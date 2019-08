Bei den Protesten der Demokratiebewegung in Hongkong wurde am Wochenende eine neue Stufe der Gewalt erreicht. Denn die Polizei war am Sonntag mit Tränengas und erstmals mit Wasserwerfern gegen Zehntausende Menschen vorgegangen und hat auch erstmals einen Warnschuss abgegeben. Zuvor hatten einige Demonstranten Pflastersteine und auch Molotow-Cocktails geworfen. Es kam zu Dutzenden Verhaftungen. Kwok Ka Ki, ein Vertreter der Demokratiebewegung auf einer Pressekonferenz am Montag in Hongkong: "Die Regierung in Peking beziehungsweise das Verbindungsbüro soll die Hände weglassen von Hongkong. Unsere Botschaft an das Verbindungsbüro und nach Peking ist klar: Hände weg von Hongkong. Wir lösen dieses Problem in Hongkong." Doch auch wenn es zu den gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften kam, blieb der Großteil der Protestierenden im strömenden Regen friedlich. Die Polizei hatte geforderte, dass die Menschen nach Hause gehen. Hunderte blieben am Abend aber auf der Straße und diskutierten über die nächsten Aktionen gegen einen stärkeren chinesischen Einfluss auf die ehemalige britische Kronkolonie. Schon am Samstag hatte die Polizei Tränengas eingesetzt, um die Versammlung aufzulösen. Zudem wurden viele Menschen festgenommen. Wasserwerfer wurden allerdings erstmals im Zuge der Protestwelle am Sonntag eingesetzt. In Hongkong demonstrieren seit Wochen Hunderttausende Menschen. Sie fürchten eine Beschneidung ihrer Rechte durch China und werfen Regierungschefin Carrie Lam eine zu große Nähe zur kommunistischen Regierung in Peking vor. Die frühere britische Kronkolonie ist seit 1997 chinesische Sonderverwaltungszone, deren Einwohner größere persönliche Freiheiten genießen als in der Volksrepublik.