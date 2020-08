Sehen Sie im Video: Heftige Waldbrände wüten in Kalifornien. Es brennt schon wieder, im US-Bundesstaat Kalifornien. Knapp 8000 Einwohner im Bezirk Riverside im Süden des Bundesstaates mussten vor Waldbränden in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer breitete sich nach Angaben der Feuerwehr am Samstag immer weiter aus. Bislang seien über 2500 Häuser geräumt worden, hieß es. Das Feuer, das von der örtlichen Feuerwehr als "Apple Fire" bezeichnet wurde, war am Freitag in Cherry Valley, einer Gemeinde etwa 120 Kilometer östlich von Los Angeles, gemeldet worden. Heiße Temperaturen, eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit und Wind erschweren die Löscharbeiten. In Hotels und Schulen wurden Notunterkünfte eingerichtet. Dort würden wegen der Corona-Pandemie strenge Hygieneregeln gelten, hieß es. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bisher noch unklar.

Mehr