Sehen Sie im Video: "Schlimmste Mäuseplage seit Jahrzehnten" – unzählige Nager überrennen Teile Australiens.









Es soll ja Menschen geben, die Mäuse ganz niedlich finden. Was zu viel ist, ist aber zu viel. In der Stadt Gilgandra im australischen Bundesstaat New South Wales sprechen die Einheimischen von der schlimmsten Mäuseplage seit Jahrzehnten. Dieses Amateurvideo zeigt, wie sich Tausende der Nager auf einer Farm herumtreiben. Nach Berichten von australischen Medien müssen die Supermärkte in der Region ihre Lebensmittel in Spezialbehältern aufbewahren, damit diese nicht angefressen werden. In einem Krankenhaus sollen mehrere Patienten von den Mäusen gebissen worden sein. Der Einsatz von Giftködern zeigte bisher wenig Wirkung. Die Einheimischen hoffen nun, dass die Tiere wegen der dort derzeit starken Regenfälle ertrinken. Allerdings vermehren sich die Mäuse rasant. Ein Weibchen kann vier-bis sechsmal im Jahr Junge bekommen.

