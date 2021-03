Die News von heute im stern-Ticker.

Die Nachrichten zur Coronavirus-Pandemie lesen Sie hier.

Die News von heute im stern-Ticker:

11.37 Uhr: Australier retten sich mit Jetskis und Schlauchbooten aus Überschwemmungsgebieten

Mit Militärhubschraubern, Jetskis und Schlauchbooten sind hunderte Menschen aus den Überschwemmungsgebieten im Südosten Australiens gerettet worden. Inzwischen wurden 850 Menschen in Sicherheit gebracht, wie die Behörden mitteilten. Einige Gebiete im Bundesstaat New South Wales waren nur noch aus der Luft oder per Boot zu erreichen. In Windsor nordwestlich von Sydney verließen die Menschen mit Jetskis, Surfbrettern und Paddelbooten ihre überfluteten Häuser.

In New South Wales, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat Australiens, hat es tagelang sintflutartig geregnet. In einigen Küstenorten fiel in einer Woche ein Meter Regen - das sind zwei Drittel der Niederschlagsmenge eines ganzen Jahres. Die Premierministerin von New South Wales, Gladys Berejiklian, sprach von einer Katastrophe, wie sie nur "einmal in hundert Jahren" eintrete.

11.23 Uhr: Tod von Strenz: Staatsanwaltschaft rechnet "in Wochen" mit Ergebnis

Nach dem Tod der mecklenburgischen CDU-Bundestagsabgeordneten Karin Strenz hat die Schweriner Staatsanwaltschaft ein Rechtshilfeersuchen an Irland auf den Weg gebracht. "Wir müssen aber den formellen Weg einhalten", sagte ein Sprecher der Behörde. Dieser laufe über das Schweriner Justizministerium und das Bundesamt für Justiz in Berlin zum irischen Justizministerium. Deshalb sei mit einem Ergebnis erst in einigen Wochen zu rechnen. Ein Problem dabei sei, dass Irland nicht allen europäischen Vereinbarungen beigetreten sei. Somit könne man nicht – wie in vielen anderen EU-Ländern – eine europäische Ermittlungsanordnung stellen, die unverzüglich ausgeführt werden würde.

11.08 Uhr: Explosion in schwedischer Kleinstadt

Bei einer kräftigen Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Südschweden sind Dutzende Wohnungen beschädigt worden. Wie die zuständige Polizei mitteilte, entstanden durch die Detonation in der Nacht schwere Schäden am Eingangsbereich des Gebäudes, schätzungsweise 60 Fensterscheiben von rund 40 Wohnungen gingen zu Bruch. Der Großteil des Gebäudes in der Kleinstadt Höganäs musste demnach evakuiert werden. Berichte über Verletzte gab es bislang nicht.

Was die Explosion auslöste, blieb zunächst unklar. Die Polizei stufte den Vorfall aber als gemeingefährliche Zerstörung und somit als eine vorsätzliche Tat ein. Neben Kriminaltechnikern wurde auch das nationale Bombeneinsatzkommando eingeschaltet. Viele solcher Explosionen hatten in den vergangenen beiden Jahren in Schweden mit Rivalitäten im Banden-Milieu zu tun. Höganäs liegt rund 70 Kilometer nördlich von Malmö.

11.06 Uhr: Antisemitische Straftaten in Brandenburg nehmen seit 2017 kontinuierlich zu

Die Anzahl antisemitisch motivierter Straftaten hat sich in Brandenburg seit dem Jahr 2017 mehr als verdoppelt. Im Jahr 2020 registrierte das Brandenburger Innenministerium 147 antisemitische Straftaten, sagte der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) bei der Vorstellung der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität in Brandenburg im vergangenen Jahr. 97 Prozent der antisemitischen Straftaten waren demnach dem rechten Spektrum zuzuordnen. Insgesamt nahm die Anzahl politisch motivierter Straftaten im Jahr 2020 in Brandenburg ab.

10.57 Uhr: EuGH-Urteil stärkt Fluggastrechte im Streikfall

Wenn ein Flug wegen eines angekündigten Streiks der Airline-Mitarbeiter gestrichen wird oder deutlich verspätet ist, kann der Kunde ein Recht auf Entschädigung haben. Die Fluggesellschaft könne nicht argumentieren, dass ein solcher Streik ein "außergewöhnlicher Umstand" sei, insbesondere wenn dieser sich an geltendes Recht halte, teilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) nach einem Urteil mit. Wenn sich der Arbeitskampf darauf beschränke, etwa Gehaltserhöhungen oder bessere Arbeitszeiten durchzusetzen, sei dieser "Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit dieses Unternehmens".

10.52 Uhr: 2,9 Millionen Dollar für digitale Kopie von erstem Tweet

Eine digitale Kopie des allerersten Tweets ist für gut 2,9 Millionen Dollar versteigert worden. Dabei erwarb der Höchstbietende, ein Software-Unternehmer aus Malaysia, lediglich eine Art elektronisches Echtheitszertifikat. Der Twitter-Mitgründer und heutige Firmenchef Jack Dorsey, der die Tweet-Kopie versteigerte, spendete die exakt 2.915.835,47 Dollar (rund 2,45 Millionen Euro) am Montag an eine Organisation, die arme Menschen in Afrika unterstützt.

Dorsey schrieb am 21. März 2006 "just setting up my twttr" (etwa: "ich richte gerade mein twttr ein", wie die Plattform ursprünglich heißen sollte). Es ist die älteste Nachricht, die auf Twitter verfügbar ist.

10.43 Uhr: Woelki: "Systembedingte Vertuschung" im Erzbistum Köln

Kardinal Rainer Maria Woelki hat "systembedingte Vertuschung" im Erzbistum Köln eingeräumt. Das in der vergangenen Woche veröffentlichte Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsvorwürfen gegen Priester habe dies nachgewiesen, sagte Woelki. "Das hätte so nie passieren dürfen", sagte der Chef des größten deutschen Bistums. Deshalb müsse nun "rigoros gehandelt" werden, um dies für die Zukunft zu verhindern.

Woelki räumte "Chaos in der Verwaltung" sowie ein "System aus Schweigen, Geheimhaltung und mangelnder Kontrolle" ein. "Generell fehlte es an Mitgefühl, generell fehlte es an Empathie", konstatierte der Erzbischof.

9.47 Uhr: Ausschuss belastet Schottlands Regierungschefin

Ein Ausschuss des schottischen Parlaments hat Regierungschefin Nicola Sturgeon schwere Vorwürfe gemacht. Die Befürworterin einer Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich habe die Abgeordneten in die Irre geführt, stellte ein heute veröffentlichter Bericht fest. Die 50-Jährige weist die Vorwürfe, die bereits seit Tagen an die Presse durchgestochen wurden, als parteipolitisch motiviert zurück. Noch im Laufe des Tages soll das Parlament in Edinburgh über einen Misstrauensantrag gegen sie abstimmen. Erwartet wird aber, dass Sturgeon keine Gefahr droht, auch weil ein unabhängiges Rechtsgutachten sie entlastet hat.

9.30 Uhr: Prozess gegen Ernst August von Hannover gestartet

In Österreich hat der Prozess gegen Welfenprinz Ernst August von Hannover begonnen. Der 67-Jährige muss sich vor dem Landgericht Wels verantworten. Er soll sich im vergangenen Sommer in seinem Jagdhaus mit Alkohol und Medikamenten in den Zustand der Unzurechnungsfähigkeit versetzt und in dieser Verfassung unter anderem einen Polizisten verletzt und eine andere Beamtin sowie Angestellte bedroht haben. Vorgeworfen werden ihm Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung, gefährliche Drohung und Nötigung. Der Strafrahmen beträgt dem Gericht zufolge bis zu drei Jahren Haft. Es gilt bis zum Urteil die Unschuldsvermutung.

Türkische Sicherheitskräfte haben im Zusammenhang mit dem Putschversuch vor mehr als vier Jahren mindestens 150 Menschen festgenommen. Die meisten seien aktive Soldaten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ihnen würden Verbindungen zur Organisation des im US-Exil lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen, den die türkische Führung für den Putschversuch von 2016 verantwortlich macht.

Die Gülen-Bewegung gilt in der Türkei als Terrororganisation. Insgesamt wurde Anadolu zufolge die Festnahme von 184 Verdächtigen in 53 Provinzen angeordnet worden. Seit dem Putschversuch wurden in der Türkei Zehntausende Menschen verhaftet und mehr als 100.000 Staatsbedienstete entlassen. Allein 20.500 Mitarbeiter der türkischen Streitkräften wurden nach offiziellen Angaben vom Dienst enthoben.

8.20 Uhr: Keine Entwarnung nach katastrophalen Überschwemmungen in Australien

Meteorologen haben trotz einer leichten Verbesserung des Wetters in Teilen des australischen Bundesstaates New South Wales vor weiteren Überflutungen in der Region gewarnt. Seit dem Wochenende wurden vor allem nördlich von Sydney 18.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Heute könnte es eine Evakuierungsorder für weitere Gebiete geben, in denen 15.000 Menschen leben, wie die Premierministerin von New South Wales, Gladys Berejiklian, ankündigte.

Tagelanger Starkregen hatte zuvor zu einem katastrophalen Hochwasser und der Evakuierung ganzer Ortschaften geführt. Häuser, Straßen und Felder versanken in den Fluten, viele Australier haben alles verloren. Berejiklian sprach von einem"Wetterereignis, das alles übersteigt, das wir uns hätten vorstellen können". Es ist das schlimmste Hochwasser in New South Wales seit Jahrzehnten. Erst im vergangenen Jahr hatten in der Region verheerende Brände gewütet.

7.02 Uhr: Amnesty – syrische Gefangene im Libanon gefoltert

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Foltervorwürfe gegen die libanesischen Behörden erhoben. Mehr als 20 Syrer, die zwischen 2014 und 2021 im Libanon wegen Terrorvorwürfen inhaftiert wurden, seien einer "grausamen" Behandlung ausgesetzt gewesen, teilte die NGO mit. Amnesty dokumentierte die Fälle von 25 Syrern, die angaben, bei Befragungen oder während ihrer Haftzeit gefoltert worden zu sein. Sie seien mit Metallstäben, Elektrokabeln oder Plastikrohren geschlagen worden. "Gefangene beschrieben auch, wie sie kopfüber hängend oder in Stresspositionen ausharren mussten", hieß es in dem Amnesty-Bericht. Unter den Betroffenen waren demnach auch zwei Frauen und vier Minderjährige.

6.55 Uhr: Nach Sanktionen gegen China: EU-Delegationschef einbestellt

Nach EU-Sanktionen gegen chinesische Verantwortliche für die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren hat das Außenministerium in Peking den EU-Delegationschef einbestellt. Wie das Ministerium mitteilte, sei Nicolas Chapuis schon am Vortag der chinesische Protest übermittelt worden. Vizeaußenminister Qin Gang habe bei dem Gespräch darauf verwiesen, dass sich die Strafmaßnahmen auf "Lügen und Falschinformationen stützen". Die EU hatte gestern zum ersten Mal seit mehr als drei Jahrzehnten wieder Sanktionen gegen China wegen Verletzungen der Menschenrechte verhängt.

6.55 Uhr: Nach Raubüberfall auf Geldtransporter – Festnahme in Berlin

Nach dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter auf dem Berliner Kurfürstendamm vor gut vier Wochen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen können. Der 30 Jahre alte Mann wurde von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin gestern Abend verhaftet. Das teilte die Staatsanwaltschaft via Twitter mit. Demnach konnte der Mann aufgrund eines Haftbefehls wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung festgesetzt werden, hieß es weiter. Am 19. Februar hatten mindestens vier Täter, die in ihrem leuchtend orangefarbenen Outfit ähnlich wie Müllmänner gekleidet waren, einen Geldtransporter vor einer Bankfiliale am Ku'damm überfallen.

6.21 Uhr: Parlamentswahl in Israel hat begonnen

In Israel hat die Parlamentswahl begonnen. Die Wahllokale öffneten um 7 Uhr (Ortszeit). Israels Bürger sind zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu strebt nach zwölf Jahren an der Macht ein weiteres Mandat an. Der 71-Jährige hofft aufgrund der erfolgreichen Corona-Impfkampagne sowie der vor Kurzem erfolgten Normalisierung der Beziehungen Israels zu vier arabischen Staaten auf das Wohlwollen der Wähler. Der Regierungschef, der sich wegen Korruption in mehreren Fällen vor Gericht verantworten muss, steht bei vielen Bürgern aber auch in der Kritik.

Das Verteidigungsministerium hat einem Bericht zufolge bei internen Ermittlungen fragwürdige Geschäftskontakte sowie eine überraschend hohe Anzahl von Nebentätigkeiten unter Soldaten der Bundeswehr-Elitetruppe KSK festgestellt. Bereits im vergangenen Herbst seien deswegen bei der Bundeswehr Verwaltungsermittlungen eingeleitet worden, berichtete das Nachrichtenportal "The Pioneer". Konkret gehe es unter anderem um mögliche Verflechtungen von privaten Interessen und dienstlichen Entscheidungen. Ob es dabei zu größeren Interessenkonflikten oder unerlaubten Weitergaben von Dienstgeheimnissen kam, werde derzeit geprüft.

6 Uhr: "Furchtlose Genauigkeit" – van Beuningen erhält Übersetzer-Preis

Die deutsche Literaturübersetzerin Helga van Beuningen erhält in diesem Jahr den renommierten Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW. Das teilte die Stiftung in Düsseldorf mit. Die 75-Jährige übersetzt seit vielen Jahren Autoren aus dem Niederländischen. Den mit 25.000 Euro dotierten Preis bekommt sie für die Übersetzung von Marieke Lucas Rijnevelds Romas "Was man sät". Zugleich werde das Lebenswerk der Übersetzerin gewürdigt.

4.30 Uhr: Özdemir fordert von "Autogipfel" klare Ansage für E-Mobilität

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat vom "Autogipfel" eine klare Ansage für die Elektromobilität gefordert. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir Grünen wollen ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos neu zulassen, damit alle Beteiligten endlich Planungssicherheit haben." Es müsse nun darum gehen, die Elektromobilität zum Erfolg zu machen für die Wirtschaft, die Beschäftigten und das Klima. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) berät an diesem Dienstagabend mit Vertretern der Branche sowie von "Autoländern" über den Strukturwandel in der Autoindustrie.

3.48 Uhr: Zehn Tote durch Schüsse bei Supermarkt in Colorado

Ein Schütze hat im US-Bundesstaat Colorado zehn Menschen getötet. Das gab die Chefin der Polizei in Boulder, Maris Herold, unweit des Tatorts bekannt. Die Polizei war gestern Nachmittag zu einem Supermarkt gerufen worden – gemeldet worden seien Schüsse in der Gegend und eine Person mit einem Patrouillengewehr, erklärte die Polizeichefin. Unter den Toten ist auch ein Polizist. Ein Verdächtiger ist in Gewahrsam.

1.47 Uhr: Biden plant offenbar Investitionsprogramm im Umfang von drei Billionen Dollar

US-Präsident Joe Biden plant nach dem billionenschweren Corona-Hilfspaket laut Medienberichten ein großangelegtes Investitionsprogramm. Vorgesehen seien Ausgaben in Höhe von insgesamt drei Billionen Dollar, meldeten US-Medien. Diese sollen demnach in zwei verschiedene Maßnahmenpakete aufgeteilt werden. Eines zielt den Berichten zufolge auf den Ausbau der Infrastruktur ab und umfasst auch Investitionen in den Klimaschutz, während das Geld aus dem zweiten Programm unter anderem zum Ausbau der Kinderbetreuung genutzt werden soll sowie für eine kostenlose Ausbildung an den Community Colleges, die eine Art Zwischenstufe zwischen Schule und Universität darstellen.

0.49 Uhr: Auswahl der Geschworenen in Prozess um Tod von George Floyd fast abgeschlossen

Die Auswahl der Geschworenen im Prozess gegen einen weißen Ex-Polizisten wegen des gewaltsamen Todes des Afroamerikaners George Floyd steht kurz vor dem Abschluss. Am Montag wurde ein 14. Mitglied der Jury bestimmt. Zwölf Geschworene werden in dem Verfahren in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota über die Schuld oder Unschuld des Angeklagten Derek Chauvin entscheiden. Richter Peter Cahill fordert außerdem die Ernennung von drei Ersatzkandidaten.

0.26 Uhr: Kurti als neuer Regierungschef des Kosovo bestätigt

Fünf Wochen nach der Parlamentswahl im Kosovo hat der neue Regierungschef Albin Kurti sein Amt angetreten. 67 der 120 Abgeordneten im Parlament in Pristina stimmten für Kurti und sein Kabinett unter Führung seiner links-nationalistischen Partei Vetevendosje ("Selbstbestimmung"). Die bisherige Oppositionspartei hatte bei der Wahl Mitte Februar einen Erdrutschsieg gefeiert und die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt.

0.14 Uhr: Auswärtiges Amt ruft China zu Rücknahme von Sanktionen gegen EU-Abgeordnete auf

Das Auswärtige Amt hat China zur Rücknahme der Sanktionen gegen EU-Parlamentarier und Wissenschaftler aus Deutschland aufgerufen. "Die chinesische Führung sollte ihre Entscheidung, Abgeordnete wie Reinhard Bütikofer, aber auch Wissenschaftler zu sanktionieren, umgehend zurücknehmen", sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen (SPD), den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. China hatte als Reaktion auf EU-Sanktionen am Montag Strafmaßnahmen gegen zehn Politiker und Wissenschaftler sowie vier Organisationen aus der EU würden verhängt.