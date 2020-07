Sehen Sie im Video: 40-Jähriger stirbt bei Rettungsversuch im Silbersee.





Langenhagen, 19.07.20: Ein 40 Jahre alter Mann ist in Langenhagen vermutlich ertrunken, nachdem er einen in Not geratenen Mann aus dem Wasser gerettet hat. Zu dem Unfall war es am Samstagabend gekommen, als zunächst ein Mann im Silbersee in eine Notlage geriet und Passanten durch dessen Ehefrau darauf aufmerksam gemacht wurden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Dem 40-Jährigen sowie einem weiteren Mann gelang es zunächst, den in Not geratenen Mann in Sicherheit zu bringen. Daraufhin ging jedoch der 40-jährige Retter aus zunächst unbekannter Ursache selbst im Wasser unter.

O-Ton Stefan Bommert, Feuerwehr Langenhagen "Eine Menschenkette hat dann parallel zu den Tauchern den Bereich abgesucht, dabei sind einige Mitglieder der Feuerwehr in dem Bereich auch nach unten getaucht, und bei diesem Tauchen konnte dann in etwa drei bis dreieinhalb Metern Tiefe dann auch diese Person ausgemacht werden. Er befand sich etwa 15 Meter vom Ufer entfernt. Die Kollegen konnten die Person dann oben zur Wasseroberfläche bringen und dem Rettungsdienst dann reanimationspflichtig übergeben."

Etwa 110 Einsatzkräfte beteiligten sich laut Polizei an der Suche nach dem Mann, der nur noch tot geborgen werden konnte. Die weiteren Umstände sowie die Todesursache des Mannes waren zunächst noch unklar.