Bei einem Flugzeugabsturz in Kasachstan sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 60 Verletzte wurden nach Angaben der örtlichen Behörden ins Krankenhaus gebracht. Einige von ihnen sollen in einem kritischen Zustand sein. Die Maschine vom Typ Fokker 100 habe noch während des Starts in Almaty an Höhe verloren. Das Flugzeug habe eine Betonmauer durchbrochen, bevor es in ein zweistöckiges Gebäude gekracht sei. An Bord der Maschine der Fluggesellschaft Bek Air seien 93 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder gewesen. Sie war auf dem Weg in die Hauptstadt Kasachstans Nursultan. Sie habe eine furchtbares Geräusch gehört, bevor das Flugzeug an Höhe verloren habe, sagte eine Überlebende. Ein anderer Passagier berichtete, das Flugzeug habe kurz nach dem Start angefangen zu wackeln. Die Ursache des Unglücks war noch unklar. Die Behörden erteilten Bek Air und Fokker-100-Maschinen Flugverbot. Bek Air erklärte, auf Informationen der Ermittler am Unglücksort zu warten. Nach Angaben der kasachischen Regierung wurde das verunglückte Flugzeug 1996 gebaut und erhielt zuletzt im Mai 2019 eine Flugerlaubnis.