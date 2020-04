Sehen Sie im Video: Ramadan – Wie das Coronavirus den Fastenmonat beeinträchtigt.









Gläubige in Mekka, zur Zeiten der der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal seit beinahe 1400 Jahren bleiben aber die Große Moschee und die Moschee des Propheten in Medina im heiligen Monat Ramadan für die Allgemeinheit verschlossen. Innerhalb der Moscheen durfte nur Angestellte der Gotteshäuser beten. Dazu gehören Geistliche aber auch das Sicherheits- und Reinigungspersonal. Einige Gebete wurden vom Fernsehen in Saudi-Arabien live übertragen. Die Gläubigen beteten auch dafür, dass die Coronakrise vorübergeht. Aufgrund der Corona-Pandemie bleiben in vielen Ländern der Welt Moscheen geschlossen und öffentliches Fastenbrechen ist verboten. In den meisten muslimisch geprägten Staaten des Nahen Ostens herrschen strikte nächtliche Ausgangssperren, die zunächst auch bis in den Ramadan hinein verlängert wurden. Allerdings zeigen Bilder - wie hier aus Indonesien - dass die Gläubigen sich bei den Gebeten oft sehr nahe kommen.