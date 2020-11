Sehen Sie im Video: U-Bahnhof im Vollbrand – Feuerwehr-Großeinsatz in Berlin.













Ortsmarke: Berlin Feuerwehr im Großeinsatz im Bezirk Zehlendorf





Ein Feuer hat sich bis ins Dach des U-Bahnhofs Onkel Toms Hütte ausgebreitet

Für die Löscharbeiten mussten viele Öffnungen im Dach geschaffen werden

Der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle

Ein Schwerverletzter kam mit Verbrennungen in eine Spezialklinik

Das Feuer sei zunächst in einem Geschäft ausgebrochen...

...und habe sich dann ausgebreitet

Mehr