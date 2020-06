Sehen Sie im Video: England – Mann sticht in Park plötzlich um sich und tötet drei Menschen.





Im englischen Reading hat ein Mann in einem Park um sich gestochen und dabei mindestens drei Menschen getötet. Das teilte die Polizei mit. Am Samstagabend stürmten die Behörden in ein Wohnhaus und nahm einen 25-jährigen Mann fest. Nach weiteren Verdächtigen werde nicht mehr gesucht. Der Vorfall werde zunächst nicht als terroristischer Anschlag behandelt. Der Mann randalierte nach Zeugenaussagen gegen 18 Uhr herum und stach wahllos auf Menschen ein, die sich an dem sonnigen Sommerabend in dem Park aufhielten. Drei weitere Personen haben der Polizei zufolge ernsthafte Verletzungen erlitten und werden noch im Krankenhaus behandelt.