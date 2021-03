Sehen Sie im Video: Neue Überwachungsvideos veröffentlicht – FBI fahndet nach Bombenleger.









Das FBI veröffentlicht neues Videomaterial eines mutmaßlichen Bombenlegers. Die Bilder der Überwachungskameras stammen vom Vorabend der Erstürmung des Kapitols. Sie zeigen, wie sich ein Verdächtiger am 5. Januar zwischen halb acht und halb neun Uhr abends Ortszeit im Regierungsviertel in Washington aufhält. In dieser Zeit wurden zwei Rohrbomben an den Hauptquartieren der Republikanischen und Demokratischen Partei gelegt – eine neben einer Parkbank, die andere in einer Gasse.

Die Videos zeigen die verdächtige Person mit grauem Hoody, Maske und Rucksack aus verschiedenen Blickwinkeln in der Nähe beider Büros. In einem Moment sitzt die Person auf einer Bank und lehnt sich vor, als würde sie etwas im Rucksack suchen – dies ist allerdings durch die Hecke nicht deutlich erkennbar. Dann steht der Verdächtige auf, setzt sich dann jedoch gleich wieder.

„Diese Rohrbomben waren funktionsfähige Vorrichtungen, die hätten explodieren und Menschen verletzen oder töten können.“ Steven D’Antuono, Direktor FBI Regionalbüro Washington

Die Sprengsätze wurden am 6. Januar während des Sturms auf das Kapitol gefunden und entschärft. Das FBI sucht seitdem mit einem Fahndungsfoto nach dem Verdächtigen. Bislang konnte der Bombenleger jedoch nicht gefasst werden. Für Hinweise, die zur Festnahme und späteren Verurteilung der Person führen, hat das FBI eine Belohnung von 100.000 Dollar ausgesetzt.

Mehr