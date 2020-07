Sehen Sie im Video: Ungewohnte Ruhe durch Corona scheint Wale zu freuen. Ein spektakulärer Sprung vor der Küste Brasiliens. Die Buckelwale sind in Paarungsstimmung. Und nicht nur das. Umweltschützern zufolge erfreuen sich die Tiere an den positiven Nebeneffekten der Coronakrise. Denn in seit ein paar Monaten seien auch vor der Atlantikküste Brasiliens deutlich weniger Schiffe unterwegs. Die ungewohnte Ruhe sei angenehmen für die Giganten, so der Biologe Sergio Cipolotti. "Delfine und Wale kommunizieren durch Töne. Mit weniger Lärm in der Umgebung haben die Tiere so möglicherweise mehr Erfolg bei der Jagd" Cipolotti und seine Kollegen sammeln Tonaufnahmen, um Rückschlüsse auf das Befinden der Tiere zu ziehen. Der Schiffsverkehr stellt noch eine ganz andere Bedrohung für die Wale dar - immer wieder kollidieren die Meeressäuger mit Booten und Schiffen, was zu lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.

