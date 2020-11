Iran hofft bei Biden-Wahlsieg auf Rückkehr der USA zum Atomdeal +++ "Querdenken" darf laut OVG doch in Leipziger City demonstrieren +++ Die News vom Wochenende im stern-Ticker.

Nach den Anschlägen in Dresden, Frankreich und Österreich fordern Grünen-Politiker ein entschlossenes Vorgehen gegen islamistische Gefährder. Die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichteten über einen Elf-Punkte-Plan von Bundeschef Robert Habeck und Grünen-Innenpolitikern. "Gefährder müssen konsequent und engmaschig überwacht werden. Das Personal muss aufgestockt werden, wo dies für eine 24/7-Bewachung der Top-Gefährder nötig ist", zitierten die Zeitungen aus dem Plan.

+++ 11.25 Uhr: Iran hofft bei Biden-Wahlsieg auf Rückkehr der USA zum Atomdeal +++

Der Iran hofft, dass die USA im Fall eines Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden zum Wiener Atomabkommen zurückkehren und die geltenden Sanktionen aufheben. "Inschallah (so Gott will) wird eine neue Regierung in den USA zu ihren internationalen Verpflichtungen zurückehren", sagte Präsident Hassan Ruhani. Die Sanktionen der vergangenen drei Jahre sollten dann umgehend aufgehoben werden, so der Präsident im iranischen Staatsfernsehen.

+++ 9.58 Uhr: "Querdenken" darf laut OVG doch in Leipziger City demonstrieren +++

Die Initiative "Querdenken" darf nun doch in der Leipziger Innenstadt gegen die Corona-Einschränkungen demonstrieren. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen habe entschieden, dass die Demonstration mit 16.000 Menschen auf dem Augustusplatz stattfinden darf, teilte die Stadt mit. Am Freitagabend hatte das Verwaltungsgericht im Eilverfahren die Auflagen der Stadt zunächst bestätigt. Die Stadt wollte die Kundgebung auf die Parkplätze der Neuen Messe außerhalb des Stadtzentrums verlegen.

+++ 9.44 Uhr: Polizisten in Leipzig mit Steinen beworfen - drei Beamte verletzt +++

In Leipzig sind Polizisten am Freitagabend mit Steinen beworfen worden. Bei dem Vorfall im Stadtteil Connewitz wurden drei Polizisten verletzt, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Zudem wurden demnach Einsatzfahrzeuge beschädigt. Die Steine sowie auch Pyrotechnik wurden laut einer Sprecherin aus den Reihen einer Spontandemonstration geworfen, die sich im Zusammenhang mit der Festnahme einer mutmaßlichen Linksextremistin gebildet hatte.

Die am Donnerstagnachmittag in Leipzig festgenommene Frau wird nach Angaben der Bundesanwaltschaft verdächtigt, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein. Lina E. soll sich der linksextremen Gruppe spätestens im September 2019 angeschlossen haben. Deren Mitglieder lehnten den bestehenden demokratischen Rechtsstaat, das Recht auf freie Meinungsäußerung und das staatliche Gewaltmonopol ab, erklärte die Bundesanwaltschaft. E. soll in der Gruppe schnell zur Anführerin aufgestiegen sein, Angriffe geplant und geleitet sowie ihr Auto für die Flucht bereitgestellt haben.

+++ 5.05 Uhr: US-Lehrer muss wegen Drohungen gegen Gesundheitsbeamtin vor Gericht +++

Weil er einer Gesundheitsbeamtin zahlreiche Drohbriefe geschrieben haben soll, muss sich ein Mathelehrer aus dem US-Bundesstaat Kalifornien vor Gericht verantworten. Ein Richter im Landkreis Santa Clara entschied am Donnerstag, dass dem 55-Jährigen wegen Nachstellungen und Drohungen gegen Verwaltungsbeamte der Prozess gemacht werden soll. Den Ermittlungen zufolge hatte der Pädagoge der obersten Gesundheitsbeamtin des Landkreises über Monate hinweg 24 Drohbriefe geschickt, weil er sie für Beschränkungen wegen des Coronavirus verantwortlich machte.

+++ 4.33 Uhr: "Querdenken"-Demo in Leipzig: Tausende Teilnehmer erwartet +++

Die Stadt Leipzig und ihre Bewohner stehen während des Corona-Teil-Lockdowns vor einem komplizierten Demonstrations-Wochenende: Für Samstag (13 Uhr) sind insgesamt 27 Demonstrationen, Versammlungen und Kundgebungen angekündigt. Zur größten Demonstration der Initiative "Querdenken" gegen die von Bund und Ländern beschlossenen Anti-Corona-Einschränkungen werden 20.000 Menschen erwartet.

Da es zahlreiche Gegendemonstrationen gibt, bereitet sich die Polizei nach eigenen Angaben auf einen "sehr intensiven Einsatz vor. Auf allen Seiten sei ein gewisses Radikalisierungspotenzial erkennbar.

+++ 4.05 Uhr: Zweiter Teil der Parlamentswahl in Ägypten +++

In Ägypten findet am Wochenende der zweite Teil der Parlamentswahl statt. Abgestimmt wird am samstag und Sonntag in 13 Provinzen, darunter auch die Hauptstadtregion. In den 14 übrigen Provinzen des Landes war der Urnengang Ende Oktober abgehalten worden. Nach Stichwahlen im November wird das Ergebnis dann am 14. Dezember erwartet. Als wichtigen Gradmesser für den Rückhalt der Regierung in der Bevölkerung bewerten Beobachter die Wahlbeteiligung. Es wird mit einem eindeutigen Sieg des Lagers von Präsident Abdel Fattah al-Sisi gerechnet.

+++ 1.06 Uhr: Grüne fordern "Null-Toleranz-Strategie" gegenüber islamistischen Gefährdern +++

Nach den islamistisch motivierten Anschlägen in Dresden, Österreich und Frankreich fordern die Grünen eine "Null-Toleranz-Strategie" gegenüber islamistischen Gefährdern. Gefährder müssten "konsequent und engmaschig überwacht werden", heißt es in einem Aktionsplan von Parteichef Robert Habeck und den Innenpolitik-Experten Irene Mihalic und Konstantin von Notz, aus dem die Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitieren.

Für eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung von "Top-Gefährdern" müsse das Personal aufgestockt werden. Islamistische Gefährder, die trotz Haftbefehls in Deutschland aktuell frei herumliefen, müssten sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Dazu seien offene Haftbefehle konsequent zu vollstrecken.

Grundsätzlich wollen die Grünen wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), dass Gefährder abgeschoben werden, "soweit es sich nicht um Deutsche handelt, dies rechtsstaatlich möglich ist und faktisch durchführbar ist". Allerdings fehlten trotz jahrelanger Diskussion noch immer entsprechende Abkommen der Bundesrepublik mit zahlreichen Herkunftsländern, damit diese Gefährder auch in ihrer Heimat aufnehmen oder inhaftieren.

+++ 0.22 Uhr: Zahl der Toten und Vermissten durch Hurrikan in Zentralamerika steigt auf 170 +++

Die Zahl der Toten und Vermissten durch den Sturm "Eta" in Zentralamerika ist auf etwa 170 gestiegen. Allein in Guatemala seien etwa 150 Menschen bei Erdrutschen ums Leben gekommen oder würden vermisst, sagte Präsident Alejandro Giammattei. Etwa 20 weitere Todesopfer gab es in anderen Teilen Zentralamerikas. "Eta" war am Dienstag als Hurrikan in Nicaragua auf Land getroffen.