Die Corona-Pandemie hat auch den Alltag dieses Pumas verändert. Er hat sich in ein Verwirrt von der Stille, die wegen der Corona-Ausgangssperren in Santiago de Chile herrscht, hat sich das Tier in ein Wohngebiet verirrt. Ein Mitarbeiter der Landwirtschaftsbehörde sagte, der Puma sei vermutlich auf der Suche nach Nahrung gewesen. Im Umland Santiagos herrscht extreme Trockenheit, die das Leben der Wildtiere erschwert. Einsatzkräfte betäubten das Tier, und brachten es zur Untersuchung in den Zoo. In Chile sind vor drei Wochen Ausgangssperren verhängt worden, seither sind bereits drei Pumas in Wohngebieten gesichtet worden.