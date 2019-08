Es geschah am Montag in Sibirien, in Russland: Im Südwesten der Region von Krasnojarsk, in der Nähe der Stadt Atschinsk, kam es zu einer gewaltigen Explosion auf einem Militärgelände. Zwei Personen wurde laut der russischen Nachrichtenagentur RIA bei dieser Explosion verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ärzte sagten, die Verletzten hätten sich Splitterwunden zugezogen. Der Agentur RIA zufolge hatte ein Munitions-Depot auf dem Militärgelände Feuer gefangen. Anwohner aus dem nahe gelegenen Dorf Kamenka seien in Sicherheit gebracht worden.