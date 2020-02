Nach der Bruchlandung der Pegasus-Airlines-Maschine am Istanbuler Flughafen Sabiha-Gökcen am Mittwoch, hat das Gesundheitsministerium den Tot von drei Menschen bestätigt. Die drei seien im Krankenhaus gestorben, 179 weitere Personen seien verletzt worden, teilweise schwer, hieß es. Ein Video zeigt die misslungene Landung der aus Izmir kommenden Maschine, die am Mittwochabend von der Landebahn abgekommen war. Istanbuls Bürgermeister Ali Yerlikaya sagte, das Flugzeug konnte aufgrund der schlechten Wetterbedingungen nicht auf der Landebahn gehalten werden und rutschte daher etwa 50 bis 60 Meter weit. Die Boeing 737 brach in drei Teile auseinander. Ein Fernsehsender sagte, der Pilot habe versucht, bei starkem Rückenwind zu landen, obwohl die beiden vorherigen Anflüge wegen des Windes abgebrochen worden waren. Alle Flüge waren umgeleitet worden. Am Donnerstagmorgen um 4 Uhr Ortszeit wurde der Betrieb wieder aufgenommen.