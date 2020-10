Sehen Sie im Video: Wie ein Ritt durch die Hölle – Feuerwehr schockiert mit Fahrt durch Flammen in Kalifornien.









Diese Fahrt durch das Napa Valley in Kalifornien mutet an wie ein Trip durch Höllenfeuer. Feuerwehrleute haben in dieser Woche Bilder des Schreckens gedreht. Die Aufnahmen zeigen das sogenannte Glass Fire nördlich von San Francisco, dass sich laut dem Büro des Gouverneurs mittlerweile über mehr als 23 Hektar erstreckt. In den Counties Napa und Sonoma wurden 80.000 Menschen aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

