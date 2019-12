Ernüchterndes Ende der Geschichte um den mutmaßlich "betrunkenen" Waschbären vom Erfurter Weihnachtsmarkt: Das Raubtier ist laut Medienberichten nach seiner vermeintlichen Rettung von offizieller Seite erschossen worden. Am Wochenende war der Erfurter Waschbär beinahe so etwas wie das neue Wappentier der Thüringer Landeshauptstadt und im Netz sehr viral unterwegs. Das Tier torkelte am Rande des Weihnachtsmarktes durch die belebte Innenstadt. Augenzeugen sahen es so: O-Töne: "Der Waschbär machte einen sehr desolaten Eindruck. Ich vermute, er war entweder vergiftet oder alkoholisiert. "Die Feuerwehr hat dann dieses Tier in einen Käfig genommen und hat es dann nachher geborgen." Schließlich waren also Feuerwehrleute gekommen und hatten das Tier eingefangen. In der Transportbox sollte es erklärtermaßen ins Tierheim gehen. Doch das Erfurter Tierheim erklärte laut Medienberichten kurz darauf, die Geschichte vom "betrunkenen Waschbären" habe leider kein Happy End genommen. Der Stadtjäger habe ihn mitgenommen und erschossen. Nicht nur im Netz löste das Diskussionen aus. Medien zufolge dürfen Waschbären das ganze Jahr über geschossen werden. Auch in Städten können diese Tiere demzufolge im Rahmen von "Schädlingsabwehr" gefangen und getötet werden. Waschbären stehen in Deutschland als eingewanderte Art ohne natürliche Feinde, die zudem als durchaus aggressiv gilt, jedenfalls nicht unter Naturschutz.