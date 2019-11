Diejenigen, die am Donnerstag an der Parteizentrale der CDU in Berlin vorbeigefahren sind, haben möglicherweise etwas vermisst. Statt "CDU" stand nur noch "DU" an der Fassade des Konrad-Adenauer-Hauses. Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace hatten das "C" aus dem CDU-Logo gestohlen. Der rote Buchstabe ist immerhin gut zwei Meter groß. Das verbleibende "DU" an der Fassade wurde von Greenpeace mit dem Schriftzug "sollst das Klima schützen" ergänzt. Vor dem Bundesparteitag der CDU, der am Freitag in Leipzig beginnt, wollten die Umweltschützer nach eigener Aussage gegen die Umwelt- und Klimapolitik der CDU protestieren. Marion Tiemann, Klima-Expertin bei Greenpeace: "Die CDU gibt vor, die Schöpfung bewahren zu wollen. Doch mit ihrer desaströsen Klimapolitik zerstört sie unsere Zukunft und Lebensgrundlagen künftiger Generationen. So hat die CDU das "C" in ihrem Namen nicht verdient. Wir fordern ein neues Klimapaket mit einem Kohleausstieg bis 2030, keinen neuen Diesel und Benziner und ein Ende der Massentierhaltung." Wie es den Umweltschützern gelingen konnte, den Buchstaben zu entfernen, blieb zunächst rätselhaft. Möglicherweise kam ihnen zugute, dass fast alle Verantwortlichen der Partei schon in Leipzig waren, um den Parteitag vorzubereiten.