter Zielgenau in Sofia Als im Dezember die ersten Menschen zur Impfung gerufen wurden, fackelte Bischof Tikhon von der bulgarisch-orthodoxen Kirche nicht lange. Als Zweiter bekam er in Sofia den Impfstoff von Pfizer/Biontech in den Arm. Inzwischen hat die Impfkampagne in Bulgarien längst an Power verloren. Immer weniger Menschen wollen sich impfen lassen. Im April krempelten in dem Land noch täglich etwa 25.000 die Ärmel hoch, im Juni nur noch 8.000. Tausende Impfstoffdosen drohen zu verfallen. Allein in Bulgarien läuft im Juli die Haltbarkeit von 20.000 Dosen laut einem Bericht von " Bloomberg" ab. "Da Bulgarien und damit wir alle für diese Dosen mit unseren Steuern bezahlt haben, schlagen wir vor, sie zu nutzen, um den Impftourismus anzuregen", zitierte das Blatt Polina Karastojanowa vom Tourismusverband. Mehr

2.08 Uhr: Streik bei der Bahn beendet – Betrieb läuft wieder an

Der Streik bei der Deutschen Bahn ist beendet. Der Ausstand der Lokführergewerkschaft GDL kam um 2 Uhr planmäßig zum Abschluss. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben daran, den reibungslosen Betrieb auf allen Linien möglichst schnell wiederherzustellen. Fahrgäste müssen jedoch auch am Freitag mit einzelnen Zugausfällen und Verspätungen rechnen.

1.34 Uhr: Mehrere Menschen im südenglischen Plymouth erschossen

Bei einer Gewalttat im südwestenglischen Plymouth sind am Donnerstag mehrere Menschen erschossen worden. Die Polizei sprach von einem "schweren Schusswaffenvorfall". Der örtliche Abgeordnete Johnny Mercer schrieb im Onlinedienst Twitter, es gebe keinen Terrorverdacht und der Schütze sei nicht auf der Flucht. Nach Angaben des TV-Senders Sky News ist der Täter tot. Eine Augenzeugin sagte der BBC, sie habe Schreie und mehrere Schüsse gehört. Der Täter habe die Tür eines Hauses eingetreten und das Feuer eröffnet. Dann sei er weggerannt und habe auf Menschen auf der Straße geschossen.

1.29 Uhr: Intensivmediziner warnen bei Corona vor Wiegen in "falscher Sicherheit"

Die Intensivmediziner in Deutschland warnen davor, sich angesichts der derzeit noch relativ niedrigen Corona-Patientenzahlen in Krankenhäusern "in falscher Sicherheit" zu wiegen. Im Moment seien zwar nur drei Prozent der Betten mit Covid-Patienten belegt, sagte der Präsident des Intensivmediziner-Verbands Divi, Gernot Marx, den Funke-Zeitungen. Aber es sei auch wieder ein leichter Anstieg der Corona-Fälle auf den Intensivstationen zu beobachten.

Die Quote werde in den kommenden Wochen bei weiter steigenden Infektionszahlen vermutlich größer werden, sagte Marx voraus. Vor allem der vergleichsweise frühe Anstieg bei den stationären Corona-Behandlungen bereite ihm Sorge. Dank der Impfungen sei aber davon auszugehen, dass steigende Inzidenzen nicht auch gleichermaßen zu einer stärkeren Belastung der Kliniken führe.

0.20 Uhr: Taliban verkünden Einnahme von Afghanistans zweitgrößter Stadt Kandahar

Die radikalislamischen Taliban haben bei ihrem Vormarsch in Afghanistan nach eigenen Angaben die zweitgrößte Stadt Kandahar eingenommen. "Kandahar ist vollkommen erobert", erklärte ein Taliban-Sprecher im Onlinedienst Twitter. "Die Mudschaheddin haben den Märtyrerplatz in der Stadt erreicht." Ein Anwohner sagte der Nachrichtenagentur AFP, die afghanische Armee habe offenbar den Rückzug angetreten. Zahlreiche Soldaten begaben sich demnach zu einer Militäreinrichtung außerhalb der Stadt.

0.15 Uhr: Berichte: Vater von Britney Spears will als Vormund zurücktreten

Jamie Spears, der Vater von Popsängerin Britney Spears (39), will als Vormund zurücktreten, wie US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichteten. Demnach soll er beim zuständigen Gericht in Los Angeles eine Rücktrittserklärung eingereicht haben. Der Anwalt von Britney Spears, Mathew Rosengart, wertete dies als großen Sieg für seine Mandantin. Ihr Vater solle sofort abtreten, sagte er in einer Mitteilung, die vom Branchenblatt "Variety" veröffentlicht wurde. Rosengart hatte im Juli vor Gericht die Ablösung ihres Vaters als Vormund der berühmten Tochter beantragt. Die Sängerin steht seit 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war.