Sehen Sie im Video: Priester vor Kirche in Lyon durch Schüsse schwer verletzt.





Ein orthodoxer Priester ist bei einer Schießerei im französischen Lyon verletzt worden. Auf den Geistlichen sei zweimal gefeuert worden, als er die Kirche abschließen wollte, verlautete am Samstagabend aus Polizeikreisen. Der Priester, der griechischer Staatsbürger sei, schwebe in Lebensgefahr. Das Motiv für den Angriff blieb zunächst unklar. Von den Behörden gab es keinen Hinweis darauf, dass es sich um einen islamistischen Anschlag handeln könnte. Laut Polizeikreisen hat die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft bislang keine Ermittlungen aufgenommen. Einige Stunden später sei ein Verdächtiger in einem Döner-Imbiss in Gewahrsam genommen worden, hieß es. Am Donnerstag hatte ein Mann in Nizza in einer Kirche eine Frau enthauptet und zwei weitere Menschen getötet. Die französische Regierung geht von einem islamistischen Motiv aus. Der Angriff in Nizza ereignete sich knapp zwei Wochen nach der Enthauptung eines Lehrers. Der 47-jährige Samuel Paty war in einem Pariser Vorort von einem mutmaßlichen Islamisten tschetschenischer Herkunft auf offener Straße getötet worden. Im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit hatte der Lehrer umstrittene Mohammed-Karikaturen gezeigt.

