Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

"Mare Jonio": Frauen, Kinder und Kranke dürfen von Bord (12.19 Uhr)

Gericht in Thailand verhängt Todesstrafe wegen Mordes an Rucksack-Touristen (11.10 Uhr)

Fünfjähriger nach Badeunfall in Lebensgefahr (8.35 Uhr)

Bolsonaro untersagt laut Bericht Brandrodungen für zwei Monate (6.58 Uhr)

US-Regierung: Militärmission in Straße von Hormus läuft (5.08 Uhr)

Extrem-Rennfahrerin Jessi Combs tödlich verunglückt (1.45 Uhr)



Die News von heute:

+++ 12.46 Uhr: Nach Streitigkeiten: Bundesagentur für Arbeit beruft neuen Personalvorstand +++

Die 62 Jahre alte Christiane Schönefeld aus Nordrhein-Westfalen soll künftig den Posten des Personal- und Finanzvorstands bei der Bundesagentur für Arbeit bekleiden. Der Verwaltungsrat der Bundesagentur sprach sich für Schönefeld aus, die von der Arbeitgeberseite in dem 21-köpfigen Gremium vorgeschlagen worden war. Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragen traditionsgemäß ihre gegenseitigen Personalvorschläge mit. Der Posten war frei geworden, nachdem monatelange Querelen zum Rückzug der bisherigen Finanzchefin Valerie Holsboer im Juli geführt hatten. Schönefeld leitet bisher die Regionaldirektion Nordhrein-Westfalen der Bundesagentur.

+++ 12.19 Uhr: Frauen, Kinder und Kranke dürfen Rettungsschiff im Mittelmeer verlassen +++

Das italienische Rettungsschiff "Mare Jonio" mit 99 geretteten Bootsflüchtlinge an Bord darf weiter keinen italienischen Hafen anlaufen. Frauen, Kinder und Kranke dürften das Schiff aber verlassen, hieß es aus dem Innenministerium in Rom. Das Schiff der Hilfsorganisation Mediterranea Saving Humans hatte die Migranten am Mittwochmorgen an Bord genommen. Nach Angaben der Organisation waren darunter 26 Frauen, 22 Kinder unter zehn Jahren und sechs weitere Minderjährige. Die NGO teilte mit, dass sich die "Mare Jonio" 13 Seemeilen (rund 24 Kilometer) südlich der italienischen Insel Lampedusa an der Grenze zu den Hoheitsgewässern aufhalte.

+++ 11.56 Uhr: Zufriedenheit mit der Lehrstelle auf dem Tiefpunkt +++

Die Zufriedenheit der deutschen Auszubildenden mit ihrer Lehrstelle ist auf einen Tiefstwert gesunken. Im Ausbildungsreport, den der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) seit 13 Jahren veröffentlicht, sind erstmals weniger als 70 Prozent der Befragten mit ihrer Ausbildung "zufrieden" oder "sehr zufrieden". Vor zehn Jahren seien es noch 75,5 Prozent gewesen, sagte die DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela Conte am Donnerstag in Berlin.

Für ihre Studie hatte die Gewerkschaft mehr als 16 000 Lehrlinge aus den 25 am häufigsten gewählten Ausbildungsberufen befragt. Mehr als ein Drittel von ihnen klagte über regelmäßig anfallende Überstunden. Fast jeder achte Jugendliche unter 18 Jahren muss sogar verbotenerweise mehr als 40 Stunden pro Woche arbeiten - vor einem Jahr war es nur jeder zehnte.

+++ 11.54 Uhr: Merkel bekräftigt Forderung nach Zweistaatenlösung im Nahostkonflikt +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Nahostkonflikt die Forderung nach einer Zweistaatenlösung bekräftigt. "Das muss nach wie vor das Ziel sein, auch wenn sich dieses Ziel als immer schwieriger zu erreichen herausstellt", sagte Merkel am Donnerstag im Beisein von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Berlin. "Wir werden jedenfalls alles daran setzen, auch wenn wir wissen, dass es ein langer, ein steiniger Prozess ist, trotzdem an dem Ziel, dass sowohl die Palästinenser als auch Israel in Frieden miteinander leben können, festzuhalten."

+++ 11.53 Uhr: Von Deutschland gesuchter mutmaßlicher Terrorist in Spanien gefasst +++

Ein von Deutschland gesuchter mutmaßlicher Helfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist in Spanien gefasst worden. Der 25 Jahre alte Marokkaner sei in Elda in der Provinz Alicante im Osten des Landes festgenommen worden, teilte die spanische Polizei am Donnerstag mit. Die Policía Nacional postete auf Twitter ein Video der Festnahme, die auf der Straße erfolgte. Der mutmaßliche Dschihadist sei 2017 aus Deutschland geflohen, habe sich danach "heimlich in mehreren Ländern aufgehalten" und sich zuletzt in Spanien versteckt, hieß es. Die Festnahme des Mannes sei aufgrund eines von Deutschland ausgestellten Europäischen Haftbefehls erfolgt.

Der Mann wird den amtlichen Angaben zufolge beschuldigt, eine dschihadistische Zelle mit Helfern in Deutschland, Frankreich und Marokko logistisch unterstützt zu haben. Diese Zelle habe unter anderem im Dezember 2016 in Paris einen Anschlag mit Kalaschnikow-Gewehren verüben wollen. Diese Attentatspläne seien von der Polizei vereitelt worden. Der Marokkaner werde unter anderem auch der Urkundenfälschung und des Betrugs beschuldigt.

+++ 11.47 Uhr: Medienbericht: US-Cyberattacke legte iranische Militärnetze lahm +++

Die USA haben in der "Tankerkrise" laut einem Medienbericht militärische Computersysteme des Irans mit einer Cyberattacke lahmgelegt. Der Angriff auf Kommunikationsnetze der Iranischen Revolutionsgarden sei bereits am 20. Juni erfolgt, berichtete die "New York Times" am Mittwoch (Ortszeit). Mit der Cyberattacke habe die US-Regierung iranische Angriffe auf den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus verhindern wollen. Nach Angaben der Zeitung arbeitet der Iran noch immer daran, seine digitale Infrastruktur vollständig wiederherzustellen.

Die USA und der Iran führen bereits seit Langem einen inoffiziellen Cyberkonflikt. Von Seiten des Irans habe es regelmäßige Angriffe auf US-amerikanische Regierungsnetze und die digitale Infrastruktur von US-Unternehmen gegeben, heißt es in dem Medienbericht unter Berufung auf Regierungsbeamte der USA.

+++ 11.28 Uhr: Mord auf Usedom: Rechtsmedizin findet DNA-Spuren an Marias Hose +++

Mit der Befragung einer Rechtsmedizinerin ist am Donnerstag der Prozess um die Ermordung der 18-jährigen Maria von der Ostsee-Ferieninsel Usedom fortgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft zwei 19 und 21 Jahre alten Deutschen vor, die schwangere junge Frau aus Zinnowitz im März heimtückisch und aus Mordlust getötet zu haben. Sie wollten einen Menschen sterben sehen, hieß es in der Anklage.

Die Gutachterin führte vor dem Landgericht Stralsund aus, dass im unteren Bereich der Hose Marias DNA-Spuren des älteren Angeklagten gefunden worden seien. Es handele sich dabei um eine Spur von mehreren Menschen, eine sogenannte Mischspur. Der Staatsanwalt wertet dies als "schweres Indiz" dafür, dass der ältere Angeklagte Maria während der Tat an den Beinen festgehalten haben könnte". Dies hatte der jüngere Angeklagte behauptet, der Ältere hatte dies jedoch bestritten. Der Prozess wird mit der Anhörung der psychiatrischen Gutachter fortgesetzt.

+++ 11.17 Uhr: China lässt gepanzerte Truppentransporter durch Hongkong rollen +++

Wenige Tage vor einer geplanten Großdemonstration in Hongkong hat Peking gepanzerte Truppentransporter durch die Sonderverwaltungszone rollen lassen. Der von staatlichen chinesischen Medien auf Videos verbreitete Vorgang wurde von Peking am Donnerstag als "jährliche Routine-Rotation" bezeichnet. Die Polizei in Hongkong verbot unterdessen eine für Samstag geplante Großdemonstration der Demokratiebewegung.

Auf den Videos ist zu sehen, wie Truppentransporter und Lastwagen über die Grenze zwischen Festlandchina und Hongkong fahren. Ziel war laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua die Garnison der chinesischen Streitkräfte in Hongkong. Der Truppentransport wurde als Routinevorgang dargestellt - es sei die 22. "Rotation" der Truppen seit der ersten Stationierung chinesischer Truppen 1997.

+++ 11.10 Uhr: Gericht in Thailand verhängt Todesstrafe wegen Mordes an Rucksack-Touristen +++

Wegen der Ermordung von zwei britischen Rucksack-Touristen in Thailand sind zwei Wanderarbeiter aus Myanmar zum Tode verurteilt worden. Der oberste Gerichtshof des südostasiatischen Landes in Bangkok bestätigte am Donnerstag einen Schuldspruch aus erster Instanz. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Männer im September 2014 auf der beliebten Urlauberinsel Koh Tao die 23-jährige Frau und den 24-jährigen Mann töteten. Beide bestreiten nach zwischenzeitlichen Geständnissen die Tat.

Festnahme auf thailändischer Urlaubsinsel Zwei Männer gestehen Mord an Touristen AFP

Die zwei Myanmarer - heute 26 Jahre alt - hatten auf der Insel als Servicekräfte gearbeitet. Auf ihre Spur kam die Polizei durch Überwachungskameras, die sie in der Nähe des Tatorts zeigen. Ihre Verteidiger behaupten, dass sie gefoltert wurden, um die Geständnisse zu erzwingen. Zudem sollen Beweise manipuliert worden sein. Die Behörden weisen dies zurück. Beim ersten Prozess 2015 wurde jedoch deutlich, dass von den Ermittlern versäumt wurde, DNA-Spuren am Tatort zu sichern. In Myanmar löste das Urteil damals Proteste aus.

Der Fall hatte international Schlagzeilen gemacht. Die Polizei stand unter Druck, das Verbrechen möglichst schnell aufzuklären, um den Ruf Thailands als Ferienziel nicht zu gefährden. Die Insel Koh Tao im Golf von Thailand ist seit vielen Jahren Ziel von Rucksack-Urlaubern aus aller Welt. Wegen einer Serie von Todesfällen bekam sie mittlerweile auch den Namen "Insel des Todes" verpasst.

+++ 10.58 Uhr: Indische Berichte warnen: pakistanische Kommandos auf dem Weg +++

Häfen im Westen Indiens sind in Alarmbereitschaft versetzt worden, weil pakistanische Einheiten nach indischen Geheimdienstinformationen auf dem Weg Richtung Indien sein sollen. Die Küstenwache habe informiert, dass Kommandotrupps des Nachbarlandes über den Golf von Kachchh in den Bundesstaat Gujarat eindringen könnten, berichtete der Hafenbetreiber Adani am Donnerstag indischen Medien zufolge.

Es solle sich auch um pakistanische Kampftaucher handeln. Alle Häfen des indischen Bundesstaats Gujarats sind den Berichten zufolge in Alarmbereitschaft. Schiffsführer sollten höchste Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und wachsam sein.

Die Berichte fallen in eine Zeit großer Spannungen zwischen den Atommächten Indien und Pakistan. Indiens Regierung hatte Anfang August dem auch von Pakistan beanspruchtenBundesstaat Jammu und Kaschmir die Teilautonomie entzogen. Seit ihrer Unabhängigkeitvon Großbritannien haben beide Staaten bereits zwei Kriege um das Gebiet geführt.

+++ 10.43 Uhr: Bewährungsstrafe für Samsung-Erbe Lee soll geprüft werden +++

Eineinhalb Jahre nach seiner Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe wegen Korruption droht dem Erben des Samsung-Firmenimperiums, Lee Jae Yong, der Gang zurück ins Gefängnis. Das Oberste Gericht in Seoul verwarf am Donnerstag das Urteil der Berufungsinstanz in wichtigen Teilen und wies den Fall um den Vizevorsitzenden des Smartphone-Marktführers Samsung Electronics an eine untergeordnete Instanz zurück, wie südkoreanische Sender berichteten. Lee war im August 2017 in erster Instanz wegen Bestechung, Untreue und Meineids zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Ein Berufungsgericht hatte die Strafe abgemildert.

+++ 10.33 Uhr: Italiens Präsident beauftragt Conte mit Bildung neuer Regierung +++

Der Weg für eine Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) in Italien ist frei. Staatspräsident Sergio Mattarella beauftragte am Donnerstag den bisherigen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte mit der Bildung einer neuen Regierung. Conte habe diese "unter Vorbehalt" akzeptiert, erklärte der Generalsekretär des Präsidenten.

Conte kündigte ein "neues Kapitel" in der italienischen Regierung an. "Es ist eine sehr heikle Phase für das Land und wir müssen so schnell wie möglich die politische Unsicherheit beenden, die diese Regierungskrise ausgelöst hat", sagte Conte am Donnerstag. Es solle eine Regierung im "Zeichen der Neuheit" entstehen. Priorität habe die Arbeit an einem Haushaltsgesetz. Italien wolle zudem wieder eine Protagonistenrolle in Europa spielen.

+++ 10.25 Uhr: Klöckner wegen Klimawandel für "aktive Waldbewirtschaftung" +++

Angesichts der Lage der deutscher Wälder und der Klimakrise hält Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner eine starke Holzwirtschaft für notwendig. "Der Holzmarkt ist zusammengebrochen", sagte die CDU-Politikerin in der Sendung "Radiowelt" des Bayerischen Rundfunks. "Wenn wir wollen, dass der Wald wirklich unser Klimaschutz-Mitkämpfer bleibt, dann brauchen wir eine aktive Waldbewirtschaftung, also langfristiges Binden von CO2 in Holz." Es stelle sich deshalb die Frage: "Wie bauen wir mehr mit Holz, wie setzen wir Holz mehr ein und wie können wir dafür sorgen, dass dieser Holzmarkt nicht komplett zusammenbricht und wir Holz auch gut lagern können?"

+++ 9.58 Uhr: Zahl der Arbeitslosen im August leicht gestiegen +++

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August auf 2,319 Millionen gestiegen. Das waren 44.000 Arbeitslose mehr als im Juli und 31.000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent.

+++ 9.37 Uhr: Wasserrohrbruch in Hagen: Überflutete Keller und Straßen +++

Wassermassen haben im westfälischen Hagen durch ein Leck in einer großen Rohrleitung Straßen und Keller überflutet. Nach Angaben der Feuerwehr wurden am Mittwochabend vorübergehend drei Häuser geräumt. Von diesen Evakuierungen seien 36 Anwohner betroffen gewesen. Das Leck trat aus noch unbekannten Gründen in einer Leitung von einem Wasserwerk zu einem Hochbehälter auf, die einen Durchmesser von 70 Zentimeter hat, wie die Feuerwehr unter Verweis auf Angaben des zuständigen Energieversorgers berichtete.

+++ 9.20 Uhr: Ermittlungen gegen Polizisten wegen rechtsextremer Chat-Inhalte +++

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen einen Polizisten aus dem hessischen Mühlheim aufgenommen. Der Mann stehe unter Verdacht, Bilder mit rechtsextremen Inhalten in einem Chat verschickt zu haben, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Das sei ein Verstoß gegen Paragraf 86a (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) des Strafgesetzbuches. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk berichtet.

+++ 9.16 Uhr: Laut WHO Masern in Europa weiter auf dem Vormarsch +++

Die Masern sind in Europa wieder auf dem Vormarsch. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) registrierte in der ersten Jahreshälfte 2019 in 48 europäischen Ländern mehr als doppelt so viele Masernfälle wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Demnach stieg die Zahl der Masernfälle von 44.175 auf 89.994. Vier europäische Staaten - Großbritannien, Griechenland, Tschechien und Albanien - büßten den Status als Masern-frei ein.

+++ 8.58 Uhr: 59-Jährige stürzt im Schwarzwald in Schlucht und stirbt +++

Beim Wandern ist im Schwarzwald eine 59-Jährige in eine Schlucht gestürzt und gestorben. Wie die Polizei in Freiburg mitteilte, war die Frau mit einer kleinen Gruppe nahe Löffingen unterwegs. Sie habe offenbar den Halt verloren und sei etwa 15 Meter tief in die Wutachschlucht gestürzt. Alarmierte Rettungskräfte konnten der Frau nicht mehr helfen. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

+++ 8.35 Uhr: Fünfjähriger schwebt nach Badeunfall im bayerischen Schwabach in Lebensgefahr +++

Nach einem Badeunfall in einem Freibad im bayerischen Schwabach schwebt ein Kind in Lebensgefahr. Der fünfjährige Junge trieb am Mittwochnachmittag leblos in einem Nichtschwimmerbecken, wie die Polizei in Nürnberg mitteilte. Ein Badegast zog ihn aus dem Wasser und begann umgehend mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Gemeinsam mit anderen Ersthelfern setzte er diese fort, bis die zur Hilfe gerufenen Rettungskräfte eintrafen. Sie brachten den Jungen mit einem Rettungshubschrauber, der direkt auf dem Freibadgelände landete, in ein Krankenhaus. Der Zustand des Kindes war nach Polizeiangaben kritisch. Nach deren Erkenntnissen war der Fünfjährige mit seiner Mutter in der Badeanstalt. Ermittlungen zum Unglückshergang liefen.

+++ 8.25 Uhr: Busfahrer in Düsseldorf bricht während der Fahrt zusammen und verursacht Unfall +++

In Düsseldorf hat ein Busfahrer während der Fahrt einen Kreislaufstillstand erlitten und bewusstlos einen Unfall verursacht. Wie die Feuerwehr der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilte, überlebte der Mann dank der Wiederbelebungsmaßnahmen von Ersthelfern und Rettungskräften. Sein Linienbus war zuvor an einer Ampel auf fünf andere Autos aufgefahren, der Fahrer von einem dieser Wagen verletzte sich dadurch leicht.

+++ 8.08 Uhr: Fielmann will Filialen in vier weiteren Ländern eröffnen +++

Die Optikerkette Fielmann will nach einem Gewinnplus im zweiten Quartal weiter expandieren. In den nächsten Jahren werde das Unternehmen die Märkte in vier weiteren Ländern erschließen, teilte Fielmann bei der Vorlage des Halbjahresberichts mit. Dies solle über Wachstum aus eigener Kraft und Zukäufe geschehen. Erst Mitte August hatte Fielmann angekündigt, zum 1. September die Mehrheit an dem slowenischen Optiker Optika Clarus zu übernehmen und sich damit den 14. Markt zu erschließen.

+++ 7.58 Uhr: Polizei in Hongkong verbietet für Samstag geplante Großdemonstration +++

Die Polizei in Hongkong hat eine für Samstag geplante Großdemonstration verboten. Als Begründung seien Sicherheitsbedenken angegeben worden, teilten die Organisatoren in der chinesischen Sonderverwaltungszone mit.

Verbote von Demonstrationen hatte es während der seit mehr als zweieinhalb Monaten andauernden Proteste immer wieder gegeben. Jedoch gingen viele Protestler dennoch auf die Straße. Am vergangenen Wochenende war es bei einer Demonstration zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und der Polizei gekommen.

+++ 7.20 Uhr: Drogenschmuggler in Vietnam zum Tode verurteilt +++

Wegen Drogenschmuggels ist ein 24 Jahre alter Mann aus dem südostasiatischen Land Laos in Vietnam zum Tode verurteilt worden. Der Mann war im Oktober vergangenen Jahres bei einer Routinekontrolle von der Polizei mit mehr als 300 Kilogramm der synthetischen Droge Crystal Meth erwischt worden, die er auf seinem Lastwagen versteckt hatte, wie das Online-Portal Vnexpress am Donnerstag berichtete. Das Rauschgift war in Teebeuteln verpackt.

+++ 6.58 Uhr: Bolsonaro untersagt laut Bericht Brandrodungen für zwei Monate +++

Angesichts der schweren Waldbrände im Amazonasgebiet hat Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro Medienberichten zufolge Brandrodungen für die Dauer von zwei Monaten verboten.

Der ultrarechte Politiker unterzeichnete am Mittwoch ein entsprechendes landesweit geltendes Dekret, wie mehrere Medien unter Berufung auf Regierungskreise berichteten. Das Dekret soll demnach am Donnerstag im Amtsblatt veröffentlicht werden. Es soll aber Ausnahmen von dem Rodungsverbot geben.

+++ 6.20 Uhr: Facebook verschärft vor US-Präsidentenwahl Regeln zur Wahlwerbung +++

Facebook will vor der US-Präsidentschaftswahl 2020 seine Transparenz bei Wahlwerbung verstärken. "Die Menschen sollten wissen, wer versucht, ihre Wahl zu beeinflussen, und Werbekunden sollten nicht in der Lage sein zu verschleiern, wer für die Anzeigen zahlt", teilte das soziale Netzwerk auf seinem US-Blog mit. Facebook war seit dem Skandal um mutmaßliche russische Einmischung in die US-Präsidentenwahl 2016 zunehmend unter Druck geraten, seine Transparenz zu verbessern.

+++ 6.08 Uhr: Tabakernte in Südbaden beginnt mit optimalem Wetter +++

Die Tabakbauern in Südbaden erwarten eine vielversprechende Ernte. Der Regen der vergangenen Tage habe den Tabakpflanzen gut getan, sagte der Vorsitzende des Bundesverbands Deutscher Tabakpflanzer, Hubert Bleile, in Bad Krozingen bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. In Baden-Württemberg, dem Hauptanbaugebiet für Tabak in Deutschland, wird mit einer höheren Erntemenge als im Vorjahr 2018 gerechnet. Damals wurden 2300 bis 2500 Tonnen geerntet. Die Trockenheit hatte für Probleme gesorgt. Der Südwesten ist den Angaben zufolge das größte Tabakbaugebiet in Deutschland. 40 Prozent des deutschen Tabaks kommen aus Baden-Württemberg. Es folgt Rheinland-Pfalz mit rund 30 Prozent.

+++ 5.08 Uhr: US-Regierung: Militärmission in Straße von Hormus läuft +++

Die von den USA geführte Militärmission zum Schutz des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums bereits voll im Gang. Neben dem US-Militär seien auch Kräfte aus Großbritannien, Australien und Bahrain beteiligt, sagte Verteidigungsminister Mark Esper am Mittwoch. Die USA seien zudem mit mehreren anderen Ländern im Gespräch und gingen davon aus, dass sich noch weitere Staaten der "Operation Sentinel" genannten Mission anschließen würden, sagte Esper. Um die jüngsten Entwicklungen in der Iran-Krise geht es auch bei einem Außenminister-Treffen am Donnerstag in Helsinki.

+++ 5.05 Uhr: Weiterhin viele Suchanträge zum Zweiten Weltkrieg +++

Tausende Familien in Deutschland suchen noch immer nach Vermissten aus dem Zweiten Weltkrieg. Das geht aus der jüngsten Bilanz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hervor. Danach gingen allein von Januar bis Juli 4778 Anfragen beim DRK-Suchdienst ein. "Das Ende des Zweiten Weltkrieges liegt jetzt schon 74 Jahre zurück, aber das Interesse in vielen deutschen Familien am Schicksal ihrer vermissten Angehörigen ist immer noch unglaublich groß", sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt zum Internationalen Tag der Vermissten am 30. August. 2018 hatte es beim DRK insgesamt 8939 Fragen nach Schicksalen im Zweiten Weltkrieg gegeben. Bis Ende Dezember rechnet Hasselfeld mit abermals insgesamt rund 9000 neuen Anfragen. In rund einem Viertel aller Fälle konnte der Suchdienst helfen und zum Beispiel Todestag und Todesort ermitteln.

+++ 4.34 Uhr: Rechtsgutachten: Verbot von Kopftuch an Schulen wäre möglich +++

Ein Kopftuchverbot für Mädchen an Grundschulen, ähnlich wie in Österreich, wäre auch in Deutschland rechtlich möglich. Zu dieser Einschätzung kommt der Tübinger Verfassungsrechtler Martin Nettesheim in einem Gutachten für die Frauenrechte-Organisation Terre des Femmes. Das Papier, das an diesem Donnerstag in Berlin veröffentlicht werden soll, lag der Deutschen Presse-Agentur vorab vor.

+++ 4.18 Uhr: Herkunftsländer erfahren nicht von allen Straftaten Abgeschobener +++

Wenn Deutschland Straftäter in ihre Herkunftsländer abschiebt, erfahren die dortigen Behörden oft nichts über die von ihnen hierzulande verübten Verbrechen. Das gilt auch für eine mögliche Einstufung als terroristischer "Gefährder". Wie das Bundesinnenministerium auf Anfrage mitteilte, dürfen die deutschen Justiz- und Sicherheitsbehörden nur in bestimmten Fällen Daten zu Straftaten oder Informationen über Gefahren für die öffentliche Sicherheit an diese Länder weitergeben. So darf etwa das Bundeskriminalamt "zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit" Informationen zu Abgeschobenen weitergeben - zum Beispiel über seine Verbindungsbeamten im Ausland. Wie häufig die Herkunftsländer von in Deutschland begangenen Straftaten und Haftstrafen erfahren, wird nach Angaben des Ministeriums statistisch nicht erfasst.

+++ 1.45 Uhr: Extrem-Rennfahrerin Jessi Combs tödlich verunglückt +++

Die amerikanische Rennfahrerin und TV-Moderatorin Jessi Combs ist ist bei einem Geschwindigkeitsrekordversuch verunglückt und ums Leben gekommen. Die Polizei im Bezirk Harney County im US-Staat Oregon bestätigte laut US-Medien, dass sich der Unfall am Vortag auf einer Rennpiste in der Alvord-Wüste zugetragen habe.

Combs, die in Rennkreisen als "schnellste Frau der Welt auf vier Rädern" bekannt war, wollte einen neuen Rekord aufstellen. Die 39-Jährige war alleine in dem jetgetriebenen Rennwagen unterwegs. Die Unfallursache werde noch untersucht, teilte die Polizei mit. 2013 hatte Combs auf dem trockenen Seebett der Alvord-Wüste mit einer Geschwindigkeit von über 630 Stundenkilometern einen Rekord für eine Frau am Steuer eines vierrädrigen Fahrzeugs aufgestellt.

+++ 1.04 Uhr: Bericht: Elf Dienstwaffen der Bundespolizei gestohlen oder verloren +++

Elf Dienstwaffen der Bundespolizei sind nach einem Medienbericht derzeit als gestohlen oder verloren registriert. Das geht laut "Neuer Osnabrücker Zeitung" aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor. "Gegenwärtig sind zehn Dienstwaffen der Bundespolizei (mit der dazugehörigen dienstlichen Munition 9 x 19 mm) als gestohlen registriert", zitiert die Zeitung aus der Antwort. Dabei handele es sich um Pistolen. Eine weitere Dienstwaffe sei vor der Übergabe an die Bundespolizei beim Hersteller verschwunden.

+++ 0.53 Uhr: Mehr als eine Million Unterzeichner von Petition gegen Parlaments-Zwangspause +++

Der Zorn über die vom britischen Premierminister Boris Johnson verordnete Zwangspause für das Parlament wächst. Eine Online-Petition gegen die umstrittene Maßnahme wurde binnen weniger Stunden von mehr als einer Million Menschen unterzeichnet. Johnson hatte dem Parlament in London zwei Monate vor dem geplanten Brexit eine Zwangspause verordnet. Königin Elizabeth II. stimmte am Mittwoch einem Antrag Johnsons zu, die traditionelle Parlamentspause bis zum 14. Oktober zu verlängern. Die Entscheidung gibt den Abgeordneten deutlich weniger Zeit als von ihnen gewünscht, um einen ungeregelten Brexit zu verhindern. Viele Parlamentarier reagierten erzürnt

+++ 0.22 Uhr: Demokratische Senatorin steigt aus US-Präsidentschaftsrennen aus +++

Die Riege der demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber wird kleiner: Senatorin Kirsten Gillibrand hat das Ende ihrer Kampagne angekündigt. Es sei wichtig zu erkennen, wie man dem Land am besten dienen könne, erklärte die Senatorin aus dem Bundesstaat New York in einer Videobotschaft. Sie wolle nun dabei helfen, die Demokraten zu vereinen, um Präsident Donald Trump bei der Wahl 2020 zu besiegen.

+++ 0.15 Uhr: Florida ruft wegen Hurrikan "Dorian" den Notstand aus +++

Der US-Bundesstaat Florida hat wegen des nahenden Hurrikan "Dorian" den Notstand ausgerufen. Gouverneur Ron DeSantis erklärte, damit solle sichergestellt werden, dass Florida auf die Ankunft des Wirbelsturms vorbereitet sei. Die Bewohner der Ostküste Floridas sollten den Verlauf des Hurrikan genau verfolgen. Außerdem sollten alle Menschen in dem Bundesstaat Lebensmittel, Wasser und Medikamente für sieben Tage bereithalten. Der Notstand gilt für alle Landkreise, die auf dem Pfad des Wirbelsturms liegen.