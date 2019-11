Flüchtlingscamps wie dieses auf der griechischen Insel Lesbos sollen schon bald der Vergangenheit angehören - zumindest wenn es nach der griechischen Regierung geht. Denn die hat am Mittwoch ihre Pläne vorgestellt: Überfüllten Camps sollen geschlossen und durch abgeriegelte Lager zur Ausreisevorbereitung und Identitätsermittlung ersetzt werden sollen. Darin sollen demnach deutlich weniger Menschen Platz finden. Für die Organisation Medecins Sans Frontières ein Unding. "Athen will die sogenannten Hotspots durch geschlossene Zentren ersetzen. Eine Milderung der derzeit schrecklichen Situation auf den Inseln kann so aber nicht erreicht werden, nicht mit diesen Einheiten, die man als Gefängnisse bezeichnen kann", so Christos Christou. Die Lager könnten die Rechte und Freiheiten der Migranten beschneiden und ihre psychische Gesundheit gefährden. Viele Menschen seien selbstmordgefährdet. Christou fordert die übrigen Länder der EU auf, mehr Verantwortung zu übernehmen. "Der Transfer der Migranten von den Inseln aufs Festland ist nicht genug. In Griechenland gibt es nicht genug sichere Unterkünfte. Wir haben festgestellt, dass 14 Prozent der Menschen, die wir in Athen behandeln nachdem sie Folter erlitten haben, dass diese Menschen obdachlos sind." Migranten müssten also auch in andere Länder der EU weitergeschickt werden, so die Organisation. Auch der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hat am Freitag die Weiterleitung von Migranten in die EU verlangt und darüberhinaus Hilfe für die Sicherung der östlichen Grenzen Griechenlands verlangt. Im Parlament hatte Mitsotakis die Einstellung von 400 zusätzlichen Grenzposten für die Landesgrenze mit der Türkei und von 800 für die griechischen Inseln angekündigt. Damit sollen Grenzkontrollen und auch Patrouillenfahrt auf See verstärkt werden. 2015 und 2016 sind mehr als eine Million Menschen über Griechenland in die EU geflüchtet. In jüngster Zeit ist der Zustrom von Migranten und Flüchtlingen über die Türkei wieder angestiegen.