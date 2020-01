Der verunglückte Schulbus lag am Donnerstag neben einem Hang auf der Seite, einige Scheiben waren zerbrochen. Bei dem Unfall in Thüringen, nahe der Stadt Eisenach, waren am Donnerstagmorgen zwei Kinder ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden wurden 20 weitere Schüler sowie der Busfahrer verletzt, fünf davon schwer. Die Polizei hat bisher keine Hinweise auf eine technische Ursache oder ein Fehlverhalten des Fahrers. Der Bus sei gegen 7.30 Uhr auf glattem Kopfsteinpflaster ins Schlittern geraten und dann rückwärts einen Hang hinuntergerutscht. Dabei habe er sich mehrfach überschlagen, erklärte die Polizei bei einer Pressekonferenz in Eisenach. Der Bus sei unterwegs von Eisenach zu einer Grundschule in Berka vor dem Hainich im Wartburgkreis gewesen, hieß es. Die zwei gestorbenen Kinder seien acht Jahre alt gewesen. Alle verletzten Kinder würden nun in Krankenhäusern untersucht. Die Schule aus der die verunglückten Kinder kommen, soll morgen wieder geöffnet werden. Psychologen sollen sich um die Betreuung von Schülern und Angehörigen kümmern.