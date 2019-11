Zwei Tote und mehrere Verletzte am Freitag in London. Dabei war der Attentäter den Behörden bekannt. Der 28-Jährige war bereits 2012 wegen Terrorismus-Vergehen verurteilt und erst vor knapp einem Jahr vorzeitig auf Bewährung freigelassen worden, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte am Freitagnachmittag im Zentrum von London auf mehrere Menschen eingestochen. Dabei trug er die Attrappe eines Sprengstoffgürtels am Körper. Passanten konnten den Angreifer überwätligen und ihm das Messer entreissen. Kurz darauf leiteten Polizisten die Menschen von dem Attentäter weg und erschossen ihn. Ein Mann und eine Frau erlagen nach den Messerattacken noch am Freitag ihren Verletzungen, sagte die Polizeikommissarin Cressida Dick. "Meine Gedanken sind bei ihren Angehörigen und den drei Verletzten, die sich noch im Krankenhaus befinden, und natürlich bei allen, die von den schrecklichen und sinnlosen Ereignissen heute betroffen sind." Nach Informationen der "Times" wurde der Täter aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er zugestimmt hatte, eine elektronische Fußfessel zu tragen. Premierminister Boris Johnson sagte, alle in die Tat verwickelten Personen würden zur Rechenschaft gezogen. "Es ist ein Fehler, schweren und gewalttätigen Kriminellen zu erlauben, vorzeitig aus dem Gefängnis zu kommen. Es ist sehr wichtig, dass wir solche Gepflogenheiten hinter uns lassen und dass wir die angemessenen Strafen für gefährliche Kriminelle durchsetzen, besonders für Terroristen." Er würdigte die Passanten, die den Mann überwältigt hatten. Sie hätten großen Mut bewiesen, um anderen das Leben zu retten. Johnson berief noch am Abend eine Krisensitzung des Sicherheitskomitees seiner Regierung ein. Die Behörden stufen den Vorfall als Terrorismus ein.