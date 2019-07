Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Ermittler im Fall Lübcke finden gesuchtes Auto (11.23 Uhr)

Vergewaltiger mit Wolfsmaske legt "eine Art Geständnis" ab (11.11 Uhr)

Schriftsteller Lukas Bärfuss erhält Georg-Büchner-Preis 2019 (9.38 Uhr)

Hongkongs Regierungschefin Lam bezeichnet Auslieferungsgesetz als "tot" (4.23 Uhr)

EU-Kommissar fordert "vorläufigen" Verteilungsmechanismus für gerettete Migranten (3.12 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 12.03 Uhr: Trotz Trubels: Mathe-Abi-Schnitt in Sachsen etwa wie in Vorjahren +++

Trotz massiver Kritik am Schwierigkeitsgrad der diesjährigen Abiturprüfungen ähneln die Mathe-Noten der sächsischen Schüler im Schnitt denen der vergangenen Jahre. "Im Leistungskurs haben die Schüler sogar besonders gute Ergebnisse erzielt", teilte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) mit. Der Notendurchschnitt sächsischer Schüler in Mathematik-Leistungskursen lag demnach dieses Jahr bei 2,5 - im Vergleich zu einem Gesamtschnitt von 2,6, wenn man die Ergebnisse seit 2013 betrachtet.

Nach dem diesjährigen Mathe-Abi hatte es in mehreren Bundesländern eine Welle der Kritik wegen angeblich zu schwieriger Aufgaben gegeben. Schülerpetitionen im Internet wurden von Tausenden unterzeichnet. In Sachsen unterstützten etwa 2500 Menschen Petitionen dazu.

+++ 11.37 Uhr: Mehr über Hundertjährige als je zuvor +++

Weltweit sind UN-Schätzungen zufolge mehr Menschen über hundert Jahre alt als je zuvor. 2019 gab es rund 533.000 Menschen im Alter von über hundert Jahren, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Jahr 2000 hatte diese Gruppe aus nur rund 151.000 Menschen bestanden. Bei den anlässlich des Weltbevölkerungstags am Donnerstag veröffentlichten Daten handelt es sich um Schätzungen der Vereinten Nationen.

Rund 80 Prozent der Senioren im stolzen Alter von hundert Jahren oder mehr waren Frauen. Auch der Anteil der über Hundertjährigen an der Bevölkerung stieg demnach: 2019 waren es 69 Menschen pro Million Weltbürger, weit mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2000.

+++ 11.32 Uhr: Sea-Watch-Kapitänin will vorerst nicht nach Deutschland zurück +++

Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete will vor ihrer nächsten Anhörung bei der Staatsanwaltschaft nicht nach Deutschland zurückkehren. Ob die 31-Jährige bis zur geplanten Vernehmung am 18. Juli in Italien bleibt, wollte der Sprecher der Hilfsorganisation, Ruben Neugebauer, jedoch nicht sagen. "Sie ist frei und kann hingehen, wo sie möchte", sagte Neugebauer. Rackete hält sich derzeit an einem geheimen Ort auf.

Die Anhörung, bei der es um den Vorwurf der Beihilfe zur illegalen Migration geht, war eigentlich für diesen Dienstag geplant. In einem parallelen Verfahren ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Kapitänin wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gegen ein Kriegsschiff.

+++ 11.23 Uhr: Ermittler im Fall Lübcke finden gesuchtes Auto +++

Im Mordfall Lübcke haben die Ermittler weitere Fortschritte gemacht. Sie fanden nach dpa-Informationen in Kassel ein gesuchtes Auto mit thüringischem Kennzeichen, das mit dem Tatverdächtigen Stephan E. in Verbindung gebracht wird. Zuvor hatte die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" über den Fund berichtet. Der Skoda ist auf ein Familienmitglied zugelassen. Stephan E. soll es kurz vor der Tatnacht übernommen haben. Die Ermittler fanden das Fahrzeug in der Umgebung des Wohnhauses des Verdächtigen.

In der Nacht des Mordes an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke waren einem Zeugen zwei Autos aufgefallen, die durch den Wohnort des CDU-Politikers fuhren. Ein Auto beschrieb er als VW Caddy, das andere konnte er Medienberichten zufolge nicht beschreiben. Später hätten die Ermittlungen ergeben, dass Stephan E. einen solchen VW Caddy fahre, der auf seine Frau zugelassen sei. Ob es sich bei dem gefundenen Skoda um das andere Auto handelt, ist unklar.

+++ 11.11 Uhr: Vergewaltiger mit Wolfsmaske legt "eine Art Geständnis" ab +++

Im Fall der von einem einschlägig vorbestraften Mann mit Wolfsmaske vergewaltigten Elfjährigen hat der Tatverdächtige die Vorwürfe nun doch eingeräumt. Der Mann habe über seinen Verteidiger "eine Art Geständnis" abgelegt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I. Ob dieses substanziiert genug sei, um dem Tatopfer eine Aussage in einem Gerichtsprozess zu ersparen, müsse am Ende das Gericht in dem Prozess entscheiden.

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft verwies darauf, dass der ursprünglich zu den Vorwürfen gegen sich schweigende 43-Jährige bereits in der vergangenen Woche verraten hatte, wo er die Wolfsmaske nach der Tat weggeworfen hatte. Dies sei für die Ermittler bereits ein wichtiger Hinweis für seine Täterschaft gewesen. Außerdem liegen DNA-Spuren des Manns vor und Videoaufnahmen vom Tattag, wie er das Kind vom S-Bahnhof verfolgt. Der Fall von Ende Juni sorgte bundesweit für Aufsehen. Der Mann hatte sich am helllichten Tag im Stadtteil Obergiesing an dem Kind vergangen.

+++ 10.45 Uhr: Doping-Razzia: Laut Zoll keine Festnahmen in Deutschland +++

Im Zuge der großangelegten Anti-Doping-Razzia in Europa sind in Deutschland 463 Verfahren eingeleitet worden, Festnahmen hat es nach Angaben des Zollkriminalamtes in Köln vom Dienstag aber nicht gegeben. Bei der sogenannten "Operation Viribus" gegen den Handel mit Anabolika und gefälschten Medikamenten waren europaweit insgesamt 234 Verdächtige festgenommen worden. Bei der Aktion in 33 Ländern waren neun Drogenlabore ausgehoben und tonnenweise Dopingpräparate beschlagnahmt worden.

+++ 10.24 Uhr: Zu wenig Personal: Engpässe bei Lufthansa-Bordverpflegung +++

Lufthansa-Passagiere müssen derzeit mit einem schmaleren Verpflegungsangebot auf Kurzstrecken rechnen. Grund sind Personalengpässe bei der Catering-Tochter LSG Sky Chefs, wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage sagte. In den Produktionsstätten an den Drehkreuzen München und Frankfurt hätten sich überdurchschnittlich viele Mitarbeiter krank gemeldet.

Als Reaktion würden Lufthansa-Verbindungen mit unter drei Stunden Flugzeit nur noch eingeschränkt mit Getränken und Lebensmitteln beladen, sagte die Sprecherin. Bei Flügen mit mehr als drei Stunden Flugzeit gebe es hingegen die übliche Versorgung. Man tue alles, um die Engpässe zu überwinden.

+++ 9.58 Uhr: Bartsch: Bund bei Sanierung maroder Schwimmbäder in der Pflicht +++

Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, sieht die Bundesregierung in der Verantwortung, marode Schwimmbäder zu sanieren. "Schwimmbäder gehören zur öffentlichen Daseinsvorsorge, das ist ein zentraler Punkt. Wir haben den grundgesetzlichen Auftrag, dass es gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland geben soll und das gehört mit dazu", sagte er im ARD-"Morgenmagazin". Zwar seien Schwimmbäder Sache der Kommunen, allerdings hätten diese nicht genug Geld.

Er forderte deshalb einen "Fahrplan", damit Kommunen eine öffentliche Daseinsvorsorge gewährleisten könnten. "Diese Kluft, wo jetzt gerade in den alten Bundesländern auch selbst in Bayern Regionen zurückfallen, das kann man nicht akzeptieren. Das ist auch Auftrag an die Politik", sagte er. Der Bund sollte beispielsweise Kommunen entschulden, um gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen.

+++ 9.38 Uhr: Schriftsteller Lukas Bärfuss erhält Georg-Büchner-Preis 2019 +++

Der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss bekommt den Georg-Büchner-Preis 2019. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mit. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

+++ 9.18 Uhr: Betrunkene droht mit Bombe in Fluggepäck und stoppt Start von Flieger +++

Eine volltrunkene Passagierin hat kurz vor dem Start ihres Flugzeugs am Flughafen in Frankfurt am Main mit einer Bombe in ihrem Gepäck gedroht. Als Folge der Drohung konnte das Flugzeug am Sonntag erst mit knapp zweieinhalb Stunden Verspätung nach Griechenland abheben, wie die Bundespolizei mitteilte. Nicht mehr an Bord war dabei die Frau, die fast 2,4 Promille hatte.

Laut Bundespolizei wollte die Frau noch zur Bordtoilette gehen, als das Flugzeug bereits auf dem Weg zu seiner Startposition war. Ein Steward habe das verhindert und sie zu ihrem Sitzplatz gebracht. Dort wollte die Frau laut Polizei dann Zugriff auf ihr Gepäck, was nicht mehr möglich gewesen sei. Als Reaktion darauf habe sie gesagt, dass in ihrem Koffer eine Bombe sei.

+++ 8.54 Uhr: Deutsche-Bank-Betriebsrat will Klarheit über Jobabbau in Deutschland +++

Der Betriebsrat der Deutschen Bank erwartet bald Klarheit über die Größenordnung des zusätzlichen Stellenabbaus im Heimatmarkt. "Wir erwarten, dass der Vorstand bald mit konkreten Abbauplänen für Deutschland auf uns zukommen wird", sagte Konzernbetriebsratschef Frank Schulze der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. "Wir sind zuversichtlich, dass wir den Stellenabbau ohne Kündigungen und sozialverträglich hinbekommen werden."

Deutschlands größtes Geldhaus hatte am Sonntag einen radikalen Umbau beschlossen, um die Dauerkrise zu beenden. Bis zum Ende des Jahres 2022 sollen weltweit rund 18.000 Vollzeitstellen gestrichen werden. Bis dahin will der Dax-Konzern seine Belegschaft auf etwa 74 000 Vollzeitkräfte verringern. Ende März 2019 hatte die Bank weltweit knapp 91.500 Vollzeitbeschäftigte, davon gut 41.500 in Deutschland.

+++ 8.46 Uhr: Warnstreik beim WDR - "Morgenmagazin" zeitweise nicht live +++

Wegen eines Warnstreiks beim WDR hat das "Morgenmagazin" von ARD und ZDF zeitweise nicht live senden können. "Dies ist eine Aufzeichnung der Stunde zwischen 6 und 7 Uhr", wurde für die Zuschauer im Fernsehbild eingeblendet. "(...) Die letzte Stunde mussten wir wiederholen, weil im Westdeutschen Rundfunk gestreikt wird", erklärte Moderator Sven Lorig um kurz vor 08.00 Uhr die Situation. "Die Gewerkschaften hatten dazu aufgerufen. Jetzt sind wir aber wieder live auf Sendung hier aus Köln. Das ARD-"Morgenmagazin" ist zurück", ergänzte Kollegin Anja Bröker.

Eine Stellungnahme des WDR war am Morgen zunächst nicht zu erhalten. Mehrere Gewerkschaften hatten Mitarbeiter des Kölner Senders für Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Verdi und DJV wollen mit einer ganztägigen Aktion den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen vor der dritten Runde am Donnerstag erhöhen.

+++ 8.29 Uhr: Mehrheit der Deutschen befürwortet in Umfrage Einführung einer CO2-Steuer +++

Die Mehrheit der Deutschen befürwortet einer Umfrage zufolge die Einführung einer CO2-Steuer. Wie aus einer Befragung durch das Institut YouGov für das "Handelsblatt" hervorgeht, sprechen sich derzeit 55 Prozent der Bundesbürger für eine Steuer auf CO2 aus, 39 Prozent lehnen das ab.

Allerdings gab es demnach keine Mehrheit für eine uneingeschränkte Besteuerung von Kohlendioxid. Gefragt wurden die Teilnehmer, ob eine höhere Besteuerung von Kraftstoffen, Heizöl und Erdgas eingeführt werden soll, um so den Ausstoß von Treibhausgasen zu drücken. Darauf antworteten 14 Prozent uneingeschränkt mit "Ja".

+++ 8.25 Uhr: Mann gesteht Diebstahl eines seltenen Lemuren aus Zoo in Kalifornien +++

Ein Mann hat auf der Suche nach einem ausgefallenen Haustier einen Lemuren aus einem Zoo im US-Bundesstaat Kalifornien gestohlen. Der 19-jährige Aquinas Kasbar gestand vor Gericht, sich im Juli vergangenen Jahres nach Schließung des Tierparks in Santa Ana südlich von Los Angeles mit einem Bolzenschneider Zugang zum Lemuren- und Kapuzineraffengehege verschafft zu haben, um den 32-jährigen Isaac mitzunehmen.

+++ 7.40 Uhr: Gruppe in Hongkong kündigt trotz Aus für Auslieferungsgesetz weitere Proteste an +++

Trotz des Aus für das Auslieferungsgesetz in Hongkong hat eine Protestgruppe in der ehemaligen britischen Kronkolonie weitere Demonstrationen angekündigt. "Sollten unsere fünf Forderungen von Carrie Lam und ihrer Regierung immer noch nicht gehört werden, wird das Bürgerforum für Menschenrechte weiter Proteste und Versammlungen abhalten", sagte Sprecherin Bonnie Leung Journalisten. Details zu den neuen Protesten sollen demnach zu gegebener Zeit veröffentlicht werden.

Hongkongs Regierungschefin Lam hatte am Dienstag erklärt, das umstrittene Gesetz sei "tot". Allerdings gab die pekingtreue Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungszone nicht der Forderung der Protestbewegung nach, den Gesetzentwurf sofort von der Agenda des Parlaments zurückzuziehen.

+++ 6.22 Uhr: US-Behörden bitten um 1000 weitere Soldaten an Grenze zu Mexiko +++

Angesichts der Migrationskrise an der Grenze zu Mexiko hat das US-Heimatschutzministerium um die Entsendung von 1000 weiteren Soldaten gebeten. Die Nationalgardisten sollten die Grenzschutzbehörden im US-Bundesstaat Texas unterstützen, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit. Sie sollen demnach in Auffanglagern in den Städten Donna und Tornillo und an mehreren Grenzübergängen und Flughäfen eingesetzt werden.

Die US-Behörden sind überfordert mit der großen Zahl vor allem zentralamerikanischer Migranten, die über Mexiko in die USA gelangen wollen. Zuletzt sorgten dramatische Zustände in US-Auffanglagern für Aufsehen und Empörung. Die Generalinspekteurin des US-Heimatschutzministeriums prangerte kürzlich eine "gefährliche Überbelegung" in Arrestzentren für Migranten an.

+++ 5.32 Uhr: SPD-Fraktionsvize: Personalie von der Leyen ist keine Koalitionsfrage +++

SPD-Fraktionsvize Achim Post hat die Union in den Auseinandersetzungen um die Kandidatur von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) als Präsidentin der EU-Kommission zur Mäßigung aufgerufen. "Ich kann nur jedem, der meint, die Causa von der Leyen zur Koalitionsfrage hoch zu fahren, empfehlen, einen Gang runter zu schalten", sagte Post der Deutschen Presse-Agentur. Post kritisierte Äußerungen der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und des CSU-Chefs Markus Söder. Sie hatten scharf kritisiert, dass die SPD eine Enthaltung Deutschlands bei der Nominierung von der Leyens erzwungen hatte.

+++ 5.09 Uhr: Bahn räumt Depot - Teile für längeres Hauptbahnhof-Dach verkauft +++

Das Dach des Berliner Hauptbahnhofs über den Gleisen bleibt auf einer Seite verkürzt. Die Bahn hat das Depot mit Stahlträgern und maßgefertigten Glasscheiben für eine mögliche Verlängerung aufgelöst. "Die Elemente des Hallendachs waren abgeschrieben", sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Die Stahlteile wurden zur Wiederverwertung weiterverkauft und die Glasteile zur Entsorgung/zum Recyceln an eine entsprechende Fachfirma verkauft." Damit bleibt es bei der Dachlänge von 321 Metern. Ein Teil der Fahrgäste braucht deshalb beim Aussteigen in Berlin manchmal einen Regenschirm. Das Dach war verkürzt gebaut worden, damit der Bahnhof rechtzeitig zur Fußball-WM 2006 fertig wurde. 2014 entschied sich die Bahn endgültig dagegen, die Konstruktion nachträglich zu verlängern. Wann das Depot aufgelöst worden ist, ließ sie offen.

+++ 4.26 Uhr: Sea-Watch will Spendengelder mit anderen Seenotrettern nutzen +++

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch will die gesammelten Spenden für die Kapitänin Carola Rackete mit anderen Seenotrettern gemeinsam nutzen. "Es wird ein Gremium gebildet, weil wir das Geld möglichst effektiv für die Seenotrettung einsetzen wollen, nicht nur für Sea-Watch, sondern wir wollen gemeinsam schauen, wo es am dringendsten gebraucht wird", sagte Sprecher Ruben Neugebauer der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 4.23 Uhr: Hongkongs Regierungschefin Lam bezeichnet Auslieferungsgesetz als "tot" +++

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat das geplante Auslieferungsgesetz, gegen das es seit Wochen beispiellose Proteste gibt, als "tot" bezeichnet. Es gebe "keinen Plan", das auf Eis liegende Gesetzgebungsverfahren wieder in Gang zu bringen, sagte Lam. "Das Gesetz ist tot."

+++ 3.59 Uhr: Richterbund: Kinder nicht schon ab 12 als strafmündig werten +++

Der Deutsche Richterbund hat sich gegen eine Absenkung des Alters für Strafmündigkeit bei Kindern ausgesprochen. "Die Gleichung mehr Strafrecht gleich weniger Kriminalität geht bei den Jugendlichen nicht auf", teilte der Vorsitzende Jens Gnisa der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Jugendstrafrecht habe sich im Grundsatz bewährt. "Es hat durch den darin niedergelegten Erziehungsauftrag zu einem deutlichen Rückgang der Jugendkriminalität geführt", so Gnisa. Man sehe daher auch keine Notwendigkeit, das Alter für Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre herabzusetzen.

+++ 3.38 Uhr: Bundestags-Gutachten: "Alexa" birgt Risiken für Besucher und Kinder +++

Der Sprachassistent "Alexa" von Amazon birgt nach Einschätzung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags Risiken für Minderjährige und unbeteiligte Besucher. In einem Gutachten stellt er fest, Amazon dürfte der Pflicht zur Informationsvermittlung bei der Datenerhebung von Nutzern zwar ausreichend nachkommen - "offen bleibt jedoch, wie unbeteiligte Dritte und Minderjährige von der Datensammlung ausgeschlossen werden können".

Mit Blick auf die USA sei außerdem unklar, "zu welchen weiteren Zwecken Amazon seine Daten zukünftig nutzen könnte", heißt es in dem Gutachten, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Auch ein Datendiebstahl aus der Amazon Cloud könne nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Masse der dort gespeicherten Informationen "könnte dies die Nutzer von "Alexa" besonders sensibel treffen".

+++ 3.35 Uhr: US-Außenministerium billigt Milliarden-Rüstungsgeschäft mit Taiwan +++

Das US-Außenministerium hat ein Rüstungsgeschäft mit Taiwan im Wert von 2,2 Milliarden Dollar (knapp zwei Milliarden Euro) gebilligt. Geliefert werden sollen unter anderem 108 Kampfpanzer vom Typ M1A2T Abrams und rund 250 Stinger-Luftabwehrraketen, wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte. Mit der Waffenlieferung könne Taiwan seine Flotte von Kampfpanzern modernisieren, seine Verteidigungsfähigkeit stärken und sich besser gegen "gegenwärtige und künftige regionale Risiken" wappnen, erklärte das Ministerium. Das Rüstungsgeschäft diene auch den Sicherheitsinteressen der USA: Taiwan sei eine wichtige Kraft für "politische Stabilität, militärisches Gleichgewicht und wirtschaftlichen Fortschritt in der Region".

+++ 3.12 Uhr: EU-Kommissar fordert "vorläufigen" Verteilungsmechanismus für gerettete Migranten +++

Angesichts der Flüchtlingskrise in Afrika und im Mittelmeer hat EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos einen "vorläufigen" Verteilungsmechanismus für gerettete Migranten gefordert. "Die Herausforderungen der Migration können nicht nur in der Verantwortung von Italien und Malta liegen, nur weil sich diese Staaten am Mittelmeer befinden", sagte Avramopoulos der "Welt". Bis die neuen Regeln zur Verteilung von Flüchtlingen nach dem sogenannten Dublin-System Realität würden, müssten alle EU-Mitgliedstaaten ihre Arbeit beschleunigen und "vorläufige Vereinbarungen" finden, wie mit geretteten Flüchtlingen umzugehen sei.

+++ 2.03 Uhr: Massengräber mit elf Leichen in El Salvador gefunden +++

In El Salvador sind in Massengräbern die Leichen von elf mutmaßlichen Opfern von Bandengewalt entdeckt worden. Die Toten seien in den Jahren 2017 und 2018 verschwunden, teilte die Staatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes mit. Im Rahmen der Ermittlungen seien 128 Angehörige der Gang Mara Salvatrucha - kurz MS-13 genannt - festgenommen worden. Die Suche nach Vermissten in der Gegend um den Ort Ilopango, wenige Kilometer östlich der Hauptstadt San Salvador, lief weiter. Die Zeitung "La Prensa Gráfica" berichtete, dort würden auch die Überreste von vier Polizisten vermutet, die im Jahr 2016 verschwunden waren.

+++ 1.50 Uhr: Spott für israelische Botschaft in Brasilien für bearbeitetes Hummer-Foto +++

Ein amateurhaft bearbeitetes Foto von einem Mittagessen des israelischen Botschafters in Brasilien mit Staatschef Jair Bolsonaro hat im Internet für Gespött gesorgt. Offenbar wurde bei dem Mittagessen am vergangenen Wochenende Hummer verspeist - die Meeresdelikatesse gilt allerdings gemäß der jüdischen Speisegesetze als nicht koscher. Ein auf der Twitter-Seite der israelischen Botschaft veröffentlichtes Foto zeigt Bolsonaro und Botschafter Jossi Shelley beim Essen. Die Teller vor ihnen sind aber geschwärzt - allerdings so unvollständig, dass die Hummer noch zu erkennen sind. Die israelische Botschaft antwortete zunächst nicht auf eine Anfrage, warum das Originalfoto bearbeitet wurde.

+++ 0.32 Uhr: Klingbeil nimmt Union bei Klimakonsens in die Pflicht +++

Im Ringen um weitere Klimaschutzmaßnahmen dringt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil auf eine rasche Verständigung innerhalb der Union. Wenn die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer einen nationalen Klimakonsens wolle, "dann sollte sie ihre Parteifreunde, die CDU- und CSU-Minister, dazu aufrufen, ihren Anteil für ein funktionierendes Klimaschutzgesetz zu leisten", sagte Klingbeil der "Rheinischen Post". Die SPD habe mit Umweltministerin Svenja Schulze konkrete Vorschläge gemacht. "Die Union steht immer noch auf der Bremse." Es sei jetzt zügig eine Einigung in der Bundesregierung nötig. "Und dafür müssen sich CDU und CSU endlich sortieren." Schulze hatte zuvor ebenfalls auf rasche Entscheidungen innerhalb der Bundesregierung gepocht.

+++ 0.14 Uhr: Erster US-Demokrat zieht sich aus Präsidentschaftsrennen zurück +++

Bei den US-Demokraten hat ein erster Präsidentschaftsanwärter das Handtuch geworfen. Der Abgeordnete Eric Swalwell gab am Montag seine Entscheidung bekannt, aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Oppositionspartei auszusteigen. "Heute endet unsere Präsidentschaftskampagne", erklärte der 38-Jährige. Er wolle die Erfahrungen der vergangenen Monate aber für seine weitere Arbeit im US-Kongress nutzen.

Swalwell war im großen Feld der demokratischen Präsidentschaftsbewerber kaum aufgefallen und in Umfragen nicht über einen Prozent hinausgekommen. Einzig bei der ersten Runde der TV-Debatten der demokratischen Präsidentschaftsanwärter Ende Juni sorgte der Abgeordnete für Aufsehen, als er den Umfragefavoriten Joe Biden aufforderte, "den Stab" an eine jüngere Generation weiterzugeben.