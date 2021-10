Die News von heute im stern-Ticker.

14.06 Uhr: Kein Schnelltest mehr vor Einreise nach England notwendig

Bei der Einreise nach England gibt es für vollständig geimpfte Reisende eine Hürde weniger. Anders als bislang ist für sie kein Schnelltest vor der Überquerung der Grenze mehr notwendig, wie aus den Einreiseregeln der britischen Regierung hervorgeht. Allerdings besteht weiterhin die Pflicht, über einen der offiziell zertifizierten Anbieter einen kostenpflichtigen PCR-Test zu buchen, der an Tag Zwei nach der Einreise gemacht werden muss. Dieser kostet üblicherweise mindestens 50 Pfund (umgerechnet rund 58 Euro). Auch diese Vorgabe soll sich allerdings noch ändern: Dann soll ein günstigerer Schnelltest nach der Einreise ausreichen.

13.54 Uhr: Tödlicher Autounfall bei Halbmarathon – 88-Jähriger verwechselte wohl Pedale

Nach einem tödlichen Unfall am Rande eines Halbmarathons in Eschborn bei Frankfurt hat die Polizei weitere Ermittlungsdetails bekannt gegeben. "Der 88-jährige Autofahrer hat offensichtlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und die Ordnerin überfahren", sagte ein Sprecher der Polizei Westhessen. Zuvor hatte die 30 Jahre alte Frau aus Frankfurt den Mann auf eine Straßensperrung hingewiesen. Laut den Ermittlungen wollte sie wohl die Absperrung öffnen, damit der Mann das Gelände verlassen kann, als es zu dem Unfall kam.

Der 88-Jährige erlitt demnach einen Schock. Er wurde später auf einem Polizeirevier vernommen. "Die Kollegen haben seinen Führerschein direkt einbehalten", sagte der Sprecher. Er wolle keine generellen Aussagen treffen, aber in dem konkreten Fall habe sich gezeigt, dass man in dem hohen Alter besser nicht mehr Autofahren sollte.

13.30 Uhr: UN-Bericht belegt Folter, Missbrauch und Gewalt in Libyen

Experten der Vereinten Nationen haben in einem neuen Bericht das erschreckende Ausmaß an Folter, Ausbeutung und Gewalt in Libyen untersucht. Die Verantwortlichen hätten in dem Bürgerkriegsland vermutlich auch Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, etwa in Gefängnissen sowie gegen Migranten, heißt es in dem aktuellen Bericht. Für den etwa 30-seitigen Bericht an den UN-Menschenrechtsrat in Genf werteten die Experten Hunderte Dokumente aus, führten 150 Interviews und suchten nach Hinweisen in Libyen, Tunesien und Italien.

Alle Konfliktparteien, darunter auch ausländische Staaten sowie ausländische Kämpfer und Söldner, hätten gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen, teilten die Autoren mit. Sie hätten libysche und ausländische "Einzelpersonen und Gruppen" identifiziert, die für die Verstöße, Missbrauch und Gewalt seit 2016 verantwortlich sein könnten. Diese vertrauliche Namensliste werde aber unter Verschluss gehalten, "bis ihre Veröffentlichung oder die Weitergabe notwendig wird", etwa bei weiteren Untersuchungen.

13.25 Uhr: Weitere 76 Migranten an deutsch-polnischer Grenze entdeckt

Im sächsisch-polnischen Grenzgebiet sind seit Freitag insgesamt 76 Migranten festgestellt worden. Die Iraker, Syrer und Jemeniten wurden in Gewahrsam genommen, wie die Bundespolizei im sächsischen Ludwigsdorf mitteilte. Drei Schleuser wurden vorläufig festgenommen, einer davon kam in Untersuchungshaft.

Bundespolizisten fanden mehrere Geflüchtete unter anderem in Fahrzeugen, die in einem Gewerbegebiet in Görlitz standen. 17 Iraker wurden am Freitag in der Ortsschaft Jänkendorf aufgegriffen. Am Samstag stieß eine Streife der Bundespolizei in Görlitz auf zwei Frauen, einen Mann und zwei Kinder aus dem Irak. Sie waren offensichtlich mit einem in der Nähe geparkten Wagen aus Polen nach Deutschland geschleust worden. Am Sonntag wurden weitere Iraker und Syrer in Gewahrsam genommen.

13.17 Uhr: Moskau weist Pandora-Paper-Berichte über Putins Umfeld zurück

Nach den Finanz-Enthüllungen der "Pandora Papers" hat Moskau die Berichte über zahlreiche unerklärlich hohe Vermögen bei Vertrauten von Präsidenten Wladimir Putin zurückgewiesen. "Dies ist nur eine Reihe völlig unbegründeter Behauptungen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. In den "Pandora Papers" findet sich Medienberichten zufolge unter anderem der Name einer angeblichen Geliebten des Präsidenten.

13.13 Uhr: Rassismusvorwürfe bei VW – Gerichtsverfahren soll vorerst ruhen

Volkswagen sieht sich in seiner Elektroauto-Fabrik in Zwickau mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert. Einen für diesen anberaumten Gütetermin am Arbeitsgericht Zwickau wollten beide Seiten nach dpa-Informationen jedoch verstreichen lassen. Hintergrund ist dem Vernehmen nach auch ein aktuelles Bewerbungsverfahren, über das der Betroffene wie von ihm angestrebt an einen VW-Standort nach Niedersachsen wechseln könnte.

Ein Mitarbeiter, der aus Ägypten stammt und laut seinem Anwalt seit vielen Jahren in Deutschland lebt, hat Klage auf Schmerzensgeld erhoben, weil er von Kollegen rassistisch gemobbt worden sein soll. So hätten Kollegen unter anderem in seiner Gegenwart Affenlaute von sich gegeben und ihn einer Kollegin gegenüber mit dem sogenannten N-Wort tituliert. Mit dem Begriff "N-Wort" wird heute eine früher gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben. Die Vorwürfe waren vor rund einem Jahr in der "Leipziger Volkszeitung" öffentlich geworden.

12.59 Uhr: Russland meldet weiteren Test von Hyperschall-Rakete Zirkon

Russland hat einen weiteren Test seiner Hyperschall-Rakete Zirkon bekanntgegeben. Die Rakete sei diesmal vom U-Boot "Sewerodwinsk" aus gestartet worden, der Test sei erfolgreich verlaufen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Demnach erreichte der Marschflugkörper wie vorgesehen sein Ziel in der nordrussischen Bartenssee. Hyperschall-Raketen können mehr als die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen und sind im Flug manövrierfähig. So sind sie für die herkömmliche Luftabwehr schwer auszumachen und abzufangen.

12.53 Uhr: USA kündigen "offene Gespräche" mit China über Handelsfragen an

Im Handelskonflikt mit China hat die US-Regierung "offene Gespräche" mit China über nicht eingehaltene Absprachen angekündigt. China sei Verpflichtungen zugunsten bestimmter US-Industriezweige wie der Landwirtschaft eingegangen, "die wir durchsetzen müssen", hieß es im Text zu einer Rede, die die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai am Vormittag halten sollte. Dazu solle es in den kommenden Tagen offene Gespräche geben.

Laut Redetext wollte Tai zudem den Start eines neuen Verfahrens verkünden, mit dem Güter von den unter der Vorgängerregierung unter Donald Trump gegen China verhängten Strafzöllen ausgenommen werden können. Einflussreiche US-Unternehmensgruppen hatten die Regierung von Präsident Joe Biden Anfang August aufgefordert die Strafzölle zu senken, da sie letztlich von den Importeuren gezahlt werden und für US-Firmen die Kosten erhöhen.

12.45 Uhr: US-Tourist in Garmisch betrunken am Steuer: 10.000 Euro Strafe in bar

Mit mehr als 10.000 Euro Bargeld hat ein amerikanischer Tourist in Bayern eine Haftstrafe abgewendet. Polizisten kontrollierten den Autofahrer in Garmisch-Partenkirchen und stellten per Atemalkoholtest fest, dass er betrunken war, wie die Polizei mitteilte. Außerdem ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und fanden heraus, dass gegen den 76-Jährigen ein Haftbefehl aus dem Jahr 2019 vorlag - auch damals sei der Mann in Deutschland betrunken mit dem Auto gefahren, hieß es.

12.42 Uhr: Papst und Oberhäupter anderer Religionen mit Klima-Appell vor COP26

Papst Franziskus und fast 40 Anführer andere Religionen haben die internationale Gemeinschaft zu mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel aufgefordert. Bei einem Treffen im Vatikan unterzeichneten die Oberhäupter der Glaubensrichtungen einen gemeinsamen Appell vor dem Weltklimagipfel Ende Oktober und Anfang November in Glasgow (COP26). Dieser wurde Alok Sharma, dem Leiter des Gipfels, und dem italienischen Außenminister Luigi di Maio übergeben.

12.32 Uhr: Frühere Kita-Leiterin soll Kinder eingesperrt haben: Anklage

Wegen mutmaßlichen Fehlverhaltens in der Kinderbetreuung hat die Staatsanwaltschaft Hagen Anklage gegen die frühere Leiterin einer inzwischen geschlossenen Kindertagesstätte in der Stadt am Rand des Ruhrgebiets erhoben. Der bisher nicht vorbestraften 58-jährigen Hagenerin werden vor allem Freiheitsberaubung und Nötigung von Kindern vorgeworfen, wie der Sprecher das Amtsgerichts Hagen berichtete. Die Frau soll unter anderem Kinder eingesperrt haben. Auch soll sie damit gedroht haben, dass die Kinder in einen Spiegel gezaubert werden und ihre Eltern nicht mehr wiedersehen, wenn sie etwas aus dem Kindergarten erzählen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau 19 Taten vor, die sie von Oktober 2019 bis November 2020 begangen haben soll.

12.26 Uhr: 64,7 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft

In Deutschland sind nun 64,7 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft. Die dafür nötigen Impfdosen bekamen nach Daten des Bundesgesundheitsministeriums bislang knapp 53,8 Millionen Menschen. Mindestens eine erste Impfung bekommen haben mittlerweile 68,2 Prozent aller Einwohner.

Unter den Kindern und Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren sind laut Robert Koch-Institut (RKI) inzwischen 42,1 Prozent mindestens einmal und 35 Prozent vollständig geimpft. Bei Erwachsenen haben 78,9 Prozent mindestens eine erste Spritze bekommen, vollständig geimpft sind 75,2 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung haben inzwischen knapp 798.000 Menschen bekommen. Sie wird unter anderem älteren Menschen und Risikogruppen angeboten, bei denen die vollständige Impfung schon mindestens sechs Monate zurückliegt.

12.15 Uhr: Neues Ahrtalradio darf im Flutgebiet länger senden

Mediale Nachbarschaftshilfe, Informationen und Musik: Das neue Lokalradio im flutgeschädigten Ahrtal darf länger senden. Der am 4. September begonnene Sendebetrieb auf UKW kann bis zum 2. Januar 2022 fortgesetzt werden, wie die Medienanstalt Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen mitteilte. Dem erneuten Antrag des Euskirchener Radiomachers Christian Milling auf Zulassung als ein Veranstaltungsradio im Kreis Ahrweiler sei im Eilverfahren entsprochen worden.

12.05 Uhr: Erste Anlage zur Herstellung von CO2-neutralem Kerosin im Emsland eröffnet

Es ist die erste Anlage dieser Art weltweit: Im niedersächsischen Werlte ist eine Anlage zur Herstellung von CO2-neutralem Kerosin eröffnet worden. "Damit Deutschland bis 2045 Klimaneutralität erreicht, muss auch der Luftverkehr seinen Beitrag leisten", erklärte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) anlässlich der Eröffnung. In der Herstellung von CO2-neutralem Kerosin sieht die Umweltministerin auch große wirtschaftliche Chancen für Deutschland.

11.54 Uhr: Deutlicher Rückgang der Corona-Infektionszahlen in Israel

Rund zwei Monate nach Beginn der Kampagne für eine dritte Corona-Impfung geht die Zahl der Neuinfektionen in Israel deutlich zurück. 2653 neue Fälle meldete das Gesundheitsministerium für den Vortag. Ende August und Anfang September wurden an einzelnen Tagen mehr als 11 000 Neuinfektionen registriert - der höchste Wert seit Pandemiebeginn. Damals wurde allerdings auch mehr getestet. Rund 61 Prozent der rund 9,4 Millionen Einwohner sind laut Ministerium zweifach geimpft, rund 38 Prozent dreifach. Voraussetzung für die dritte Spritze ist, dass die zweite Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt.

11.46 Uhr: Unbekannte werfen Scheibe am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein

Unbekannte haben eine Scheibe an der Eingangstür des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig eingeworfen. Die äußere Scheibe der Tür wurde am Sonntag vermutlich durch einen Steinwurf zerstört, wie die Polizei in Leipzig mitteilte. Die Tür blieb trotz des Schadens verschlossen. Der Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

11.39 Uhr: Medizin-Nobelpreis geht an US-Forscher David Julius und Ardem Patapoutian

Das gab die Nobelversammlung des Stockholmer Karolinska-Instituts bekannt. Der Medizin-Nobelpreis wird seit 1901 verliehen. Mit der Bekanntgabe der Preisträger in der Kategorie Medizin beginnen in Skandinavien die Tage der Nobelpreis-Verkündungen. Von Dienstag bis Freitag folgen Physik, Chemie, Literatur sowie der Friedensnobelpreis.

11.36 Uhr: Nach Amokfahrt: Trier schützt Innenstadt mit Hochsicherheitspollern

Nach der Amokfahrt von Trier mit fünf Toten will die Stadt ihre Innenstadt besser vor solchen Taten schützen. Dazu haben nun die Arbeiten für den Bau der ersten Hochsicherheitspoller am Platz vor dem Trierer Dom begonnen. Insgesamt sollen bis 2024 an 40 Orten der City Pollerreihen, massiv verankerte Bänke oder Sitzsteine entstehen. Die Barrieren sollen verhindern, dass Fahrzeuge auf geraden Strecken eine hohe Geschwindigkeit aufnehmen können.

Bei der Amokfahrt vom 1. Dezember 2020 war ein Mann mit seinem Geländewagen in hohem Tempo durch die Fußgängerzone gerast. Er tötete fünf Menschen, zudem wurden viele verletzt und traumatisiert.

11.17 Uhr: "Pandora Papers": Polizei in Tschechien prüft Vorwürfe gegen Babis

Die tschechische Polizei hat angekündigt, die neuen Veröffentlichungen aus den sogenannten "Pandora Papers" auf mögliche Rechtsverstöße zu überprüfen. Dies betreffe nicht nur Ministerpräsident Andrej Babis, sondern auch alle weiteren erwähnten Bürger des Landes, teilte die Nationale Zentrale für den Kampf gegen das organisierte Verbrechen mit. Weitere Informationen werde man zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekanntgeben.

Zahlreiche Politiker und Prominente aus aller Welt sollen nach Angaben eines internationalen Journalisten-Netzwerks Vermögen "mithilfe von intransparenten Trusts, Stiftungen und Briefkastenfirmen" angelegt haben. Babis soll demzufolge im Jahr 2009 ein Landgut in Frankreich für 15 Millionen Euro gekauft haben. Der Kaufpreis sei "über Briefkastenfirmen in Washington, Monaco und den Britischen Jungferninseln nach Frankreich" geflossen, hieß es in der "Süddeutschen Zeitung".

11.09 Uhr: Mehrere Tote bei Bauernprotesten in Indien

Bei einer Eskalation bei Bauernprotesten in Indien sind acht Menschen gestorben. Über den Hergang gab es widersprüchliche Angaben. Laut Bauernvertretern eskalierte die Lage am Sonntagabend, nachdem ein Auto des Sohnes von Vizeinnenminister Ajay Mishra einige Bauern überfahren haben soll. Mishra gab dagegen an, das Auto sei zwar vor Ort gewesen, aber Bauern hätten es mit Steinen beworfen, worauf es umgestürzt sei und Bauern getroffen habe. In dem Auto seien ein Fahrer und drei Vertreter seiner hindunationalistischen Regierungspartei gewesen, die ein Mob später getötet habe. Bei den restlichen vier Toten habe es sich um Bauern gehandelt, sagten Bauernvertreter.

11.02 Uhr: Weniger ausländische Studienanfänger an deutschen Hochschulen

Im Corona-Jahr 2020 ist die Zahl der ausländischen Studienanfänger in Deutschland nach Angaben des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) deutlich zurückgegangen. 64 000 Erstsemester nahmen im Wintersemester 2020/2021 ein Studium in Deutschland auf. Das waren 15 000 weniger als im Jahr davor, wie aus dem Bericht "Wissenschaft weltoffen 2021" hervorgeht, den der DAAD und das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung am Montag veröffentlichten. Fast ein Viertel der Studienanfänger aus dem Ausland starteten ihr Studium in Deutschland online, blieben also zu Hause. Im Jahr davor waren es nur 14 Prozent. Der DAAD rechnet jetzt wieder mit einer Stabilisierung der Zahlen.

10.56 Uhr: Kommunen im ersten Halbjahr mit deutlichem Finanzierungsdefizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben im ersten Halbjahr diesen Jahres ein Finanzierungsdefizit von 5,7 Milliarden Euro aufgewiesen. Das Defizit war damit deutlich niedriger als zu Beginn der Coronakrise im ersten Halbjahr 2020 (9,6 Milliarden Euro), aber auch klar höher als vor Beginn der Pandemie, im ersten Halbjahr 2019 (0,3 Milliarden Euro). Das teilt das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Die Stadtstaaten waren in der Statistik nicht enthalten.

10.54 Uhr: Kishida neuer Regierungschef in Japan

Fumio Kishida ist neuer Regierungschef in Japan. Beide Kammern des Parlamentes stimmten am Montag mehrheitlich für den 64-Jährigen und machten ihn zum 100. Ministerpräsidenten des Landes. Das neue Kabinett wird Kishida, der Yoshihide Suga nachfolgt, vorstellen. Kishida wird wohl am 14. Oktober das Parlament auflösen und für den 31. Oktober eine Neuwahl ansetzen.

Kishida war Außenminister unter Sugas Vorgänger Shinzo Abe, der aus gesundheitlichen Gründen 2020 zurückgetreten war. Unlängst wurde Kishida zum Vorsitzenden der regierenden konservativen Liberaldemokratischen Partei (LDP) gewählt. Damit war klar, dass Kishida Regierungschef würde, wenn das von seiner Partei dominierte Parlament ihn wählt.

10.45 Uhr: Äthiopiens Ministerpräsident für weitere fünf Jahre im Amt vereidigt

Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed (45) führt das von Konflikten gebeutelte Land für weitere fünf Jahre. Abgeordnete wählten den seit 2018 amtierenden Regierungschef mit großer Mehrheit wieder. Der Friedensnobelpreisträger von 2019 wurde danach im Parlament in der Hauptstadt Addis Abeba vereidigt.

Die Wahl des Ministerpräsidenten, die mit einer einfachen Mehrheit entschieden wird, folgte einer im Juli von den größten Oppositionsparteien boykottierten Parlamentswahl, die Abiys Partei mit einem überwältigenden Sieg gewann. Die Abstimmung wurde aufgrund eines monatelangen und noch immer andauernden Konflikts zweimal verschoben.

10.35 Uhr: Neonazi Siegfried Borchardt stirbt im Alter von 67 Jahren

Der Dortmunder Neonazi Siegfried Borchardt ist tot. Er sei nach kurzem Krankenhausaufenthalt im Alter von 67 Jahren in der Ruhrgebietsstadt gestorben, teilte die Splitterpartei Die Rechte mit. Die Polizei bestätigte am Montag den Tod des als "SS-Siggi" bekannten Rechtsextremen. Borchardt war lange Zeit einer der Köpfe der Dortmunder Rechtsextremen-Szene und auch bundesweit bekannt. Für Die Rechte saß er 2014 kurzzeitig im Dortmunder Stadtrat, legte das Mandat aber nach nur zwei Monaten nieder. In den 80ern war er Anführer der rechten "Borussenfront", für die "Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei" (FAP) trat er in mehreren Wahlen erfolglos an. Die FAP wurde 1995 verboten.

10.27 Uhr: Andrea Petkovic gewinnt Doppel-Titel in Chicago

Tennisspielerin Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in Chicago den Titel in der Doppel-Konkurrenz gewonnen. An der Seite der 46 Jahre alten Tschechin Kveta Peschke siegte die 34 Jahre alte Darmstädterin im Finale gegen die beiden Amerikanerinnen Caroline Dolehide und Coco Vandeweghe klar mit 6:3, 6:1. Wegen Regens war das Endspiel von den Außenplätzen in die Halle verlegt worden. Für Petkovic, die im Einzel in der zweiten Runde ausgeschieden war, war es der erste Doppel-Titel ihrer bisherigen Karriere.

10.16 Uhr: Polizei in NRW eskortiert werdende Eltern über gesperrte Autobahn in Krankenhaus

In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei ein werdendes Elternpaar gerade rechtzeitig über eine gesperrte Autobahn ins Krankenhaus eskortiert. Als die 30-jährige Frau bereits alle fünf Minuten Wehen hatte, befand sich das Ehepaar aus dem Kreis Olpe auf der gesperrten Autobahn 45 im Stau, wie die Dortmunder Polizei mitteilte. Eine Streife der Autobahnpolizei Freudenberg habe das Paar schließlich mit Blaulicht und Martinshorn durch die Rettungsgasse gelotst. Bereits eine Viertelstunde nach der Ankunft im Krankenhaus sei ein gesundes Mädchen zur Welt gekommen. Sowohl der Mutter als auch dem Säugling gehe es bestens.

10.07 Uhr: Unwetter in Südfrankreich: Schulkinder sollen zu Hause bleiben

Nach einem regnerischen und stürmischen Wochenende suchen weitere heftige Unwetter Frankreichs Südosten heim. In der Küstenstadt Marseille rief Bürgermeister Benoît Payan dazu auf, das Haus möglichst nicht zu verlassen. Auch Schulkinder sollten wenn möglich daheim bleiben. Schulen blieben aber für die Kinder, für die es keine andere Lösung gebe, geöffnet. An der Universität Aix-Marseille wurden alle Kurse abgesagt.

9.57 Uhr: Abgeordnetenhauswahl in Berlin: SPD und CDU sondieren

In Berlin gehen die Sondierungen zur Regierungsbildung gut eine Woche nach der Abgeordnetenhauswahl weiter. Die Sondierungsteams des Wahlsiegers SPD und der CDU sind am Morgen zu Gesprächen zusammengekommen. Am Nachmittag wollen sich dann SPD und FDP treffen. Erwartet werden jeweils rund fünfstündige Gespräche - so wie bei den bisherigen Sondierungstreffen mit Grünen und Linken. Auch Grüne und Linke haben für den Montagvormittag ein Gespräch vereinbart.

9.49 Uhr: Alles Käse: Zöllner finden mehr als 100 Kilo Schweizer Käse in Auto

Zöllner haben an der deutsch-schweizerischen Grenze jede Menge Käse im Auto eines 51-Jährigen entdeckt. Der Mann aus Baden-Württemberg hatte zunächst behauptet, keine anmeldepflichtigen Waren dabei zu haben. Als die Beamten das Auto bei Bietingen im Kreis Konstanz genauer unter die Lupe nahmen, fanden sie mehrere große Käselaibe mit über 100 Kilo Gesamtgewicht.

Wie das Hauptzollamt Singen weiter berichtete, hatte der Mann schon vorher größere Mengen Käse aus der Schweiz nach Deutschland gebracht - und muss nun für insgesamt 240 Kilo Käse rund 680 Euro Steuern nachzahlen. Außerdem sieht er einem Verfahren wegen des Verdachts auf versuchte Steuerhinterziehung entgegen, wie es weiter hieß.

9.43 Uhr: George-Floyd-Statue in New York mit Farbe beschmiert

Eine Statue zu Ehren von George Floyd, der nach einem brutalen Polizeieinsatz in den USA ums Leben kam, ist in New York verunstaltet worden. Ein Mann auf einem Skateboard war auf die Statue zugefahren, beschmierte sie mit Farbe und flüchtete, wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Die Tat sei von einer Überwachungskamera gefilmt worden.

9.35 Uhr: Feuerwehr befreit junges Reh aus Kanalschacht

Die Feuerwehr hat ein junges Reh aus einem offenen Kanalschacht in der Nähe eines Waldes in Dortmund gerettet. Ein Spaziergänger war am Sonntagnachmittag wegen lauter Schreie auf das Tier aufmerksam geworden. Der Mann habe die Rettungskräfte alarmiert und zu dem Schacht geführt, teilte Feuerwehr am Sonntag mit. Zwei Helfer hätten das Tier dann heraus gehoben. Es lief unverletzt in den nahe gelegenen Wald - und habe sich "mit einem letzten Ruf" bei seinen Rettern bedankt.

8.50 Uhr: Kommunen warnen vor genereller Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen

Der Städte- und Gemeindebund hat vor einer vorschnellen Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen gewarnt. Schülerinnen und Schüler seien eine besonders gefährdete Gruppe, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie könnten zum großen Teil noch nicht geimpft werden und müssten über viele Stunden auf vergleichsweise engem Raum täglich am Unterricht teilnehmen. "Deswegen ist es weiterhin wichtig, dass Schülerinnen und Schüler regelmäßig getestet werden und insbesondere in Gebieten, wo die Inzidenzzahlen vergleichsweise hoch sind, auch an der Maskenpflicht festgehalten wird."

7.35 Uhr: Frau in Autowaschanlage eingeklemmt und verletzt

Eine 48-Jährige ist in einer Autowaschanlage eingeklemmt und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand die Frau am Sonntagnachmittag in der Waschanlage im thüringischen Sömmerda hinter ihrem Fahrzeug und wollte die Antenne abschrauben. Daraufhin sei das Auto nach vorne gerollt. Die 48-Jährige sei zur Fahrertür des Wagens gelaufen und wurde zwischen ihrem Auto und Bauteilen der Waschanlage eingeklemmt. Die Frau habe mehrere Quetschungen erlitten und musste von der Feuerwehr befreit werden.

7.07 Uhr: Tödlicher Vorfall in Delmenhorst – Tatverdächtiger festgenommen

In Delmenhorst ist am Sonntagabend ein Mensch tödlich und ein zweiter schwer verletzt worden. Ein Polizeisprecher sprach am Morgen von zwei verschiedenen Tatorten. Ob beide Fälle miteinander zusammenhängen, sagte er nicht. Auch Geschlecht und Alter der Opfer waren zunächst unklar. Ein anderer Sprecher bestätigte am frühen Montagmorgen die Festnahme eines Tatverdächtigen in Bremen.

6.59 Uhr: Fumio Kishida zum neuen Regierungschef Japans gewählt

Japans Ex-Außenminister Fumio Kishida ist zum neuen Regierungschef gewählt worden. Das maßgebliche Unterhaus des nationalen Parlaments wählte den 64-jährigen Konservativen erwartungsgemäß mit der Stimmenmehrheit der Koalitionsparteien zum Nachfolger von Yoshihide Suga. Kishida, der unter dem früheren rechtskonservativen Ministerpräsidenten Shinzo Abe lange Jahre Außenminister war, will nach seiner Wahl zum neuen Regierungschef sein Kabinett vorstellen.

5.30 Uhr: Corona führt zu mehr illegaler Prostitution

Die Corona-Zeit hat viele Prostituierte in Deutschland in die Illegalität abwandern lassen. Hedwig Christ von der Beratungsstelle Kassandra in Nürnberg betrachtet das mit Sorge: "Wir hören von Frauen, die illegal arbeiten, dass die Kunden mehr verlangen." Andere Prostituierte wollten sich nach den Erfahrungen in den vergangenen beiden Jahren jetzt beruflich verändern und einen krisenfesten Job suchen. Trotz der Lockerungen der Corona-Maßnahmen in allen Bundesländern sind viele Prostitutionsstätten nach Angaben des Berufsverbands erotische und sexuelle Dienstleistungen nach wie vor geschlossen, weil die Geschäfte zu schlecht liefen oder Prostituierte fehlten.

4.23 Uhr: Chinesischer Immobilienkonzern Evergrande setzt Aktienhandel an Hongkonger Börse aus

Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat den Handel mit seinen Aktien an der Hongkonger Börse ohne Angabe von Gründen ausgesetzt. "Der Handel mit den Aktien der China Evergrande Group wird eingestellt", hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens an die Börse. Evergrande hat durch eine auf Pump finanzierte aggressive Expansion der vergangenen Jahre einen Schuldenberg von umgerechnet rund 260 Milliarden Euro angehäuft. Der Aktienkurs des Konzerns fiel seit Anfang des Jahres um rund 80 Prozent.

4.18 Uhr: Rumänischer Milliardär und sieben weitere Menschen sterben bei Flugzeugabsturz

Beim Absturz eines Leichtflugzeugs am Stadtrand von Mailand sind der rumänische Milliardär Dan Petrescu und sieben weitere Menschen ums Leben gekommen. Die einmotorige Maschine vom Typ Pilatus PC-12 war mit Petrescu als Pilot vom Flughafen Linate in Mailand gestartet, um nach Olbia auf der italienischen Ferieninsel Sardinien zu fliegen. Wie die Flugaufsichtsbehörde ANSV mitteilte, stütze die Maschine nur wenige Minuten später in San Donato Milanese ab.

4.08 Uhr: RKI registriert 3088 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am fünften Tag in Folge etwas gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 64,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 64,2 gelegen, vor einer Woche bei 61,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 3088 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.05 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 3022 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden sieben Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es zehn Todesfälle gewesen.

2.45 Uhr: Ölteppich bedroht kalifornische Küste – Strände gesperrt

Vor der Küste Südkaliforniens hat sich wegen eines Lecks in einer Pipeline ein Ölteppich im Meer gebildet. Nach Angaben der Behörden vom Sonntag sind mehr als 475.000 Liter Öl ausgetreten. Strände in der südlich von Los Angeles gelegenen Ortschaft Huntington Beach wurden für Besucher gesperrt. Tote Fische und Vögel seien angeschwemmt worden, teilte die Bezirksabgeordnete Katrina Foley auf Twitter mit. Die Bürgermeisterin von Huntington Beach, Kim Carr, sprach von einer Umweltkatastrophe. Einsatzteams hätten Barrieren ausgelegt, um bedrohte Feuchtgebiete vor der Verseuchung zu schützen.

2.25 Uhr: Süd- und Nordkorea öffnen wieder Kommunikationskanäle

Nach wochenlanger Unterbrechung haben Süd- und Nordkorea ihre direkten Verbindungskanäle wiederhergestellt. Die Leitungen seien geöffnet, teilte eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums in Seoul mit. Die Telefon- und Faxleitungen bilden die Grundlage für die Verständigung. Beide Seiten unterhalten keine Botschaft im jeweils anderen Land. Die zwei Staaten hatten Verbindungen zwischen den Regierungen und den Streitkräften bereits Ende Juli wieder geöffnet, nachdem sie Nordkorea im vergangenen Jahr aufgrund neuer Spannungen einseitig gekappt hatte. Doch nach nur zwei Wochen stellte Nordkorea die Verbindung aus Protest gegen gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA wieder ein.

1.02 Uhr: Schauspieler Heinz Lieven gestorben

Der Schauspieler Heinz Lieven ist tot. Er sei im Alter von 93 Jahren in Hamburg gestorben, teilte seine Agentur mit. Der gebürtige Hamburger stand während seiner jahrzehntelangen Karriere auch für internationale Produktionen vor der Kamera. An der Seite von Oscar-Preisträger Sean Penn war er 2011 in "Cheyenne - This Must Be The Place" zu sehen. Das Fernsehpublikum kannte Lieven aus zahlreichen Serien wie "Neues vom Süderhof", "Notruf Hafenkante" und "Großstadtrevier". Lieven starb nach Angaben seines Agenten bereits am vergangenen Montag (27.9.) im Kreise seiner Familie.