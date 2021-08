Die News von heute im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

12.01 Uhr: Umweltministerin Schulze – "Zeit für Rettung des Planeten läuft ab"

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat nach dem neuen Bericht des Weltklimarats IPCC eine rasche Abkehr von Kohle, Öl und Gas und einen Ausbau von der Sonnen- und Windkraft gefordert. "Es gab schon genug Weckrufe und Appelle", erklärte die SPD-Politikerin am Montag in Berlin. "Der heute vorgestellte IPCC-Bericht führt uns erneut vor Augen, dass die Zeit für die Rettung des Planeten, wie wir ihn kennen, abläuft."

Der Bericht verdeutlichte, dass viele Klimawandelfolgen schon heute nicht mehr vermieden werden könnten. "Wir können uns als internationale Staatengemeinschaft nur bestmöglich darauf vorbereiten und anpassen. Das erleben wir auch bei uns in Deutschland: katastrophale Überschwemmungen nach Starkregen im Juli, anhaltende Dürre in den vergangenen Jahren."

11.45 Uhr: Umweltministerin Schulze und Bildungsministerin Karliczek zum Weltklimarat-Bericht

11.37 Uhr: Kampf gegen Ölpest nach Schiffsunglück auf der Weser

Nach dem Sinken eines Binnenschiffs auf der Weser bei Balge im niedersächsischen Landkreis Nienburg bekämpfen Feuerwehrleute die drohende Ölpest. Der Schiffsverkehr auf dem Fluss sei weiterhin zwischen Nienburg und Drakenburg gesperrt, teilte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Weser in Verden mit. Es seien Ölsperren gelegt. Man versuche die ausgetretenen Betriebsstoffe aus dem Schiff mit Granulat zu binden. Das mit 600 Tonnen Mais beladene Binnenschiff war am Sonntagmittag nach der Kollision mit einem anderen Schiff gesunken. Die Besatzung konnte unverletzt an Land gebracht werden.

11.27 Uhr: Wanderer stürzt rund 100 Meter ab und stirbt

Ein Wanderer ist in den Ammergauer Alpen rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Nach Angaben der Polizei war der 68-Jährige aus der Region alleine oberhalb von Ettal im Landkreis Garmisch-Partenkirchen unterwegs. Als er am Samstagabend nicht mehr nach Hause kam, meldete ihn seine Ehefrau als vermisst. Noch am Abend suchten Bergwacht, Feuerwehr und Polizei nach dem Mann. Am Sonntagmorgen fanden Rettungskräfte schließlich die Leiche des Wanderers. Den Angaben nach war er über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Was zu dem Unglück führte, blieb erst einmal unklar.

11.12 Uhr: Corona-Impfungen kommen voran – vor allem mit Zweitimpfungen

Die Corona-Impfungen in Deutschland kommen weiter leicht voran – vor allem mit Zweitimpfungen. Vollständig geimpft sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums nun knapp 45,6 Millionen Menschen oder 54,8 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mindestens eine erste Dosis bekommen haben 51,9 Millionen Menschen oder 62,4 Prozent aller Einwohner. Minister Jens Spahn dankte allen, "die sich jeden Tag für niedrigschwellige und kreative Aktionen einsetzen" und auch an diesem Wochenende wieder geimpft hätten. "Jede Impfung zählt!", schrieb der CDU-Politiker bei Twitter.

11.07 Uhr: CDU will Untersuchungsausschuss zu Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz

Die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag will die Arbeit der verantwortlichen Stellen in der Flutkatastrophe von Mitte Juli in einem Untersuchungsausschuss unter die Lupe nehmen. Das Gremium solle die Vorgänge von den bereits wenige Tage vor dem Starkregen erfolgten ersten Warnungen bis zu der Unwetternacht und auch darüber hinaus aufklären, sagte Fraktionschef Christian Baldauf. Die Hauptfrage dabei laute: "Wäre es möglich gewesen, mehr Menschenleben zu retten?" Geleitet werden soll der Ausschuss von CDU-Fraktionsvize Gordon Schnieder.

11.01 Uhr: Greta Thunberg von neuem Weltklimarat-Bericht nicht überrascht

Die führende Klimaaktivistin Greta Thunberg ist von den im neuen Bericht des Weltklimarats (IPCC) formulierten Erkenntnissen nicht überrascht. "Der neue IPCC-Bericht enthält keine wirklichen Überraschungen. Er bestätigt, was wir schon aus Tausenden vorherigen Studien und Berichten wissen – dass wir uns in einem Notfall befinden", schrieb die Schwedin auf Twitter und Instagram. Es handele sich um eine solide, aber vorsichtige Zusammenfassung des derzeitigen Wissensstands. "Es liegt an uns, mutig zu sein und basierend auf den in diesen Berichten bereitgestellten wissenschaftlichen Erkenntnissen Entscheidungen zu treffen", schrieb Thunberg weiter.

10.43 Uhr: Israelische Studie – Nach dritter Corona-Impfung ähnliche Reaktion

Nach einer dritten Corona-Impfung hat eine Mehrheit von Befragten in Israel über ähnliche Impfreaktionen wie nach der zweiten Spritze berichtet. 88 Prozent fühlten sich in der Woche nach der Auffrischungsimpfung ähnlich oder besser, wie eine Umfrage der Krankenkasse Clalit ergab. Dies bestätigte eine Sprecherin der Kasse. Zehn Prozent hätten sich schlechter gefühlt als nach der zweiten Impfung. Insgesamt berichteten demnach 31 Prozent der Befragten über mindestens eine Impfreaktion, die meisten über Schmerzen an der Einstichstelle. Die Krankenkasse hat nach eigenen Angaben mehr als 240.000 Mitglieder bereits zum dritten Mal geimpft. Rund 4500 Personen hätten sich an der Umfrage beteiligt, hieß es.

10.16 Uhr: China bestraft mehr als 30 Funktionäre wegen Corona-Ausbruch

In China sind mehr als 30 Funktionäre wegen der jüngsten Corona-Welle bestraft worden. Wie die staatliche Zeitung "Global Times" berichtete, wurden Beamte in vier betroffenen Provinzen wegen "schleppender Reaktion und unzureichendem Management" zur Verantwortung gezogen. Um welche Strafen es sich handelt, wurde nicht bekannt. Betroffen seien Vizebürgermeister, Bezirksvorstände, Leiter von lokalen Gesundheitskommissionen, Krankenhausmanager und Beamte aus der Flughafen- und Tourismusbranche.

10.02 Uhr: IPCC-Bericht – Erderwärmung um 1,5 Grad wird bereits 2030 erreicht

Die Erde wird sich bei der derzeitigen Entwicklung bereits gegen 2030 um 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erwärmen und damit zehn Jahre früher als 2018 prognostiziert. Dies geht aus dem veröffentlichten Bericht des Weltklimarats IPCC hervor. Das Pariser Klimaschutzabkommen sieht vor, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad, mindestens aber deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen.

9.35 Uhr: 66-Jähriger stirbt nach Rettung aus Ostsee

Ein 66-jähriger Urlauber ist in Mecklenburg-Vorpommern nach der Rettung aus der Ostsee gestorben. Der Mann wurde am Sonntagnachmittag von Ersthelfern ohne Bewusstsein in der Nähe des Strands von Nonnevitz auf Rügen aus dem Meer geborgen, wie die Polizei in Neubrandenburg. Er hatte demnach im Wasser plötzlich das Bewusstsein verloren. An Land wurde sofort mit der Reanimation des 66-Jährigen begonnen. Anschließend brachte ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Stralsund. Dort verstarb er nach Polizeiangaben. Die Kriminalpolizei habe ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise für eine Straftat lägen jedoch nicht vor.

8.55 Uhr: Schottland streicht fast alle Corona-Regeln

Drei Wochen nach dem Ende fast aller Corona-Regeln in England hat auch der britische Landesteil Schottland die meisten Vorschriften aufgehoben. Seit Montag sind – mit wenigen Ausnahmen – die Abstandsregeln aufgehoben. Für Pubs und Restaurants sowie Veranstaltungen gelten keine Kapazitätsgrenzen mehr. Nachtclubs dürfen öffnen. In Behörden sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln müssen allerdings weiterhin Masken getragen werden. Auch in Schulen gilt zunächst noch Maskenpflicht. Allerdings muss bei einem Corona-Fall nicht mehr die gesamte Klasse nach Hause in Isolation. Regierungschefin Nicola Sturgeon sprach vom "bisher vielleicht bedeutendsten Datum" in der Pandemie. Zugleich rief sie alle auf, vorsichtig zu bleiben. Die Pandemie sei noch nicht vorbei.

8.31 Uhr: Anwohner auf Euböa verteidigen ihre Dörfer gegen die Flammen

In einem gewaltigen Kraftakt haben Anwohner auf der griechischen Insel Euböa in der Nacht zum Montag gemeinsam mit Feuerwehrleuten und Freiwilligen mehrere Dörfer vor dem Übergreifen der Flammen bewahrt. Zwar seien am Rande von Ortschaften wie Artemisio, Gouves und Pefki Häuser niedergebrannt, die Ortskerne seien bisher jedoch intakt, berichtete die Zeitung "Kathimerini". Weiterhin seien aber viele Ortschaften von Flammen umzingelt.

8.10 Uhr: Schleswig-Holstein will an Drei-G-Strategie in Innenräumen festhalten

Nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sollten Geimpfte, Genesene und Getestete in der Corona-Pandemie weiterhin gleich behandelt werden. "Dass staatlich verordnet nur noch Geimpfte und Genesene beispielsweise in Innenräume von Restaurants dürfen, halte ich für ausgesprochen schwierig. Das wäre de facto eine Impfpflicht durch die Hintertür", sagte der FDP-Politiker dem "Hamburger Abendblatt". "An der aktuellen Drei-G-Strategie aus geimpft, genesen, getestet sollte man festhalten." Garg glaube nicht, dass man zurückhaltende und skeptische Menschen von einer Impfung überzeugt, in dem man sie unter Druck setzt.

7.19 Uhr: CSU-Generalsekretär erwartet Verständigung auf neues Corona-Regelwerk

Vor der Bund-Länder-Konferenz am Dienstag hat sich der CSU-Generalsekretär Markus Blume optimistisch gezeigt, dass sich die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf ein neues Corona-Regelwerk verständigen können. Künftig müssten neben der Inzidenz auch andere Indikatoren bei der Beurteilung der Pandemie-Lage eine Rolle spielen, sagte Blume in der Sendung "Die richtigen Fragen" bei "Bild live" am Sonntagabend. Er sei "sehr zuversichtlich", dass es dort zu einer Einigung komme.

5.58 Uhr: U-Boot mit gut zwei Tonnen Kokain vor Kolumbien abgefangen

Vor Kolumbien ist ein U-Boot mit Kokain im Wert von mehr als 68 Millionen US-Dollar (rund 58 Mio Euro) entdeckt worden. Die Marine des südamerikanischen Landes fing das Schiff nach eigenen Angaben vom Sonntag vor der Pazifikküste des südwestlichen Departments Nariño ab. An Bord fanden die Beamten der Mitteilung zufolge 102 Säcke mit 2039 Päckchen von je einem Kilogramm Kokain. Das U-Boot sei nach Mittelamerika unterwegs gewesen. Drei Menschen seien an Bord gewesen, darunter ein Ausländer. Sie seien festgenommen worden.

5.48 Uhr: Nagasaki gedenkt des Atombombenabwurfs vor 76 Jahren

Mit einem Appell zur Abschaffung aller Atomwaffen in der Welt hat die japanische Stadt Nagasaki der Opfer des Atombombenabwurfs vor 76 Jahren gedacht. Angesichts der wachsenden Bedrohung durch ein neues atomares Wettrüsten forderte Nagasakis Bürgermeister Tomihisa Taue bei einer Gedenkzeremonie die eigene Regierung auf, eine aktivere Rolle zu spielen. Japan, das bisher einzige Land, das im Krieg Opfer von Atombomben wurde, müsse mehr für eine atomwaffenfreie Welt tun. Erneut rief er die Regierung auf, einem UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen von 2017 beizutreten.

Um 11.02 Uhr (Ortszeit), dem Zeitpunkt, als am 9. August 1945 die von einem US-Bomber abgeworfene Atombombe "Fat Man" über Nagasaki explodierte, legten die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung eine Schweigeminute ein. Allein in Nagasaki wurden damals etwa 70.000 Menschen durch direkte Einwirkung getötet, 75.000 weitere verletzt.

5.13 Uhr: Olympioniken verlassen Tokio – Japans Regierung in der Kritik

Nach Abschluss der Olympischen Spiele in Tokio haben Tausende Teilnehmer die Heimreise angetreten, während sich die Regierung des Gastgeberlandes weiter vor gewaltigen Herausforderungen sieht. Die japanische Tageszeitung "Asahi Shimbun", eine der Sponsoren der Spiele, verwies in einem Leitartikel auf die andauernde kritische Corona-Lage in Japan. Managementfehler der Regierung von Premier Yoshihide Suga und die "erzwungene Abhaltung der Olympischen Spiele markierten ein tiefes Misstrauen und eine Spaltung in der Gesellschaft", schrieb das Blatt. Dies zu beheben, sei "die größte Herausforderung, der sich die Politik stellen sollte".

Schlusszeremonie Die Flamme ist erloschen – die Olympischen Spiele in Tokio sind vorbei

4.28 Uhr: Experte – Nächster Bundestag könnte gut 1000 Abgeordnete zählen

Der nächste Bundestag könnte nach Berechnungen des Wahlrechtsexperten Robert Vehrkamp gut 1000 Abgeordnete stark werden. "Die Bandbreite der plausibel möglichen Bundestagsgrößen läuft von etwa 650 bis mehr als 1000. Das kann man nicht ausschließen", sagte der Fachmann der Bertelsmann Stiftung der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er gehört auch der vom Bundestag eingesetzten Kommission zur Reform des Wahlrechts und Modernisierung der Parlamentsarbeit an. Eine genaue Vorhersage ist nach Vehrkamps Darstellung jedoch nicht möglich.

4.17 Uhr: Bundesweite Corona-Inzidenz steigt auf 23,1

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut leicht gestiegen und liegt nun bei 23,1. Wie das Robert-Koch-Institut unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 1183 Neuinfektionen sowie zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 17,8 gelegen.

3.22 Uhr: "Dixie Fire" ist zweitgrößter Waldbrand in Geschichte Kaliforniens

Das in Nordkalifornien wütende "Dixie Fire" hat sich zum zweitgrößten Waldbrand in der Geschichte des US-Bundesstaats ausgeweitet. Wie die Behörden mitteilten, hat das riesige Feuer bis Sonntagmorgen (Ortszeit) 187.562 Hektar Land vernichtet – eine Fläche, die größer ist als Los Angeles. Damit hat das "Dixie Fire" das "Mendocino Complex Fire" von 2018 als zweitgrößter Brand in der Geschichte Kaliforniens abgelöst. Das seit Mitte Juli wütende "Dixie Fire" ist derzeit der größte aktive Waldbrand in den USA und einer von elf größeren Bränden allein in Kalifornien. Erst gut ein Fünftel des Feuers konnte nach Angaben der Feuerwehr bislang unter Kontrolle gebracht werden.

Nasa-Daten Diese interaktive Karte zeigt, wo die Welt gerade in Flammen steht

2.50 Uhr: Massenimpfung in Tunesien – 550.000 Menschen immunisiert

In Tunesien sind bei einer landesweiten Impfaktion gut 550.000 Menschen gegen das Coronavirus immunisiert worden. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Alle Bürger über 40 Jahre waren zu einer Impfung aufgerufen. Das Gesundheitsministerium hoffte, mit der Aktion bis zu einer Million Menschen in dem schwer von der Pandemie getroffenen Land erreichen zu können. Die Impfkampagne lief bislang schleppend in dem nordafrikanischen Land. Nur acht Prozent der 11,5 Millionen Einwohner waren vor dem Impftag vollständig gegen das Virus immunisiert worden.

2.03 Uhr: Ministerin Schulze gegen Klimaschutzressort: Sache des Kanzleramts

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich gegen den Vorschlag der Grünen für ein Klimaschutzministerium mit Vetorecht bei allen Gesetzesvorhaben ausgesprochen. "Ich habe den Eindruck, dieser Vorschlag ist nicht zu Ende gedacht", sagte die SPD-Politikerin der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Ein so genanntes Klimaschutzministerium müsste Zuständigkeiten des Bauministeriums, des Wirtschaftsministeriums, des Verkehrsministeriums, des Wissenschaftsministeriums und des Agrarministeriums umfassen." Schulze sprach sich stattdessen dafür aus, etwa den Energiebereich aus dem Wirtschafts- ins Umweltministerium zu holen.

2.03 Uhr: Linke will Durchschnittsverdiener um 100 Euro entlasten

Die Linkspartei will Durchschnittsverdiener im Monat um rund 100 Euro steuerlich entlasten, "finanziert von wirklichen Topverdienern". Ihr Spitzenkandidat Dietmar Bartsch sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger": "Die wahren Leistungsträger - die Krankenschwester und der Busfahrer - haben mehr im Portemonnaie verdient." Dafür müsse unter anderem der Grundfreibetrag auf 14.400 Euro angehoben werden. Derzeit liegt er bei 9744 Euro. Der Spitzensteuersatz solle später greifen, aber dann auf 53 Prozent steigen, sagte Bartsch. Bisher liegt der reguläre Spitzensteuersatz bei 42 Prozent; hinzu kommt eine sogenannte Reichensteuer, die ab knapp 275.000 Euro Einkommen greift.

Vor der Vorstellung des ersten Teils des Sachstandsberichts des Weltklimarats IPCC hat Aktivistin Luisa Neubauer den fehlenden Klimaschutz in den Bundestags-Wahlprogrammen einiger Parteien kritisiert. "Deutschland ist Lichtjahre von der Einhaltung unserer 1,5 Grad-Zusage entfernt", sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (RND). Nötig sei eine "Neuverhandlung" der Wahlprogramme: "Sie alle müssen mit der 1,5 Grad-Grenze vereinbar sein", forderte sie. Deutschland sei eines der "Hauptverursacherländer" der Klimakrise, doch die "Mehrheit der Parteien hat keine umfassende Antwort auf die Drastik der Lage".

0.01 Uhr: Restaurants und Cafés in Frankreich nur noch mit Gesundheitspass

In Frankreich sind ab diesem Montag Restaurantbesuche und Zugreisen nur noch mit einem Nachweis über Corona-Impfung, Genesung oder einen negativen Test erlaubt. Die verschärften Gesundheitsregeln sollen für Personen über 18 Jahre bis Mitte November gelten. Gegen die umstrittenen Maßnahmen, mit denen Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gegen die steigenden Corona-Neuinfektionen kämpfen will, haben erst wieder am Wochenende über 200.000 Menschen landesweit demonstriert.