Die Winter in Südkorea können kalt und eisig sein. Auf dieser Autobahn unweit der Hauptstadt Seoul wurden die Reisenden offenbar von Blitzeis überrascht. Die Folge: Eine Massenkarambolage. Ein Mann will andere Fahrer warnen, doch er rutscht auf der spiegelglatten Asphalt aus. Der Asiate bringt sich in Lebensgefahr. Um ein Haar wird er von einem Pkw überrollt - und von noch einem. Zum Glück kann sich der Mann in Sicherheit bringen. Die Karambolage dauert etwa 30 Minuten an. Ein Auto nach dem anderen kommt ins Schleudern. Insgesamt 21 Fahrzeuge werden in den Auffahrunfall verwickelt. Drei Menschen werden schwer verletzt, darunter eine 87-Jährige Seniorin.