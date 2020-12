Sehen Sie im Video: So feiern die Australier Weihnachten in Sydney.









Weihnachtselfen unter sich. Australiens Außengrenzen sind geschlossen und der Inlandstourismus immer noch begrenzt - somit hätten die Einwohner von Sydney an Weihnachten freie Bahn hier am Bondi Beach. Doch der Regen und die geltenden Vorsichtsmaßnahmen hielten die Massen fern. Einige aber ließen sich nicht abhalten. "Wir müssen doch ein wenig Licht, Glück in diese Lage bringen, ein bisschen Hoffnung und Verrücktheit. Das ist es, was Bondi Beach ausmacht." Um die Mittagszeit am waren 25. Dezember rund einhundert Menschen am Strand. Jenen, die weit weg von zu Hause waren, hob der Strandbesuch die Stimmung. "Natürlich habe ich etwas Heimweh, aber wissen Sie, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Ort, um diese Zeit zu ertragen."

