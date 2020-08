Sehen Sie im Video: Neues Video von Beirut-Explosion aufgetaucht, mittlerweile 16 Verdächtige festgenommen.









Am Freitag ist ein neues Video von der Explosion in Beirut aufgetaucht. Die Explosion im Hafen hatte über 150 Menschen getötet und mehr als 5.000 verletzt. 120 von ihnen befänden sich laut offiziellen Angaben in kritischem Zustand. Auslöser waren vermutlich Wartungsarbeiten an einem Lagerhaus, in dem 2750 Tonnen hochexplosives Ammoniumnitrat gesammelt wurde. Libanesische Sicherheitskräfte haben am Donnerstagabend 16 Verdächtige festgenommen. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Es seien 18 Verantwortliche des Zolls und der Hafenbehörde sowie sonstige Personen befragt worden. Sie sollen verantwortlich für oder beteiligt an Wartungsarbeiten an der Lagerhalle gewesen sein. Die Ermittlungen werden dem Bericht zufolge fortgesetzt.

