+++ Ticker +++ News von heute Vier Tote bei Schüssen in Bürogebäude in Kalifornien

Neun Demokratieaktivisten in Hongkong schuldig gesprochen +++ Laschet will Asyl und Einwanderung sauber trennen +++ Bidens Sohn Hunter berichtet in Memoiren über Drogen- und Alkoholkonsum +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Die Nachrichten zur Coronavirus-Pandemie lesen Sie hier.

8.31 Uhr: Neue US-Regierung betrachtet Westjordanland als von Israel "besetzt"

Die US-Regierung von Präsident Joe Biden hat klargestellt, dass sie das Westjordanland als von Israel "besetzt" einstuft. US-Außenamtssprecher Ned Price sagte vor Journalisten, im jährlichen Menschenrechtsbericht des Ministeriums werde der Begriff "Besetzung" im "Kontext des derzeitigen Status des Westjordanlands" genutzt. Dies entspreche der "langjährigen Position früherer Regierungen beider Parteien" in den USA. Das Kapitel über Israel und die Palästinensergebiete im jährlichen Menschenrechtsbericht des US-Außenministeriums war über lange Zeit mit "Israel und die besetzten Gebiete" überschrieben gewesen. Unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump war die Formulierung in "Israel, Westjordanland und Gazastreifen" geändert worden; der Begriff "besetzt" kam nicht mehr vor.

7.57 Uhr: Gericht wertet in Floyd-Prozess Körperkameras beteiligter Polizisten aus

Im Strafprozess um den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd sind die Körperkameras der vier an dem Einsatz beteiligten Polizeibeamten ausgewertet worden. Die Aufnahmen, die die Staatsanwaltschaft am Mittwoch vor dem Gericht in Minneapolis präsentierte, zeigen die Festnahme Floyds am 25. Mai 2020. Darin ist zu sehen, wie der angeklagte weiße Polizist Derek Chauvin minutenlang das Knie in Floyds Nacken drückt, obwohl dieser mehrfach klagt, er bekomme keine Luft.

Die Videos zeigen die Festnahme Floyds durch vier Polizisten mit vorgehaltener Waffe, weil dieser mit einem mutmaßlich falschen 20-Dollar-Schein bezahlt haben soll. Auf einer der Aufnahmen ist Floyd zu hören, der "bitte erschießt mich nicht" sagt, als die Beamten ihn vor dem Laden aus seinem Wagen holen. Die Polizisten legen ihm Handschellen an und bringen ihn zu einem Streifenwagen.

7.30 Uhr: Vier Tote bei Schüssen in Bürogebäude in Kalifornien

Bei Schüssen in einem Bürogebäude in der kalifornischen Stadt Orange sind vier Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Ein weiterer Mensch sei bei dem Vorfall am Mittwochabend (Ortszeit) verletzt worden und befinde sich im Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Demnach wurde der Schütze von einer Polizeikugel getroffen und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Das Motiv der Tat war zunächst unklar. Laut einem Bericht der Zeitung "Los Angeles Times" hatten sich die Polizei und der Verdächtige einen Schusswechsel geliefert. "Die Situation ist stabil und es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit", schrieb die Polizei von Orange später im Online-Dienst Facebook. Zu den Opfern des Schusswaffenangriffs machte die Polizei keine weiteren Angaben.

6.38 Uhr: Neun Demokratieaktivisten in Hongkong wegen Massenprotesten 2019 schuldig gesprochen

Ein Gericht in Hongkong hat neun bekannte Vertreter der Demokratiebewegung der Stadt wegen ihrer Rolle bei den Massenprotesten 2019 schuldig gesprochen. Sieben der Angeklagten, darunter der Oppositionspolitiker Martin Lee und der Medienunternehmer Jimmy Lai, wurden für schuldig befunden, wie ein AFP-Reporter berichtete. Zwei weitere hatten sich schuldig bekannt. Ihnen wird die Organisation einer der größten Demonstrationen in der chinesischen Sonderverwaltungszone im Jahr 2019 vorgeworfen.

6:31 Uhr: Laschet – Asyl und Einwanderung sauber trennen

Der CDU-Parteivorsitzende Armin Laschet hat im Gespräch mit FDP-Chef Christian Lindner eine saubere Trennung von Asyl und Einwanderung gefordert. "Schutz für Schutzbedürftige ja. Aber nicht Asyl als Mittel der Einwanderung, sondern da gibt es dann schon den Anspruch, bestimmte Qualitätsmerkmale einzuhalten", sagte Laschet in Lindners Video-Podcast, der am Donnerstag ausgestrahlt werden soll. Der NRW-Ministerpräsident setzt ungeachtet des Dauerstreits in EU bei dem Thema Migration auf Zusammenarbeit. "Wir brauchen den gemeinsamen Schutz der Außengrenzen, wir brauchen eine qualifizierte Einwanderung und wir brauchen europäische Solidarität in Fragen der Verteilung von Flüchtlingen." Zugleich signalisierte Laschet Flexibilität in der Frage doppelter Staatsbürgerschaften, die heute nicht mehr das große Streitthema seien.

4.42 Uhr: Bericht – Millionenfaches Kükentöten geht weiter

Auch im vergangenen Jahr sind in Deutschland laut einem Medienbericht wieder Millionen Küken getötet worden. Wie die "Saarbrücker Zeitung" unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen berichtete, wurden im vergangenen Jahr mehr als 40 Millionen Tiere nach dem Schlüpfen geschreddert oder vergast. Der Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer sagte dem Blatt, auch wenn die Zahl im Vergleich zu 2019 um fünf Millionen gesunken sei, "das Schreddern der männlichen Küken ist auch im letzten Jahr auf hohem Niveau weitergegangen". Statistisch werde zwar nur die Anzahl der ausgebrüteten weiblichen Küken genannt, die Regierung gehe aber von einer ähnlichen Anzahl männlicher Küken aus.

4.08 Uhr: Bidens Sohn Hunter berichtet in Memoiren über seinen Drogen- und Alkoholkonsum

Alkohol, Drogen, Entzug: Der Sohn von US-Präsident Joe Biden berichtet in seinen Memoiren über seine Kämpfe mit Drogen- und Alkoholsucht sowie dem Rückfall nach dem Tod seines Bruders. "Ich habe Crack auf den Straßen von Washington DC gekauft und mein eigenes in einem Bungalow in Los Angeles gekocht", schreibt Hunter Biden in dem Buch "Beautiful Things", das nächste Woche veröffentlicht wird. In von der "New York Times" abgedruckten Auszügen erinnert sich Biden unter anderem daran, wie er Crack von einem obdachlosen Süchtigen kaufte, der später bei ihm einzog. "Die Beziehung war symbiotisch", schreibt der 51-Jährige. Wegen eines positiven Tests auf Kokain wurde Biden 2014 aus der Reservisteneinheit der US-Marine entlassen.

0.12 Uhr: Zwei Tote und drei Verletzte nach Schüssen in US-Hauptstadt

Bei Schüssen in der US-Hauptstadt Washington sind zwei Menschen ums Leben gekommen und drei weitere verletzt worden. Die Hintergründe der Tat würden noch untersucht, es habe sich aber offenbar um die Eskalation eines Streits zwischen zwei Gruppen gehandelt, sagte Polizeichef Robert Contee am Mittwochnachmittag (Ortszeit). Die Verletzten schwebten nicht in Lebensgefahr. Es sei bislang noch unklar, welche Art von Waffe eingesetzt worden sei und ob es mehrere Schützen gegeben habe, sagte er. Der Vorfall ereignete sich im Viertel Congress Heights im ärmeren Süden der Hauptstadt. Es gab zunächst keine Angaben zu Festnahmen.