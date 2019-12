Für die Feuerwehr im australischen Bundesstaat New South Wales ist längst klar, dass sie noch nie Brände gesehen haben, die so heftig waren, wie diejenigen, die aktuell um wie herum wüten. „Wir haben eine lange, schwierige und gefährliche Nacht vor uns. Und danach einen schwierigen Tag", sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. In einigen Orten fanden sich Menschen vom Feuer umzingelt und flüchteten sich an den Strand. Anwohner beschrieben, sie seien von sturmartigem Wind umgeben, der Himmel habe sich rot gefärbt, Glut falle auf die Stadt und beißender Rauch liege in der Luft. Dieser Mann in einem Ort weiter südlich in New South Wales erzählt: „Wir waren ungefähr acht Erwachsene und neun Kinder, wir sind hier heruntergekommen, weil das Haus, in dem wir wohnen, das Haus meiner Schwiegereltern, ist heute Morgen niedergebrannt. Also sind wir hier zum Strand gekommen, für ein bisschen frische Luft." Sydneys Bürgermeisterin Clever Moore sagte am Silvestermorgen, der Klimawandel sei dafür verantwortlich, dass Australien in Flammen stehe, Tieren die Lebensgrundlage nehme und ganze Kommunen zerstöre. „Als der trockenste Kontinent der Welt betrifft uns die zunehmende Erderwärmung besonders. Was hier passiert, ist ein Weckruf für die Regierungen der Welt, damit sie sich effektiv darum kümmern Emissionen zu verringern." Moore ist der Meinung, dass Städte, wie ihre eigene, bereits viel gegen den Klimawandel tun, und es vor allem nationale Regierungen sind, die derzeit versagen. Tausende hatten in den letzten Wochen Unterschriften dafür gesammelt, wegen der Waldbrände das städtische Feuerwerk in Sydney abzusagen. Die Bürgermeisterin verteidigte hingegen die Entscheidung, das weltweit bekannte Ereignis stattfinden zu lassen. Australien habe ein multikulturelle, integrative und meist harmonische Gesellschaft. Das sollte gefeiert werden.