Dramatische Rettungsaktion in Orlando im US-Bundesstaat Florida. Dort war ein Auto in einen Rückhalteteich gestürzt und lag mit dem Dach nach oben im Wasser. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich ein Mann und seine beiden 12 und vier Jahre alten Söhne in dem Fahrzeug. Die Body-Cam-Aufnahmen von der Rettungsaktion wurden jetzt von der Polizei in Orlando veröffentlicht. Mehrere Polizisten arbeiteten Seite an Seite, um die Familienmitglieder, die in dem umgestürzten Fahrzeug eingeklemmt waren, zu retten. Und das gelang - trotz der schwierigen Lage konnten alle Fahrzeuginsassen in Sicherheit gebracht werden. Größere Verletzungen wurden nicht gemeldet.

