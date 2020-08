Sehen Sie im Video: Flugzeug in Indien zerbricht bei Landung – Zahl der Toten steigt auf 18.













Die Zahl der Toten bei der Bruchlandung eines Flugzeugs in Südindien ist gestiegen. 18 Personen sind Behördenangaben zufolge ums Leben gekommen und mehr als 100 Personen sind den Angaben zufolge verletzt. Der Pilot und der Co-Pilot des Flugzeuges der Gesellschaft Air India Express seien unter den Todesopfern. Die Maschine des Typs Boeing 737 war am Freitag im starken Regen bei der Landung auf dem Flughafen Calicut in der Nähe der Stadt Kozhikode über die Rollbahn hinausgeschossen und in zwei Teile zerbrochen. An Bord waren 190 Passagiere und Besatzungsmitglieder. Das Flugzeug kam aus Dubai. Es war im Auftrag der Regierung unterwegs, um Inder, die wegen der im Zuge der Corona-Pandemie erlassenen internationalen Reisebeschränkungen im Ausland gestrandet waren, nach Hause zu bringen. Millionen Inder arbeiten in der Golfregion.

