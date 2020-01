Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Satelliten entgehen haarscharf Kollision (8.13 Uhr)

Deutsche Bank macht 5,3 Milliarden Euro Verlust (7.15 Uhr)

Sorgen um Japans abgedankten Kaiser Akihito (6.28 Uhr)

Vereinte Nationen Opfer von Hacker-Angriff (0.05 Uhr)

Die Nachrichten von heute im stern-Ticker:

Alles Neue zum Coronavirus finden Sie in diesem Extra-Ticker

+++ 8.54 Uhr: Historischer Militärhelm mit Einschussloch in Thüringen gestohlen +++

Die Polizei in Thüringen sucht eine historische Pickelhaube, die unbekannte Diebe aus dem Stadtmuseum von Hildburghausen klauten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde der Militärhelm im Wert von rund 3000 Euro an den vergangenen Tagen während der regulären Öffnungszeiten des Museums gestohlen, wie die Polizei in Suhl mitteilte. Der Helm stammt demnach aus dem Jahr 1870 und ist mit Metall und Leder ausgestattet. "Auffällig war ein Einschussloch am oberen Teil", hieß es im Polizeibericht. Die Pickelhaube stand zuletzt auf einer Holzkonsole im ersten Obergeschoss des Museums. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

+++ 8.48 Uhr: Postbote in USA versteckte Briefe über Monate in Lagerraum +++

Statt all seine Briefe auszuliefern, soll ein Postbote in den USA über Monate Tausende Sendungen in einem Lagerraum gestapelt haben. Er habe sich unter Druck gefühlt und keine Zeit gehabt, die großen Mengen von Post an ihre Adressaten in der Stadt Chesapeake im Bundesstaat Virginia zu verteilen, sagte der Mann vor Gericht, wie US-Medien unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichten. Den Angaben zufolge begann der Mann bereits im November oder Dezember 2018, unausgelieferte Post zu sammeln. Ab Februar 2019 habe er eigens einen Lagerraum dafür angemietet. Dort fand die Polizei laut Berichten knapp 5000 Postsendungen, darunter Steuerunterlagen und Kontoauszüge, Zeitschriften und Werbung.

Der säumige Briefträger flog im Mai 2019 auf, als ein Augenzeuge die Behörden auf den Fall aufmerksam machte. Im August 2019 bekannte er sich vor Gericht schuldig. Für die Post arbeitet er nicht mehr. Der Mann soll im Februar verurteilt werden, ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft.

+++ 8.33 Uhr: Australischer Feuerwehrmann tanzt durchs Netz +++

Ein tanzender australischer Feuerwehrmann hat im Internet eine wachsende Fangemeinde. Chris Rumpf aus dem von den aktuellen Bränden schlimm betroffenen Bundesstaat New South Wales stellte kurze Clips auf die Video-Plattform TikTok. Mehr als 500.000 Mal gab es für ihn ein "Gefällt mir". Er hat auch schon einige Kollegen mit seinem Tanzfieber angesteckt, wie in Videos zu sehen ist. In einem BBC-Bericht erzählte Rumpf, dass es den Feuerwehrleuten zu schaffen macht, wenn sie im Einsatz Leuten begegnen, die durch die Brände alles verloren haben. Die Tanzvideos helfen nach seinen Worten, die Laune etwas zu heben. "Ich denke, das hat funktioniert." Seine Feuerwehrstation schwärmte schon vor einigen Wochen auf Facebook vom Können ihres Kollegen. Und: "Wir lieben unseren Job und nehmen ihn ernst... aber wenn sich eine Möglichkeit auftut, zu tanzen...dann tanzen wir!"

+++ 8.13 Uhr: Satelliten entgehen haarscharf Kollision +++

Eine von Experten gefürchtete Kollision zweier Satelliten über den USA ist offensichtlich ausgeblieben. Die inaktiven Satelliten IRAS und GGSE-4 hätten sich über der US-Stadt Pittsburgh um nur etwa 47 Meter verfehlt, meldete das US-Unternehmen LeoLabs in der Nacht bei Twitter. Es gebe keine Anzeichen auf neuen Weltraumschrott, twitterten die Experten weiter. LeoLabs hatte die beiden Satelliten seit Montag unter enger Beobachtung gehalten. Der Experimentalsatellit GGSE-4 war demnach 1967 gestartet worden, das Weltraumteleskop IRAS wurde 1983 ins All geschickt.

+++ 8.12 Uhr: Athen plant vor Inseln Barrieren gegen Migranten +++

Die griechische Regierung will mit schwimmenden Barrieren aus Kunststoff Migranten daran hindern, aus der Türkei zu den griechischen Inseln überzusetzen. Zunächst sei ein Versuch geplant, sagte Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos im Nachrichtensender Skai. "Wir wollen sehen, ob das funktioniert und wo und ob es eingesetzt werden kann." Beobachter in Athen bezweifelten, das die Barrieren Schleuser und Migranten davon abhalten könnten, die griechischen Küsten zu erreichen.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks hatte 2019 die Zahl der Migranten, die illegal aus der Türkei nach Griechenland kamen, deutlich zugenommen. Waren es 2018 gut 50.500 Menschen gewesen, so kamen im vergangenen Jahr gut 74.600 aus der Türkei. Die Registrierlager auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos sind für nur rund 7500 Menschen gebaut und heillos überfüllt. Die Menschen leben dort unter miserablen Bedingungen.

+++ 7.15 Uhr: Deutsche Bank macht 2019 Verlust von 5,3 Milliarden Euro +++

Die Deutsche Bank hat das Jahr 2019 mit einem Verlust von rund 5,3 Milliarden Euro abgeschlossen. Das Minus nach Steuern sei "vollständig zurückzuführen auf die umbaubedingten Belastungen", teilte das Unternehmen in Frankfurt am Main mit. Die Deutsche Bank machte damit das fünfte Jahr in Folge Verlust. Das Kreditinstitut hatte im vergangenen Sommer eine umfassende Neuaufstellung beschlossen, um profitabler und kundenorientierter zu werden. Diese kostet die Deutsche Bank viel Geld.

+++ 6.46 Uhr: Apple und Broadcom sollen Milliardensumme an Uni wegen Patentverstößen zahlen +++

Der Technologiekonzern Apple ist wegen Patentverstößen von einem US-Gericht zur Zahlung einer Entschädigung von 837 Millionen Dollar (760 Millionen Euro) an eine Hochschule verurteilt worden. Im selben Verfahren wies das Geschworenengericht in Los Angeles das US-Halbleiterunternehmen Broadcom an, 270 Millionen Dollar an die Caltech-Universität zu zahlen. Die insgesamt rund 1,1 Milliarden Dollar sind eine der höchsten Entschädigungssummen wegen Patentverstößen, die bislang in den USA verhängt wurde. Beiden Unternehmen wird von Caltech vorgeworfen, gegen vier Patentrechte der Hochschule auf drahtlose Übertragungstechnologie verstoßen zu haben. Die Technologie werde von Broadcom für Chips genutzt, die Apple für seine iPhones, iPads und Uhren verwende, führt die Uni ins Feld. Sowohl Apple als auch Broadcom kündigten Berufung gegen das Urteil an.

+++ 6:28 Uhr: Kurz bewusstlos: Sorgen um Japans abgedankten Kaiser Akihito +++

Japans abgedankter Kaiser Akihito gibt seinem Volk Grund zur Sorge. Der 86 Jahre alte Vater des heutigen Kaisers Naruhito habe in seiner Residenz in Tokio vorübergehend das Bewusstsein verloren und sei kollabiert - eine anschließende Untersuchung habe jedoch keine gesundheitlichen Unregelmäßigkeiten erbracht, gab das Haushofamt bekannt. Akihito sei wieder in normalem Zustand und habe auch wie immer gefrühstückt.

Der im Volk äußerst beliebte frühere Monarch hatte im April 2019 auf eigenen Wunsch abgedankt und als Begründung nachlassende Kräfte angeführt. Er war der erste Kaiser Japans seit rund 200 Jahren, der noch zu Lebzeiten den Thron für seinen Nachfolger freimachte. Der 86-Jährige leidet seit einigen Jahren unter einer angeschlagenen Gesundheit. Bereits 2008 hatte Akihito stressbedingte Gesundheitsprobleme gehabt, unter anderem Magenbluten. Der Kaiser, der 2003 wegen Prostatakrebs operiert wurde, musste sich auch einer Bypass-Operation unterziehen. Letzten Juli litt er unter zerebraler Anämie.

+++ 6.08 Uhr: Vermisster mexikanischer Schmetterlingsschützer tot gefunden +++

Ein seit gut zwei Wochen vermisster mexikanischer Schmetterlingsschützer ist tot in der Nähe seines letzten bekannten Aufenthaltsorts im Zentrum des Landes aufgefunden worden. Die Leiche von Homero Gómez González wurde in einem Brunnen auf einem verlassenen Grundstück im Ort El Soldado rund 400 Kilometer nordwestlich von Mexiko-Stadt entdeckt, wie die Tageszeitung "Milenio" unter Berufung auf seinen Bruder Amado Gómez berichtet. Der 50 Jahre alte Homero Gómez galt nach Angaben der Staatsanwaltschaft seit dem 14. Januar als vermisst.

Nach ersten Informationen wies die Leiche des Umweltaktivisten keine Zeichen von Gewalt auf. Dennoch fürchteten Menschenrechtler, er könne einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein. Gómez hatte sich für den Schutz des Monarchfalters und seines Lebensraums eingesetzt. Vor allem hatte er gegen die Abholzung von Nadelwäldern gekämpft. In der Gegend von Ocampo im Bundesstaat Michoacán, wo Gómez ein Schmetterlingsschutzgebiet führte, gibt es zahlreiche kriminelle Banden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall.

+++ 4.40 Uhr: Zweite Hinrichtung in den USA seit Jahresbeginn +++

In den USA ist zum zweiten Mal in diesem Jahr ein wegen Mordes verurteilter Häftling hingerichtet worden. Im Bundesstaat Georgia wurde gestern Abend (Ortszeit) dem 66-jährigen Donnie Lance die Todesspritze verabreicht, wie die dortigen Behörden mitteilten. Lance war vor mehr als 20 Jahren für schuldig befunden worden, im Jahr 1997 seine frühere Frau durch einen Kopfschuss und deren Freund durch Schläge mit seinem Revolver ermordet zu haben. Die Anwälte des Mannes unternahmen im Verlauf der zwei Jahrzehnte wiederholte Versuche, Lances Leben zu retten. Sie forderten erfolglos DNA-Analysen und einen neuen Prozess. Zuletzt hatte gestern das Oberste Gericht der USA einen Antrag abgelehnt, die Hinrichtung auszusetzen.

Am 15. Januar war in Texas ein 64-Jähriger exekutiert worden, der wegen Ermordung seiner Ehefrau verurteilt worden war. Im vergangenen Jahr wurden in den USA 22 Menschen hingerichtet, neun von ihnen in Texas.

+++ 4.34 Uhr Uhr: Staat nimmt durch Rentenerhöhung 420 Millionen mehr Steuern ein +++

Der Staat nimmt immer mehr Steuern von Menschen in Rente ein. So dürften die Einnahmen durch zusätzliche Einkommensteuer durch die Rentenerhöhung in diesem Sommer um 420 Millionen Euro steigen, wie die Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag zeigt. Bei der Schätzung geht das Ministerium von der bisher geschätzten Rentenerhöhung von 3,15 Prozent im Westen und 3,92 Prozent im Osten aus. Wie die Renten sich genau entwickeln, wird allerdings erst im März feststehen.

+++ 4.26 Uhr: Australischer Bundesstaat lässt Brandkastrophe untersuchen +++

Der am schlimmsten von den Buschbränden betroffene australische Bundesstaat New South Wales will die Katastrophe offiziell untersuchen lassen - auch mit Blick auf die Rolle des Klimawandels. In den nächsten sechs Monaten sollen unabhängige Experten in die betroffenen Gebiete reisen. Es soll auch darum gehen, wie die Behörden auf die Brände vorbereitet waren und wie sie reagiert haben. Es sei wichtig, "jeden Stein umzudrehen", sagte die Regierungschefin des Bundesstaats, Gladys Berejiklian.

In Australien wüten seit Monaten schwere Feuer, besonders im Südosten des Kontinents. 33 Menschen starben, davon 25 in New South Wales. Die Untersuchung dort soll prüfen, wie sich der Klimawandel, die Dürre, menschliches Handeln und die vorab als Vorsorge gelegten Feuer auf die Brände ausgewirkt haben.

+++ 3.49 Uhr: Minister Pistorius will Stadionallianzen zur neuen Saison einführen +++

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will durch Stadionallianzen die Sicherheit in Fußballstadien erhöhen und die Einsatzzeiten der Polizei senken. Daher plant er, zur Saison 2020/21 Allianzen an den Fußballstandorten in Wolfsburg, Hannover, Osnabrück, Braunschweig, Meppen und Oldenburg einzuführen. Die Sicherheit der Stadionbesucher habe höchste Priorität. "Gleichzeitig wollen wir dabei die Einsatzstunden der Polizei reduzieren, was im Interesse des Steuerzahlers sowie im Interesse der Polizistinnen und Polizisten ist", sagte der Minister der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es gehe im Kern darum, die Akteure vor Ort an einen Tisch zu bekommen, und darum, dass sie eine gemeinsame Zielvorstellung entwickeln, wie die Spiele idealerweise ablaufen sollten. Vor jedem Fußballspiel sollen sich beteiligte Vereine und Fanclubs sowie Verbände, Polizei und Vertreter der Kommunen treffen, um sich in Sicherheitsfragen besser abzustimmen und gemeinsam eine Risikobewertung vorzunehmen.

+++ 2.12 Uhr: Koalition will Einsatz von Kurzarbeitergeld erleichtern und plant Milliardenhilfe für die Bauern +++

Die Spitze der Koalition von Union und SPD will den Einsatz von Kurzarbeitergeld in Industriebranchen mit schweren Strukturproblemen erleichtern. Eine entsprechende Ermächtigung solle die Bundesregierung befristet auf drei Jahre in die Lage versetzen, die Regelungen des Kurzarbeitergeldes anzupassen, heißt es in einem Papier, das vom schwarz-roten Koalitionsausschuss am frühen Morgen veröffentlicht wurde.

Angesichts heftiger Verwerfungen wegen der geplanten Verschärfung der Düngeverordnung plant Schwarz-Rot zudem eine Milliardenhilfe für die Bauern: Um die Landwirte bei dem anstehenden Transformationsprozess zu unterstützen, werde man innerhalb von vier Jahren insgesamt eine Milliarde Euro für Agrarumweltprogramme und Investitionen zur Verfügung stellen, heißt es in dem Papier.

+++ 0.38 Uhr: Solar-Teleskop nimmt detailliertes Bild der Sonnen-Oberfläche auf +++

Das weltgrößte Solar-Teleskop auf Hawaii hat ein neues Bild der Sonne aufgenommen. Auf dem vom Teleskop "Daniel K. Inouye" aufgenommenen Bild sei die Oberfläche der Sonne so detailliert wie nie zuvor zu sehen, hieß es von Wissenschaftlern an der University of Hawaii. Zu sehen ist eine zell-artige gelb-orange Oberfläche. Das Teleskop steht auf dem Gipfel des Bergs Haleakala auf der Insel Maui.

+++ 0.21 Uhr: Längster Schmugglertunnel zwischen Mexiko und USA entdeckt +++

US-Grenzschützer haben nach eigenen Angaben den bisher längsten bekannten illegalen Tunnel aus Mexiko in der kalifornischen Stadt San Diego entdeckt. Der Tunnel beginne in einer Industriezone der mexikanischen Grenzstadt Tijuana und verlaufe über eine Länge von gut 4300 Fuß (rund 1,3 Kilometer) in die USA, teilte die US-Grenzschutzbehörde CBP mit. Er ist demnach etwa 1,7 Meter hoch, 60 Zentimeter breit und rund 21 Meter tief unter der Oberfläche. Es gebe dort einen Fahrstuhl, ein Schienensystem, Lüftung, elektrische Leitungen und ein komplexes Abwassersystem.

Jahrelange Ermittlungen Längster Schmugglertunnel zwischen Mexiko und USA entdeckt dpa

Der Tunnel war den Angaben nach bereits im August 2019 entdeckt worden. Festnahmen habe es bislang keine gegeben. Der Fund sei das Resultat jahrelanger Ermittlungen, die weiter andauerten. Illegale Tunnel zwischen Mexiko und Kalifornien seien zwar nichts Neues, hieß es. Die Raffinesse dieses Tunnels zeige aber die Entschlossenheit und die finanziellen Mittel mexikanischer Drogenkartelle, so ein Sprecher der Antidrogenbehörde DEA.

+++ 0.08 Uhr: Israelische Kampfjets greifen Ziele im Gazastreifen an +++

Israelische Kampfflugzeuge haben gestern am späten Abend Stellungen der Hamas im Gazastreifen angegriffen. Dabei wurde nach israelischen Armeeangaben unter anderem eine Waffenfabrik der Islamisten getroffen. Mit dem Luftangriff habe Israel auf einen vorangegangenen Angriff mit einer Rakete sowie mit Brandballons aus dem Gazastreifen reagiert. Über eventuelle Opfer des Angriffs auf den Gazastreifen liegen keine Angaben vor.

+++ 0.05 Uhr: Vereinte Nationen Opfer von Hacker-Angriff +++

Hacker haben die Büros der Vereinten Nationen in Genf und Wien angegriffen. Die Cyber-Attacke auf die IT-Infrastruktur der UN sei bereits im vergangenen Sommer geschehen, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric in New York. "Die Zuordnung einer IT-Attacke bleibt vage und unsicher, also sind wir nicht in der Lage, einen speziellen Angreifer auszumachen, aber es war mit Sicherheit eine sehr gut ausgestattete Attacke." Die Angreifer hätten aber keine sensiblen Daten erbeuten können und alle Schäden seien wieder in Ordnung gebracht worden. "Die Gefahr weiterer Angriffe bleibt und die UN entdecken und reagieren täglich auf zahlreiche Angriffe verschiedenster Qualitätsstufen."