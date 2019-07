Am 20. Juli jährt sich das Datum der Mondlandung zum 50. Mal. Den ersten Menschen auf dem Erdtrabanten kennt heute noch jeder: Astronaut Neil Armstrong betrat 1969 die Mondoberfläche mit einem kleinen Hüpfer, sein Kollege Buzz Aldrin folgte ihm wenige Minuten später. Die erfolgreiche Landung katapultierte die USA an die Spitze der Weltraumforschung. Dank Fernsehübertragung ist das Ereignis tief in der Erinnerung gleich mehrerer Generation verankert, und Teil des kollektiven Gedächtnisses der Menschheit. Seit damals dürfte sich viel Mondstaub in den Fußabdrücken der Astronauten abgesetzt haben. Nach 50 Jahren Ruhe haben jetzt erstmals wieder Missionen den Erdtrabanten im Blick, immer mehr Nationen wollen zum Mond. Zuletzt unterzeichnete US-Präsident eine Direktive; ein neues Programm soll Amerikaner zum Mars bringen. Gewissermaßen als "technologisches Sprungbrett" soll der gute, alte Mond dienen. Ein von der NASA finanziertes Labor in Colorado etwa entwickelt derzeit kleine Roboter, die in die Lage versetzt werden sollen, Hochleistungsteleskope auf der Rückseite des Mondes zu bauen. Technologisch eine ganze Ecke weiter als der historische Apollo 11-Mondspaziergang. Aber experimentieren tut man hier noch mit Computerteilen und Gamecontrollern. Immerhin: Der Testroboter heißt schon mal "Armstrong" Buzz Aldrin ist heute 89 Jahre alt. Der Pionier ist auf die Errungenschaften seit seiner aktiven Phase nicht gut zu sprechen. "Vor 50 Jahren brachte die Saturn V das Kommandomodul, das Mondmodul, und uns drei zum Mond. Wir landeten, erkundeten, stiegen wieder ein, starteten und kamen zurück. Das ist 50 Jahre her. 50 Jahre ohne Fortschritt. Ich denke, wir sollten uns alle ein wenig schämen, dass wir nicht mehr hinbekommen haben." Experten rechnen bis etwa 2022 mit einer bemannten Mission im Mondorbit. Nach und nach könnte dort dann eine Raumstation entstehen. Und der Treibstoff für eine potenzielle Marsmission könnte wiederum als Wasserstoff und Sauerstoff im Eis des Mondes stecken.