Scholz zu Rassismus bei der Polizei: "Es wird eine Studie geben" +++ Ungeduldiger Japaner schlägt mit Hammer auf Auto ein +++ Trump streicht Sudan von Terrorliste +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Scholz kündigt Studie zu Rassismus bei der Polizei an

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat überraschend angekündigt, dass die Bundesregierung nun doch Rassismus innerhalb der Polizei untersuchen lassen wolle. "Es wird eine Studie geben", sagte der SPD-Politiker laut WDR Cosmo-Podcast "Machiavelli". "Wir überlegen noch, wie wir sie nennen." Er tausche sich dazu "jeden zweiten Tag" mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aus.

Seehofer hat eine Rassismus-Studie, die nur die Polizei in den Blick nimmt, wiederholt abgelehnt. Er hatte sich aber offen gezeigt, im Rahmen einer umfassenden Studie zu Rassismus in der Gesellschaft auch die Sicherheitsbehörden zu untersuchen. Noch in der vergangenen Woche betonte Seehofer, "dass wir kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben". Scholz kritisierte im WDR-Podcast: "Eine Studie hätte längst in Auftrag gegeben sein müssen." Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass dies nun zeitnah passiere.

+++ 8.17 Uhr: Angriff auf Gefängnis im Kongo: 900 Häftlinge fliehen +++

Bei einem Angriff auf ein Gefängnis im Kongo sind den Behörden zufolge mehr als 900 Häftlinge entkommen. Die Angreifer hätten am frühen Dienstagmorgen Schweißgeräte mitgebracht, um die Türen der Haftanstalt in Beni aufzubrechen, sagte der Bürgermeister der Stadt im Osten des Landes, Modeste Bakwanamaha. Rund 110 Häftlinge seien zurückgeblieben, der Rest sei entkommen. Der Bürgermeister rief die Bewohner von Beni auf, die Gefangenen nicht zu schützen. Die Hintergründe des Angriffs waren zunächst unklar.

Der Osten des Kongos ist seit Jahren instabil, da in der Region etliche Milizen aktiv sind, denen es meist um die Kontrolle der Bodenschätze geht. In der Region herrschte zudem zwei Jahre lang ein verheerender Ebola-Ausbruch, der im Juni für beendet erklärt wurde.

+++ 7.22 Uhr: Carola Rackete nennt Blockade von Flüchtlingsaufnahme "unmenschlich" +++

Die Kapitänin Carola Rackete hat die schnelle Aufnahme von Flüchtlingen aus griechischen Lagern gefordert. "Über 100 Städte haben sich bereit erklärt, Menschen aufzunehmen", sagte die Menschenrechtsaktivistin vor einem für Dienstag geplanten Video-Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Kommunalpolitikern aus ganz Deutschland. "Es ist mir absolut unverständlich, dass der Bundesinnenminister, Herr Seehofer, das absolut blockiert", sagte Rackete der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Es ist eine Sache, nicht zu helfen. Aber jemand anderem, der helfen möchte, die Hilfe auch noch zu verwehren, das ist unmenschlich." Die Bundesregierung dringt auf eine gemeinsame europäische Asylpolitik.

+++ 4.23 Uhr: Deutsche fühlen sich laut Umfrage schlecht auf Digitalisierung vorbereitet +++

Die Menschen in Deutschland fühlen sich von der Politik nur ungenügend auf die Digitalisierung vorbereitet. Das geht aus dem Digitalisierungsmonitor 2020 hervor, den das Forsa-Institut im Auftrag der FDP-Bundestagsfraktion erstellt hat. In der Umfrage verneinten 84 Prozent der Befragten, dass die Politik die Bevölkerung ausreichend auf das digitale Zeitalter und die damit verbundenen Folgen vorbereite. Das war ein Prozentpunkt mehr als bei der gleichen Erhebung im Vorjahr.

Die FDP-Fraktion will den Monitor um 10.00 Uhr in Berlin vorstellen. Einige Ergebnisse liegen der Deutschen Presse-Agentur bereits vor.

+++ 3.30 Uhr: Japaner schlägt aus Ungeduld mit Hammer auf fremdes Auto ein +++

Weil eine Frau vor ihm nach seinem Geschmack zu langsam fuhr, ist ein japanischer Autofahrer ausgerastet - und zum Fall für die Polizei geworden. Wie die japanische Tageszeitung "Yomiuri Shimbun" am Dienstag berichtete, hatte die junge Fahrerin im Wagen vor ihm kurz nach Mitternacht an einer roten Ampel in Anjo in der Präfektur Aichi gehalten. Darauf sei der 63-Jährige mit einem Hammer bewaffnet ausgestiegen und habe auf das Fahrerfenster und die Windschutzscheibe der Frau eingeschlagen. Es habe ihn wütend gemacht, in welch langsamen Tempo die Frau fuhr, soll der geständige Mann nach seiner Festnahme der Polizei gesagt haben.

Im Zuge einer kürzlichen Verschärfung der Verkehrsgesetze will der japanische Staat verstärkt gegen gefährliches Verhalten von Auto- und Motorradfahrern sowie Fahrradfahrern vorgehen. Wer mit seinem Auto aggressiv fährt, etwa weil er drängelt, rast oder andere Autos ausbremst oder blockiert, muss mit einem Führerscheinentzug von mindestens zwei Jahren rechnen. Wer auf diese Weise Unfälle mit Todesfolge verursacht, dem drohen künftig bis zu 20 Jahre Gefängnis.

+++ 2.37 Uhr: Trump will Sudan von Terrorliste streichen +++

Rund eineinhalb Jahre nach dem Sturz des autokratischen Langzeitpräsidenten Omar Al Baschir steht der Sudan in seinen Bemühungen um bessere Beziehungen mit der internationalen Gemeinschaft vor einem Durchbruch. Im Gegenzug für die Entschädigung amerikanischer Terror-Opfer und deren Angehöriger wollen die USA den Sudan von ihrer berüchtigten Liste staatlicher Unterstützer von Terroristen streichen. Die Zahlung von 335 Millionen Dollar (rund 290 Millionen Euro) bringe nach langer Zeit Gerechtigkeit, schrieb US-Präsident Donald Trump am Montag auf Twitter. Dies sei ein großer" Schritt. Die Streichung könne nach der Zahlung erfolgen.

Die Einstufung des Sudans als Terror-Staat hat das Land im Nordosten Afrikas international isoliert.

+++ 1.40 Uhr: EU-Minister einigen sich wohl auf Fischfangquoten für die Ostsee +++

Die EU-Fischereiminister haben sich nach Angaben aus Diplomatenkreisen auf Fischfangquoten für die Ostsee im kommenden Jahr geeinigt. Die für Deutschland wichtigen Heringsbestände in der westlichen Ostsee dürfen dem Kompromiss aus der Nacht vom Dienstag zufolge um 50 Prozent weniger befischt werden, wie es nach den Verhandlungen in Luxemburg hieß. Die Fangmengen für den westlichen Dorsch hingegen werden 2021 um fünf Prozent angehoben. Dorsch-Freizeitfischer sollen weiterhin fünf Exemplare am Tag aus dem Wasser ziehen dürfen. Von Mitte Mai bis Mitte August sollen es nur zwei sein.

Da Deutschland noch bis Ende des Jahres den Vorsitz der EU-Staaten innehat, leitete Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) die Verhandlungen mit ihren Kollegen.

+++ 0.26 Uhr: JU-Chef: "Teile der Grünen haben Problem mit dem Rechtsstaat" +++

Der Chef der Jungen Union (JU), Tilman Kuban, hat die Grünen aufgefordert, vor einer möglichen Koalition mit der Union auf Bundesebene ihr Verhältnis zum Rechtsstaat zu klären. Für ihn stehe fest, dass "Teile der Grünen Jugend ein Problem haben mit unserer Verfassung", sagte Kuban der "Welt". "Und wenn ich mir angucke, was rund um die Räumung des Hauses "Liebig 34" in Berlin gelaufen ist und wie dort auch die grüne Bezirksbürgermeisterin oder dortige grüne Bundestagsabgeordnete agiert haben, dann haben Teile der Grünen ein fundamentales Problem mit dem Rechtsstaat."

Der Vorsitzende der CDU-Jugendorganisation fragte: "Sind sie auf der Seite des Rechtsstaats und der Polizisten, die ihn verteidigen, oder haben sie mehr Sympathie für die Gesetzesbrecher? Das müssen die Grünen selbst beantworten. Aber davon hängt auch ihre Koalitionsfähigkeit ab." Das Haus "Liebig 34" - ein Symbol der linksradikalen Szene, um das lange heftig gestritten wurde - war am Freitagmorgen unter Protest geräumt worden.

+++ 0.02 Uhr: Erdbeben vor der Küste Alaskas +++

Ein Erdbeben hat die Küste des US-Bundesstaates Alaska erschüttert. Die zuständige US-Behörde USGS gab die Stärke des Bebens mit 7,4 an. Es sei am Montag kurz nach Mittag (Ortszeit) 94 Kilometer südöstlich des Ortes Sandpoint und 41 Kilometer tief in der Erde aufgetreten. Zudem wurde vor einem möglichen Tsunami gewarnt. Alaska ist eine sehr dünn besiedelte Region der Vereinigten Staaten. Über eventuelle Schäden an Häusern, Häfen oder Schiffen war zunächst nichts bekannt.