In einem Motel in der kanadischen Stadt Winnipeg haben etwa 46 Menschen eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Die Feuerwehr räumte das Motel und brachte die Menschen in Krankenhäuser. Obwohl die Konzentration von Kohlenmonoxid in der Luft extrem hoch war, schwebe niemand in Lebensgefahr, so ein Sprecher der Feuerwehr. Auch ein Hund sei in Sicherheit gebracht worden. Nun soll untersucht werden, warum sich das Kohlenmonoxid in dem Motel ansammelte.