Erst kurz nach Mitternacht gab es Entwarnung im Berliner Zentrum. Einsatzkräfte der Polizei konnten eine am Dienstag Vormittag auf einer Baustelle entdeckte Weltkriegsbombe entschärfen. Mehr als 12 Stunden lang hatte der rund 250 Kilogramm schwere Sprengkörper die Menschen rund den Alexander Platz in Atem gehalten.

Bombe in Berlin entschärft: 1900 Anwohner betroffen

Die stellvertretende Polizeisprecherin Anja Dierschke: "Im inneren Bereich, der einen Radius von 300 Meter hat, sind 1900 Anwohnende betroffen, die wir registriert haben in diesem Bereich. Es werden nicht alle zu Hause sein, so dass mit ein bisschen Glück weniger Menschen an einen anderen Ort gebeten werden oder auch dahin verbracht werden. Aber wir haben natürlich auch eine hohe Zahl von Touristen und Einkaufenden in diesem Bereich, die wir dann natürlich bitten, sich in einen anderen Bereich zu begeben." In einem weiteren externen Absperrradius hat die Polizei die Menschen gebeten, zum Zeitpunkt der Entschärfung in ihren Häusern zu bleiben und von den Fenstern weg zu treten. Um 0:13 Uhr am Mittwoch konnten die Betroffenen aufatmen: Die Polizei gab die Aufhebung des Sperrkreises bekannt. Noch in der Nacht wurde die Bombe zu einem Sprengplatz in Grunewald gebracht. Dort soll sie laut Polizei kontrolliert gesprengt werden.