Bilder wie diese sind ein weiteres Zeichen für den Klimawandel und ein Alarmsignal für die Tourismusindustrie in Südafrika. Seit Jahren leidet das Land unter einer Dürre. Wegen des Wassermangels sterben viele Tiere. Schätzungen zufolge ist der Bestand an Wildtieren in der nördlichen Kapregion in den vergangenen drei Jahren um mehr als Zweidrittel zurückgegangen. Eine landesweite Untersuchung läuft derzeit. Die Situation sei dramatisch, sagt der Geschäftsführer der Thuru Lodge, Burger Schoeman: "In den vergangenen sechs bis sieben Jahren hatten wir sehr wenig Regen, in den vergangenen fünf Jahren ist so viel Regen gefallen wie sonst nur in einem Jahr. Früher haben wir 250 Millimeter Regen jährlich gehabt, so viel haben wir insgesamt in den vergangenen fünf Jahren bekommen. Hoffentlich hat die Dürre bald ein Ende, wir kämpfen schon seit Jahren." Mit dem Sterben der Tiere bleiben auch die Touristen aus, die nach Südafrika kommen, um Büffel, Nashörner und Elefanten in der freien Natur zu beobachten. Der wirtschaftliche Schaden für die mehr als 9000 Wildtier-Reservate und Farmen sei beträchtlich, sagt die Chefin von Wildlife Ranching South Africa, Adri Kitshoff-Botha: "Die Rückmeldungen, die wir von unseren Mitgliedern bekommen besagen, dass die Touristenzahlen um 20 Prozent zurückgegangen sind. Weil zum Tourismus auch Safari-Fahrten gehören, die Leute wollen die Tierwelt erleben." Der Weltklimarat hat berechnet, dass die Temperaturen in Südafrika doppelt so schnell steigen wie anderswo auf der Welt. Auch die Wasserreserven sind hier besonders knapp. Nach Einschätzung der Organisation ist Afrika der durch den Klimawandel mit am meisten bedrohte Kontinent.