+++ Ticker +++ News am Wochenende Starkes Erdbeben in Fukushima-Region – keine Tsunami-Gefahr

Polizei geht bei den fünf Toten in NRW von Bluttat eines Familienvaters aus +++ Massenproteste gegen Putsch in Myanmar gehen weiter +++ Ministerpräsident Kretschmer verbal im Netz mit Tod bedroht +++ Die News am Wochenende im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Starkes Erdbeben erschüttert Fukushima – keine Tsunami-Gefahr

Ein schweres Erdbeben hat am späten Samstagabend (Ortszeit) die japanische Provinz Fukushima erschüttert. Das Beben hatte eine Stärke von 7,1, wie der Fernsehsender NHK berichtete. Über Schäden oder Verletzte gab es zunächst keine Informationen. Es gebe keine Gefahr durch einen Tsunami, gab die Wetterbehörde bekannt.

2011 waren Fukushima und andere Gebiete im Nordosten des Inselreiches von einer Tsunami-Katastrophe heimgesucht worden. Damals starben mehr als 18.500 Menschen in den Fluten. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es in der Folge zu Kernschmelzen.

Die News am Wochenende im stern-Ticker:

+++ 14.52 Uhr: Polizei geht bei den fünf Toten in NRW von Bluttat eines Familienvaters aus +++

Ein Familienvater hat nach Erkenntnissen der Polizei am Freitag seine Familie getötet, das Wohnhaus im nordrhein-westfälischen Radevormwald angezündet und dann sich selbst umgebracht. "Das Motiv für die Tat dürfte in dem Scheitern der ehelichen Beziehungen zu sehen sein", teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Köln mit. Für eine Beteiligung weiterer Personen gebe es keine Anhaltspunkte.

Rat und Hilfe Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter (0800) 1110111 und (0800) 1110222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Es sei davon auszugehen, dass der Mann am Freitagnachmittag kurz vor 17 Uhr seine 37-jährige Ehefrau, die 77-jährige Schwiegermutter und seine Töchter im Alter von einem und vier Jahren mit einem Messer getötet hatte. Daraufhin zündete er das Haus an und brachte sich ebenfalls mit dem Messer um, wie es in der Mitteilung weiter hieß.

+++ 13.14 Uhr: Massenproteste gegen Putsch in Myanmar gehen weiter +++

In Myanmar haben erneut zahllose Menschen gegen den jüngsten Militärputsch demonstriert. In Rangun (Yangon), der größten Stadt des südostasiatischen Landes, zogen Studenten und andere Bürger mit Autos und zu Fuß durch die Straßen der Metropole, wie das Portal "Eleven Myanmar" berichtete. Sie trugen unter anderem Plakate mit dem Bildnis der als faktische Regierungschefin entmachteten Aung San Suu Kyi, auf denen sie die Freilassung der Friedensnobelpreisträgerin forderten. Es war der achte Protesttag in Folge.

Vor der US-Botschaft in Rangun sammelten sich laut Nachrichtenportal "Frontier Myanmar" Demonstranten, um die harte Haltung Washingtons gegen die Putschisten zu unterstützen. Präsident Joe Biden hatte am Mittwoch im Weißen Haus Sanktionen gegen die führenden Generäle und mit ihnen verbundene Unternehmen angekündigt. Vor der chinesischen und russischen Botschaft warfen Demonstranten Moskau und Peking vor, das Militär zu unterstützen. Kundgebungen gab es auch an anderen Orten, so unter anderem in der nördlichen Großstadt Mandalay

+++ 12.20 Uhr: Ex-EZB-Chef Draghi als neuer Premier in Italien vereidigt +++

Italien hat nach Wochen der politischen Krise einen neuen Regierungschef. Staatspräsident Sergio Mattarella vereidigte in Rom den früheren Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi (73), als Ministerpräsidenten eines Kabinetts, das sich aus Politikern von linken wie rechten Parteien und aus Experten zusammensetzt.

+++ 11.25 Uhr: "Spiegel": Musiker Rio Reiser wurde sieben Jahre lang von der Stasi überwacht +++

Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR (MfS) hat einem "Spiegel"-Bericht zufolge sieben Jahre lang den Musiker Rio Reiser, Sänger und Texter der Rockgruppe Ton Steine Scherben überwacht. Wie das Magazin aus ihm vorliegenden Geheimdienstakten berichtete, erregte der 1950 in West-Berlin als Ralph Möbius geborene Sänger das Interesse der Stasi, als er Ende April 1976 auf der Transitstrecke von West-Berlin nach Lauenburg in Schleswig-Holstein unterwegs war.

Als Reiser mit einem Bekannten in dessen Pkw an der Grenzübergangsstelle Staaken aus West-Berlin ausreiste, sei das Duo bei der DDR-Grenzkontrolle durch "nervöses Verhalten" aufgefallen. Die beiden gerieten den Unterlagen zufolge in den Verdacht, als Fluchthelfer unterwegs zu sein. Reiser und sein Fahrer wurden demnach bei einer Pause in Ludwigslust observiert.

Künftig wurden demnach Transitreisen, Besuche in Ost-Berlin und der polizeiliche Wohnsitz von Reiser in Berlin-Kreuzberg "operativ bearbeitet". Die Stasi habe vermerkt, dass sie das Umfeld von Reiser aufklären und einen "breiten Personenkreis identifizieren" konnte. Nach sieben Jahren stellte die Stasi 1983 die Fahndung ein, wie der "Spiegel" weiter aus den Geheimdienstakten berichtete.

Der 1996 verstorbene Sänger soll in diesem Jahr in Berlin-Kreuzberg geehrt werden, der Heinrichplatz soll in Rio-Reiser-Platz umbenannt werden. Die Umbenennung war für den vergangenen September geplant gewesen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.

+++ 11.22 Uhr: Ministerpräsident Kretschmer verbal im Netz mit Tod bedroht +++

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wird nach eigener Darstellung in sozialen Netzwerken verbal bedroht. "Mir haben Menschen geschrieben, dass in Telegram-Gruppen gesprochen wurde, ob man mein Haus anzündet und ob man mich am Mast davor aufhängt", sagte der Politiker der "Süddeutschen Zeitung". Er wisse, dass im Netz und in Chatgruppen viel Hass geschürt werde, "auch gegen mich, und da bin ich über Rückmeldungen sehr dankbar".

Kretschmer kritisierte, dass in der angespannten Corona-Situation Politiker als "Blitzableiter" herhalten müssten. "Wir leben in einer Zeit, die keine Zwischentöne mehr kennt. Bei allen liegen die Nerven blank", zitiert ihn das Blatt. "Wir wehren uns alle gegen etwas, aber da ist nur das unsichtbare Virus, das kann man nicht greifen."

+++ 11.06 Uhr: Moskau steuert auf Schneerekord zu – Staus und Flugausfälle +++

Nach stundenlangen starken Schneefällen und -stürmen steuert die russische Hauptstadt Moskau auf eine Rekordschneedecke zu. Am Morgen lagen bereits 56 Zentimeter Schnee auf den Straßen von Europas größter Metropole - so viel wie seit fast acht Jahren nicht mehr, wie der Wetterdienst Fobos meldete. Es sei gut möglich, dass in den kommenden Tagen auch der bisherige Rekord einer 60 Zentimeter hohen Schneedecke gebrochen werde, der im Jahr 1965 registriert wurde. Innerhalb von nur etwas mehr als einem Tag sind demnach 75 Prozent des durchschnittlichen Februar-Schneefalls vom Himmel gekommen.

+++ 9.31 Uhr: USA lassen in Mexiko wartende Migranten einreisen +++

Der neue US-Präsident Joe Biden bricht mit der harten Migrationspolitik seines Vorgängers Donald Trump: Ab kommender Woche lassen die Vereinigten Staaten zehntausende Migranten einreisen, die bislang in Mexiko auf die Entscheidung in ihren Asylverfahren warten mussten. "Vom 19. Februar an wird das Heimatschutzministerium Phase eins eines Programms starten, um die sichere und geordnete Abwicklung (von Migration) an der Südwestgrenze wiederherzustellen", hieß es in einer Mitteilung vom Freitag.

Zuvor hatte Biden das Heimatschutzministerium angewiesen, Trumps umstrittenes Programm "Remain in Mexico" (Bleibt in Mexiko) zu beenden. Im Rahmen des 2019 in Kraft getretenen Programms waren rund 70.000 überwiegend mittelamerikanische Asylbewerber nach ihrer Einreise in die USA zurück nach Mexiko geschickt worden, wo sie auf den Ausgang ihrer Asylverfahren warten sollten. Das Vorgehen löste an der US-mexikanischen Grenze eine humanitäre Krise aus, die durch die Corona-Pandemie noch verschärft wurde.

+++ 8:17 Uhr Draghi soll als italienischer Regierungschef vereidigt werden +++

Italien bekommt eine neue Regierung: Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, soll als Ministerpräsident vereidigt werden. Die Vereidigung des 73-Jährigen war im Präsidialpalast durch den italienischen Staatschef Sergio Mattarella geplant. Draghi hatte am Freitag bei einem Treffen mit Mattarella das Amt des Regierungschefs offiziell angenommen und die Liste der Minister in seinem künftigen Kabinett aus Politikern und Experten vorgestellt.

+++ 7.46 Uhr: Kritik an Hofreiters Äußerungen zu Neubau von Einfamilienhäusern +++

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat mit seinen skeptischen Äußerungen zum Neubau von Einfamilienhäusern Kritik hervorgerufen. "Anton Hofreiter zeigt wieder einmal exemplarisch für die Grünen deren gestörtes Verhältnis zum Eigentum und der Lebensrealität im ländlichen Raum", sagte der thüringische CDU-Landesvorsitzende Christian Hirte der "Bild"-Zeitung. "Von Privateigentum und den Träumen von Millionen von Familien hat die politische Linke noch nie etwas gehalten. Weiter geht es Richtung grüne Verbotspartei mit dem Einfamilienhaus als Feindbild."

Hofreiter hatte sich zuvor skeptisch über den Neubau von Einfamilienhäusern geäußert. "Einparteienhäuser verbrauchen viel Fläche, viele Baustoffe, viel Energie, sie sorgen für Zersiedelung und damit auch für noch mehr Verkehr", sagte Hofreiter dem "Spiegel". Um zu verhindern, dass neue Baugebiete in ländlichen Regionen vor allem an Ortsrändern entstehen, forderte er mehr Rechte für Kommunen. Kritisch bewertete er auch das Baukindergeld der Bundesregierung.

+++ 3.46 Uhr: Biden will Haftlager Guantanamo schließen +++

US-Präsident Joe Biden will vor dem Ende seiner Amtszeit das US-Gefangenenlager Guantanamo Bay auf Kuba schließen. "Das ist definitiv unser Ziel und unsere Absicht", sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses bei einer Pressekonferenz am Freitag (Ortszeit). Der Nationale Sicherheitsrat würde diese Angelegenheit prüfen.

Ex-Präsident Barack Obama hatte die Schließung bereits in seinem Wahlkampf versprochen, war jedoch mit dem Kongress nie zu einer Einigung gelangt. Sein Nachfolger Donald Trump hatte im Wahlkampf darauf bestanden, das Haftlager offen zu lassen und "mit Bösewichtern" zu füllen.

+++ 0.17 Uhr: Twitter-Chef Dorsey und Jay-Z starten Bitcoin-Fonds +++

Twitter-Chef Jack Dorsey und Hip-Hop-Künstler Shawn "Jay-Z" Carter richten gemeinsam einen Bitcoin-Stiftungsfonds ein. Dorsey kündigte am Freitag per Tweet an, dass die beiden 500 Bitcoin als Startkapital einsetzen, was aktuell knapp 24 Millionen Dollar (20 Mio. Euro) entspricht. Der Fonds solle Bitcoin-Projekte finanzieren, zunächst mit Fokus auf Entwicklerteams in Afrika und Indien. Dorsey und Jay-Z suchen noch Partner und haben nicht vor, der Stiftung künftig die Richtung vorzugeben. Sie ist als sogenannter Blind Trust konzipiert, so dass die beiden sie nicht aktiv verwalten können.