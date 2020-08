Sehen Sie im Video: Der havarierte Frachter vor Mauritius soll in 2000 Metern Tiefe versenkt werden.





Nach wie vor liegt die auseinandergebrochene MV Wakashio vor der Küste von Mauritius. Der japanische Frachter war Ende Juli auf ein Korallenriff gelaufen, rund 1000 Tonnen Heizöl gelangten ins Meer. Wissenschaftler sprechen von der schlimmsten ökologische Katastrophe in der Geschichte des Landes. Nachdem nun das meiste Öl auf See aufgenommen wurde, will sich ein japanisches Hilfsteam auf Mangroven, Strände und Feuchtgebiete konzentrieren. "Der Bug des Schiffes wird von zwei Schleppern gezogen. Der hintere Teil des Schiffes ist leicht nach links geneigt, aber er ist stabil und schwimmt. Bezüglich des Bugs haben wir gehört, dass die Regierung von Mauritius ihn auf See versenken lassen will." Japan hatte mehrere Ölpest-Experten nach Mauritius geschickt, ein weiteres Team von Beamten und Spezialisten des Umweltministeriums sollen folgen. Auch Frankreich, die Vereinten Nationen und Indien haben Teams entsandt.

