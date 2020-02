Sturm "Dennis" spült ein Geisterschiff an die irische Küste. Die Küstenwache nimmt diese Szene in der Nähe von Cork im Süden des Landes auf. Die "MV Alta" war im September 2018 manövrierunfähig geworden – 2000 Kilometer südöstlich von Bermuda. Der US-Küstenwache gelang es damals, alle Besatzungsmitglieder zu retten. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Stundenkilometer sorgt Sturm "Dennis" für Hochwasser und Unwetter in Irland und Großbritannien. Was mit dem Schiff passieren soll, ist noch unklar.