Mehr als fünf Millionen Hektar Land sind in Australien bei den Buschbränden in dieser Saison schon verbrannt. Mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius und wechselnden Winden mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern verschlechterten sich die Bedingungen am Freitag erneut. Die australischen Behörden forderten etwa 240.000 Menschen auf, ihre Häuser zu verlassen. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, haben sich in der Nacht an der Grenze der beiden Bundesstaaten New South Wales und Victoria drei Brände zu einem Mega-Brand vereint. Demnach stehe eine Fläche von mehr als 600.000 Hektar in Flammen - das entspricht in etwa sechs Mal der Größe des Bundeslandes Berlin. In Australien und in der Welt vermehren sich die Proteste gegen die Regierung in Australien. Premierminister Scott Morrison und seine Minister sollen doch mehr für den Kampf gegen die Brände tun, forderten am Freitag Tausende Demonstranten in Sydney. Über den Premier kursierte diese Woche ein Video im Netz. Auf Kangaroo Island sagte Morrison zu Bewohnern: "Zum Glück ist hier niemand gestorben." Daraufhin erklärten sie ihm "Doch, zwei". Es endet in peinlicher Stille. Schlechter Zeitpunkt. Zumal sein Vorgänger Tony Abbot nahezu vorbildlich mit den Einsatzkräften an Ort und Stelle gegen die Flammen ankämpft. 27 Menschen sind den Bränden bereits zum Opfer gefallen, Tausende haben ihre Häuser verloren. Experten schätzen, dass bereits über eine Milliarde Tiere gestorben sind.