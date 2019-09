Bei einer Messe in Mosambik stellte Papst Franziskus korrupte Staatsführung an den Pranger. "Beizeiten scheint es, dass diejenigen, die scheinbar Hilfe leisten wollen, tatsächlich ein ganz anderes Interesse verfolgen. Traurigerweise passiert das bei Brüdern und Schwestern aus demselben Land, die sich haben korrumpieren lassen. Es ist gefährlich zu glauben, dass dies der Preis ist, den man für Hilfe aus dem Ausland zahlen muss." Es sei ein Paradoxon, so Franziskus, dass ein so großer Teil der Bevölkerung in Armut lebe, obwohl Mosambik ein so ressourcenreiches Land sei. Ohne dass der Papst über einen konkreten Fall gesprochen hat, könnte seine Predigt im Nationalstadion in Maputo als Anspielung auf einen Skandal verstanden werden, bei dem in jüngster Vergangenheit zwei Milliarden Dollar veruntreut worden waren. Am Freitag waren rund 60.000 Menschen in dem Stadion zusammengekommen, um an der Messe des Papstes teilzunehmen. Weitere Stationen auf seiner Ost-Afrika-Reise sind Madagaskar und Mauritius. Der Papst konzentriert sich dabei auf die Themen Frieden, Armut, Korruption und Umweltschutz.

+++ Mehr News von heute gibt es hier +++