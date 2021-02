Sehen Sie im Video: Nach Gletscherseebruch in Indien – Suche nach Vermissten geht weiter. Im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand gehen die Rettungsarbeiten weiter. Die Regierung hat hunderte Soldaten geschickt, sie sollen nach etwa 170 Menschen suchen, die noch vermisst werden. Die meisten von ihnen sind Bauarbeiter, die in zwei Tunneln in der abgelegenen Region arbeiteten. Viele von ihnen sollen in den Tunneln eingeschlossen sein. Am Sonntag war in der Region offenbar ein Schmelzwassersee gebrochen. Eine riesige Welle aus Wasser und Gestein hatte, Häuser, Brücken und ein Wasserkraftwerk mit sich gerissen. Ein weiterer Damm flussabwärts wurde ebenfalls beschädigt. Bei dem Unglück kamen mindestens zwölf Menschen ums Leben. Viele Gebirgsseen werden von Gletschern oder Geröllmoränen begrenzt. Wenn diese unter dem Gewicht des Wassers nachgeben, ergießen sich hunderte Millionen Kubikmeter Wasser schlagartig ins Tal. Dieses Ereignis nennen Experten einen Gletscherseeausbruch.

Neue Proteste gegen Militärputsch in Myanmar +++ Mehr als 700 witterungsbedingte Einsätze für die NRW-Polizei +++ Trotz Corona-Beschränkungen: Mehr Angriffe auf Parteimitglieder +++ Tampa Bay und Superstar Brady gewinnen Super Bowl +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Sturzflut in Indien: mindestens 15 Tote und mehr als 160 Verletzte

Nach einer massiven Sturzflut in Indien ist die Opferzahl auf mindestens 15 Tote und mehr als 160 Verletzte gestiegen. Ein riesiger Gletscher war am Sonntagmorgen von einem Berg in den Himalayas abgebrochen und in einen Fluss gestürzt.

Der Unfall ereignete sich auf gut 2000 Meter über dem Meer im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand. Fünf Brücken seien weggeschwemmt und zwei Elektrizitätswerke sowie Straßen beschädigt worden, hieß es von den Behörden. Da sich der gesamte Gletscher flussabwärts bewege, seien Menschen in tieferliegenden Dörfer in Sicherheit gebracht worden.

Die meisten der Toten und noch rund 200 Vermissten seien Mitarbeiter der Elektrizitätswerke. Mindestens 30 Arbeiter sollen noch in einem Tunnel des Kraftwerks eingeschlossen sein. Das schroffe Terrain, die Kälte, der Schlamm und die Trümmer im Tunnel seien eine große Herausforderung für die Rettungskräfte (siehe auch Meldung von 5.01 Uhr).

+++ 10.56 Uhr: Rekord für ProSieben bei Super Bowl: Über zwei Millionen Zuschauer +++

Der 55. Super Bowl hat ProSieben einen erneuten Rekord beschert. Die Übertragung des Football Finals in Tampa sahen nach Angaben des Senders bis zum Ende des Messzeitraums um 3.00 Uhr am Montagmorgen im Durchschnitt 2,23 Millionen Zuschauer. Damit übertraf die Zahl den bisherigen Bestwert aus dem Vorjahr von 1,9 Millionen Menschen. Der Marktanteil bei Zuschauern ab drei Jahren lag bei 31,6 Prozent (2020: 29,3 Prozent), bei der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte er sogar den Rekordwert von 56 Prozent.

+++ 8.33 Uhr: Industrie produziert im Corona-Jahr 2020 rund 8,5 Prozent weniger +++

Die deutsche Industrie hat im vergangenen Jahr 8,5 Prozent weniger produziert als 2019. Nach dem Tiefpunkt während des ersten Corona-Lockdowns im April hat sich die Lage im weiteren Jahresverlauf kontinuierlich erholt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete. Im Dezember lag der preisbereinigte Wert der hergestellten Güter nur noch 1,0 Prozent unter dem Vorjahresmonat und stabil im Vergleich zum November.

+++ 7.56 Uhr: Schneemassen lösen sich von Hausdach: Vier Tote in russischem Dorf +++

In einem russischen Dorf sind vier Menschen durch herabfallende Schneemassen ums Leben gekommen. Insgesamt acht Menschen waren in der Region Altai im südlichen Sibirien zwischenzeitlich von Schnee verschüttet, der sich vom Dach eines Getreidespeichers gelöst hatten, wie der zuständige Katastrophenschutz mitteilte. Den Angaben zufolge war eine Kombination aus gestiegenen Temperaturen und Stürmen Auslöser für die Tragödie: So hätten sich Schneemassen gebildet, die dann angeschmolzen seien und sich gelöst hätten.

+++ 7.54 Uhr: Neue Proteste gegen Militärputsch in Myanmar +++

In Myanmar haben erneut zahlreiche Menschen gegen den Militärputsch und die Festsetzung der entmachteten Regierungschefin Aung San Suu Kyi und zahlreicher anderer Spitzenpolitiker protestiert. Besonders in der nördlichen Großstadt Mandalay gab es eine große Demonstration, bei der die Teilnehmer Bilder von Suu Kyi in den Händen hielten und auf Plakaten deren Freilassung forderten. Auch in der größten Stadt Yangon und der Hauptstadt Naypyidaw gingen viele Menschen auf die Straße. Dabei soll die Polizei auch Wasserwerfer eingesetzt haben, wie auf Fotos in sozialen Netzwerken zu sehen war.

+++ 7.24 Uhr: Mehr als 700 witterungsbedingte Einsätze für die NRW-Polizei +++

Das extreme Winterwetter hat der Polizei in Nordrhein-Westfalen innerhalb von 24 Stunden insgesamt 720 Einsätze beschert. Das berichtete ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei am Morgen. Von Sonntagmorgen 6.00 Uhr bis Montagmorgen 6.00 Uhr seien die Beamten zu 507 witterungsbedingten Unfällen gerufen worden. Bei den Unfällen habe es einen Toten und 37 leicht verletzte Personen gegeben.

+++ 5.01 Uhr: Fluten durch abgestürzten Gletscher in Indien – Tote und Vermisste +++

Im Norden Indiens werden nach einer massiven Sturzflut mindestens 125 Menschen vermisst, sieben wurden bislang nach Behördenangaben tot geborgen. Ein riesiger Gletscher war zuvor von einem Berg abgebrochen und in einen Fluss gestürzt. Der Unfall ereignete sich in der Gegend um Joshimath im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand. Eine Brücke sei weggeschwemmt und ein Elektrizitätswerk beschädigt, meldet der Katastrophenschutz. Der gesamte Gletscher bewege sich flussabwärts, man habe deshalb bereits tieferliegende Dörfer gewarnt und eine Evakuierung in die Wege geleitet.

+++ 4.30 Uhr: Trotz Corona-Beschränkungen: Mehr Angriffe auf Parteimitglieder +++

Die Zahl der Angriffe auf Mitglieder und Repräsentanten deutscher Parteien hat im vergangenen Jahr zugenommen. Und zwar obwohl es aufgrund der Corona-Pandemie weniger öffentliche Veranstaltungen und damit auch weniger Gelegenheiten für direkte Begegnungen gab. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht, wurden für das Jahr 2020 bundesweit 1534 Straftaten gemeldet, die sich gegen Parteivertreter richteten. Das waren rund neun Prozent mehr als im Jahr zuvor (1405 Straftaten).

Die meisten Angriffe richteten sich 2020 gegen Mitglieder der AfD oder andere Menschen, die der Partei zugerechnet wurden. Laut Polizeistatistik wurde die AfD in 694 Fällen Ziel von Angriffen. Die Angreifer wurden zum überwiegenden Teil dem linken Spektrum zugerechnet. Die Grünen belegten Platz Zwei: sie waren 206 Mal von Angriffen betroffen, wobei mehr als jede zweite dieser Attacken auf das Konto von Rechten ging.

+++ 4.13 Uhr: Tampa Bay und Superstar Brady gewinnen Super Bowl gegen Kansas City +++

Die Tampa Bay Buccaneers haben zum zweiten Mal in ihrer Geschichte den Super Bowl gewonnen. Das Team um Superstar-Quarterback Tom Brady setzte sich im Finale der National Football League mit 31:9 gegen die Kansas City Chiefs durch.

+++ 0.45 Uhr: Lkw-Fahrverbot auf Autobahnen in Westfalen und Teilen Niedersachsens +++

Das unwetterbedingte Lastwagen-Fahrverbot auf den Autobahnen in Westfalen und Teilen Niedersachsens wird bis zum Mittag um 12.00 Uhr ausgeweitet. Grund sei der anhaltende Schneefall, teilte die Autobahn Westfalen am Sonntagabend mit. Zudem seien einige Autobahnen so stark vereist, dass es derzeit unmöglich sei, die Fahrbahnen komplett eis- und schneefrei zu bekommen. In Niedersachsen gilt die Regelung für die Landkreise Emsland, Osnabrück und Grafschaft Bentheim.

+++ 0.00 Uhr: Schulausfall in mehreren bayerischen Landkreisen wegen Wintereinbruch +++

Wegen des erwarteten Wintereinbruchs fällt am Montag der Unterricht in mehreren bayerischen Landkreisen aus. In Würzburg, Schweinfurt (jeweils Stadt und Landkreis) sowie im Landkreis Bad Kissingen gibt es keinen Unterricht, wie auf dem Meldeportal des Bayerischen Kultusministeriums zu lesen war. Der Landkreis Rhön-Grabfeld verzichtet auf Präsenzunterricht und Notbetreuung an allen Schulen. Distanzunterricht soll jedoch stattfinden. Gleiches gilt für den Landkreis Kitzingen.