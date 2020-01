Die von Buschbränden eingekesselten Bewohner der australischen Küstenstadt Mallacoota werden über den Seeweg gerettet. Etwa 4000 Menschen hatten sich vor den verheerenden Bränden an den Strand gerettet. Mit der Unterstützung des Militärs, mit Militärhubschraubern und zwei Marineschiffen, sollen Menschen an einen sicheren Ort gebracht werden. Die zurückbleibenden sollen mit Wasser und Treibstoff versorgt werden. Chris Stephenson, Mitarbeiter des Katastrophenschutzes, sagt: „Wir konnten heute etwa 500 Menschen aus Mallacoota wegbringen. Das interessante ist, dass einige gar nicht weg wollen. Sie wollen bleiben, mit ihren Geländewagen und Wohnmobilen, so lange, bis sie wieder über die Straße weg können. Aktuell könnte es noch zwei, drei Wochen dauern." Es sei eine logistische Herausforderung, die Menschen zu retten, so Stephenson. Besonders, weil am Wochenende erneut Wetterbedingungen erwartet werden, die die Flächenbrände begünstigen. Im benachbarten Bundesstaat New South Wales bildeten sich am Donnerstag lange Autoketten, nachdem die Behörden Einwohner und Touristen dazu aufgefordert hatte die Orte an der Südküste zu evakuieren. Viele Straßen sind wegen der Feuergefahr bereits geschlossen, weshalb wenige Wege für die Flucht zur Verfügung stehen. Gleichzeitig gehen die Vorräte in Supermärkten und an Tankstellen zur Neige. In einigen Gebieten sind die Brände so heftig, dass sie sogenannte Feuerwolken und trockene Blitze erzeugen, durch die sie weitere Feuer anfachen. Durch die aktuellen Brände wurden bereits mehr als 4 Millionen Hektar Land zerstört.