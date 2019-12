Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Mann von Lawine am Feldberg verschüttet (14.36 Uhr)

Augsburg: Trauerfeier für getöteten 49-Jährigen (11.55 Uhr)

Altmaier offenbar gegen Kassenbonpflicht (8.53 Uhr)

Paketdieb hinterlässt höfliches Dankschreiben (5.42 Uhr)

New Orleans: Ausnahmezustand nach Cyberattacke (4.08 Uhr)

Fischer retten Adler aus Armen eines Kraken (1.58 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 14.36 Uhr: Mann von Lawine am Feldberg verschüttet +++

Am Feldberg in Baden-Württemberg ist ein Mann von einer Lawine verschüttet worden. Er sei schwer verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Bergwacht sei im Einsatz. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Heute war ein starkes Sturmtief über den Schwarzwald gezogen. Der Feldberg ist mit 1493 Metern der höchste Mittelgebirgsgipfel in Deutschland.

+++ 14.28 Uhr: Wasserrohrbruch im Schauspielhaus Bochum - Vorstellungen fallen aus +++

Das Schauspielhaus Bochum muss wegen eines Wasserschadens den Spielbetrieb in seinem Großen Haus einstellen. Die Kammerspiele seien nicht betroffen, teilte das Theater mit. Am Morgen sei der Rohrbruch im Keller des Hauses entdeckt worden. Die Feuerwehr habe das Wasser zwar zügig abpumpen können, technische Einrichtungen seien aber beschädigt worden. Bis Mittwoch müssten die Vorstellungen im Großen Haus ausfallen. Weitere Angaben zum Schaden und den Folgen könnten noch nicht gemacht werden. Theaterkarten könnten umgetauscht oder zurückgegeben werden.

+++ 14.01 Uhr: Betrunkener fährt in Weihnachtsmarktstand - und trinkt weiter +++

Nach dem Genuss von Glühwein hat ein Betrunkener in Baden-Württemberg am Freitagabend sein Auto in einen Weihnachtsmarktstand gesteuert - und anschließend auf dem Markt weitergetrunken. Erst nach dem erneuten Umtrunk habe sich der 54-Jährige in sein Auto gesetzt und es aus dem Stand herausgefahren, teilte die Polizei heute mit. Als die Beamten eintrafen, habe das Auto gerade in der Nähe wieder eingeparkt. Glück im Unglück hatte der Betreiber des Standes: Er wurde nur leicht verletzt.

+++ 13.20 Uhr: Weihnachtsbäume in Magdeburg mit Buttersäure beschmiert +++

Unbekannte haben in Magdeburg die Weihnachtsbäume von drei Verkaufsstellen mit Buttersäure besprüht. Die Bäume könnten nun wegen des unangenehmen und beißenden Geruchs nicht mehr verkauft werden, teilte die Polizei mit. Die Tat hatte gestern Abend einen Großeinsatz ausgelöst. Spezialkräfte der Feuerwehr in Schutzausrüstung und Atemmasken rückten aus, um die zunächst unbekannte Flüssigkeit zu bestimmen. Die betroffenen Bereiche wurden geräumt.

Anwohner hatten die Polizei informiert, nachdem sie einen stechenden Gestank an den Verkaufsständen bemerkten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Die Buttersäure stelle keine Gefahr für Personen und Umwelt dar, hieß es. Laut Polizei gibt es bereits erste Hinweise auf Tatverdächtige.

+++ 13.09 Uhr: Nach drei Jahrzehnten US-Haft: Jens Söring soll Dienstag nach Deutschland zurückkehren +++

Nach drei Jahrzehnten in US-Haft wird der wegen eines Doppelmordes verurteilte Deutsche Jens Söring laut einem Medienbericht am Dienstag nach Deutschland zurückkehren. Der 53-Jährige werde voraussichtlich am Vormittag in Frankfurt am Main landen, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf deutsche Behörden. Sörings werde von Polizeibeamten zum Flughafen Dulles bei Washington begleitet, könne dann aber ohne polizeiliche Begleitung nach Deutschland fliegen. Am Flughafen wolle er bei einer Pressekonferenz ein kurzes Statement verlesen und darum bitten, dass er sich ohne großen Medienrummel ins normale Leben wieder eingliedern kann.

In Deutschland droht Söring laut "Spiegel" keine weitere Verfolgung, da die US-Justiz seinen Fall bearbeitet und er dort mehr als 30 Jahre Haft abgesessen habe. Der Deutsche war wegen Mordes an den Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom im Jahr 1985 zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt worden. Söring hatte die Morde zunächst gestanden, später aber das Geständnis widerrufen.

+++ 12.35 Uhr: Vulkanausbruch in Neuseeland: Weiteres Opfer stirbt im Krankenhaus +++

Nach dem Vulkanausbruch auf der neuseeländischen Insel White Island ist ein weiterer Mensch im Krankenhaus gestorben. Das teilten Polizei und Gesundheitsministerium mit. Damit liege die Zahl der Todesopfer offiziell bei 15. Zwei weitere Menschen gelten noch als vermisst. Taucher von neuseeländischer Polizei und Marine hatten am Morgen die Suche nach ihnen in den Gewässern rund um die Vulkaninsel fortgesetzt.

+++ 12.28 Uhr: Chinas Regierung: Uiguren werden nicht in Lagern inhaftiert +++

China bestreitet, dass Angehörige der muslimischen Volksgruppe der Uiguren gegen ihren Willen in Lagern festgehalten werden. Gefragt nach Berichten über körperliche Misshandlungen und Gehirnwäsche dort sagte der chinesische Botschafter in Ankara, Deng Li, der Deutschen Welle: "Die Ausbildungszentren sind keine Gefängnisse. Es handelt sich auch nicht um Lager, in denen Menschen inhaftiert werden, wie es in einigen Presseorganen behauptet wird. Das sind Ausbildungszentren in der Art von Internaten." Ein Ziel der Zentren in der Provinz Xinjiang sei es, den Menschen dort extremistisches Gedankengut auszutreiben, so der Diplomat. Daneben erlernten sie die Amtssprache Mandarin sowie Rechtsnormen und berufliche Fachkenntnisse.

Ende November hatte das Konsortium Investigativer Journalisten geheime Dokumente der Kommunistischen Partei Chinas enthüllt, die zeigen, dass die in Peking als Weiterbildungseinrichtungen bezeichneten Lager streng bewachte Umerziehungslager sind. Auch widerlegen sie Aussagen der chinesischen Regierung, wonach der Aufenthalt darin freiwillig sei. Die Unterlagen zeigen zudem, wie Uiguren gezielt überwacht werden und eine große Datenbank alle möglichen Informationen sammelt, um Verdächtige zu ermitteln.

+++ 12.09 Uhr: Heino bekommt Heino-Statue aus Bronze zum Geburtstag +++

Zu seinem 81. Geburtstag gibt es Heino jetzt auch in Bronze. Marc Brucherseifer, Chef des "City Outlets Bad Münstereifel", schenkte dem Schlagersänger eine lebensgroße, 150 Kilogramm schwere Statue. Zu Heinos Geburtstag gestern wurde die Bronzefigur im historischen Kurhaus in Bad Münstereifel enthüllt. "Erst mal bleibt sie dort auch stehen", sagte Heinos Manager Helmut Werner der Deutschen Presse-Agentur. "Im kommenden Jahr wird dann ein würdiger Platz dafür in der Innenstadt gesucht."

Heino freute sich über sein Bronze-Ich: "Ich bin gerührt und unendlich dankbar", sagte er der "Bild"-Zeitung. Angefertigt wurde die Statue von einem Künstler aus Lissabon.

+++ 11.59 Uhr: Identität von Todesopfer nach Explosion in Blankenburg steht fest +++

Nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg im Harz steht fest, wer dabei starb. Bei dem Opfer handele es sich um den 78 Jahre alten Mieter der Wohnung, in der es zur Explosion kam, teilte die Polizei mit. Seine Leiche war gestern Abend geborgen worden. Bislang wurde nur vermutet, dass es der Mieter war. Die Ursache für das Unglück werde weiterhin untersucht. Derzeit gehe man weiterhin davon aus, dass Gasflaschen zur Explosion führten. In der Wohnung seien auch entsprechende Geräte zum Heizen gefunden worden. Weitere Untersuchungen seien für Montag geplant.

+++ 11.55 Uhr: Hunderte nehmen Abschied von Gewaltopfer in Augsburg +++

Hunderte Menschen haben am Vormittag von dem bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Augsburg getöteten 49-Jährigen Abschied genommen. Zum Gottesdienst im Augsburger Vorort Neusäß, wo das Opfer lebte, kamen auch zahlreiche Einsatzkräfte von mehreren Feuerwehren. Rund um den Altar standen bei der Trauerfeier etliche Flaggen von Wehren aus der Region. Der Familienvater war seit 1991 bei der Berufsfeuerwehr in Augsburg beschäftigt gewesen.

Der 49-Jährige war am Nikolaustag spätabends bei einem Streit mit sieben Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenen gestorben, ein Freund des Opfers wurde erheblich verletzt. Ein 17-Jähriger mit deutscher, türkischer und libanesischer Staatsbürgerschaft soll den Mann mit einem einzigen Schlag getötet haben. Er sitzt wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Den sechs Begleitern des Hauptbeschuldigten, die bei der Auseinandersetzung dabei waren, wird Beihilfe zum Totschlag vorgeworfen, weshalb ebenfalls Haftbefehle erlassen wurden.

+++ 11.50 Uhr: "Superman"-Umhang und Pfeife aus "Herr der Ringe" werden versteigert +++

Der erste "Superman"-Umhang aus einem Hollywoodfilm und die Pfeife des Bilbo Beutlin aus "Herr der Ringe" kommen bei einer großen Hollywood-Auktion unter den Hammer. Kinofans haben bei der Versteigerung im Auktionshaus Julien's Auctions in Los Angeles am Montag die Chance, eines von rund 400 seltenen Erinnerungsstücken aus Blockbuster-Filmen zu ergattern. Erwartet wird, dass der "Superman"-Umhang und Bilbos Pfeife mehrere hunderttausend Dollar einbringen.

Der Sprecher des Auktionshauses, Jason DeBord, sagte, der "Superman"-Umhang sei ein "sehr seltenes" Überbleibsel aus dem Film aus dem Jahr 1978. Getragen wurde das Cape damals von dem inzwischen verstorbenen Schauspieler Christopher Reeve. Neben dem "Superman"-Umhang und Bilbos Pfeife kommt den Veranstaltern zufolge auch die bislang "wichtigste Sammlung" an Fanartikeln aus der "Star Trek"-Reihe unter den Hammer, darunter eine Jacke, die der von William Shatner verkörperte Captain Kirk in "Star Trek 2: Der Zorn des Khan" trug.

+++ 11.08 Uhr: Zwei Jahre Hausarrest für Sudans Ex-Machthaber al-Baschir +++

Sudans langjähriger Machthaber Omar al-Baschir ist wegen Korruption zu zwei Jahren Hausarrest verurteilt worden. Das teilte das Gericht mit. In dem Verfahren ging es um 25 Millionen Dollar (22 Millionen Euro), die der frühere Machthaber kurz vor seinem Sturz vor gut acht Monaten aus Saudi-Arabien erhalten hatte.

+++ 11.03 Uhr: CDU-Politiker als Ordner bei Neonazi-Demo: Grüne fordern CDU-Reaktion +++

Die Grünen in Sachsen-Anhalt haben im Fall des bei einer Neonazi-Demo als Ordner aufgetretenen CDU-Kreispolitikers Robert Möritz ihren Koalitionspartner zum Handeln aufgefordert. "Wir sehen den Parteivorsitzenden Holger Stahlknecht und Ministerpräsident Haseloff in der Pflicht, sich als klares Bollwerk gegen jeden Rechtsextremismus zu positionieren", erklärten die Landesparteichefs Sebastian Striegel und Susan Sziborra-Seidlitz. Die Grünen regieren in Sachsen-Anhalt gemeinsam mit CDU und SPD in einer sogenannten Kenia-Koalition.

Möritz hatte am Freitag eingeräumt, 2011 als Ordner auf einer Neonazi-Demo gearbeitet zu haben. Er sei zum Zeitpunkt der Demo mit 19 Jahren noch nicht gefestigt gewesen und habe den Auftrag aus "falsch verstandener Loyalität" angenommen. Dennoch will ihn der CDU-Kreisvorstand Anhalt-Bitterfeld, dem Möritz als Beisitzer angehört, weder aus dem Vorstand noch aus der Partei ausschließen. Am Donnerstag hatte Möritz noch erklärt, "zu keiner Zeit als Ordner für eine links- oder rechtsextremistische Organisation" tätig gewesen zu sein.

+++ 10.41 Uhr: Festplatten mit Daten zehntausender Facebook-Mitarbeiter aus Auto gestohlen +++

Namen, Bankverbindungen und weitere persönliche Informationen: Diebe haben in Kalifornien Festplatten mit vertraulichen Daten zehntausender Facebook-Mitarbeiter aus dem Auto eines Gehaltsbuchhalters gestohlen, wie der Konzern mitteilte. Nutzerdaten seien nicht betroffen. Es gebe "keine Hinweise auf Missbrauch" der Daten, betonte Facebook. Das Unternehmen gehe davon aus, dass es sich um einen zufälligen Diebstahl aus einem parkenden Auto handele und nicht um einen gezielten Versuch, "Mitarbeiter-Informationen zu stehlen".

Der Vorfall ereignete sich demnach im November. Betroffen seien etwa 29.000 ehemalige und derzeitige Mitarbeiter, die im vergangenen Jahr auf der Facebook-Gehaltsliste gestanden hätten. Als "Vorsichtsmaßnahme" habe der Konzern die Betroffenen informiert. Ihnen sei kostenlose Unterstützung bei der Prüfung von Identitätsdiebstahl und Kontenmissbrauch angeboten worden.

+++ 10.30 Uhr: Schauspieler Gerd Baltus gestorben +++

Der Schauspieler Gerd Baltus ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 87 Jahren in Hamburg, wie seine Ehefrau jetzt der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, nachdem zuvor der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet hatte. Baltus wirkte in zahlreichen Fernsehproduktionen mit, vor allem als Seriendarsteller war er gefragt.

+++ 10.24 Uhr: SPD-Chefin Esken wehrt sich gegen Bericht über Kündigungsaffäre +++

Die neue SPD-Vorsitzende Saskia Esken wehrt sich rechtlich gegen einen Bericht des ARD-Magazins "Kontraste" und die darin erhobenen Vorwürfe, die ihre Zeit als Vizevorsitzende des Landeselternbeirats Baden-Württemberg betreffen. Eine SPD-Sprecherin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der beauftragte Medienanwalt Christian Schertz habe nach juristischer Prüfung "presserechtliche Schritte auf Unterlassung, Widerruf und Gegendarstellung" gegen den Sender RBB eingeleitet. Die Berichterstattung sei "unwahr und damit rechtswidrig".

"Kontraste" hatte Esken vorgeworfen, im Jahr 2012 in die unrechtmäßige Kündigung einer damaligen Mitarbeiterin des Elternbeirats verwickelt gewesen zu sein. Die Sendung berief sich in ihrem Bericht auf eigene Recherchen.

+++ 10.03 Uhr: Rom greift bei kriselnder italienischer Volksbank ein +++

Die italienische Regierung schaltet sich in die Rettung einer krisengeschüttelten Regionalbank ein. Die Bank von Italien habe die Volksbank Banca Popolare di Bari unter staatliche Aufsicht gestellt, teilte der Ministerrat in Rom mit. Die Führungsgremien der Bank seien aufgelöst und zwei staatliche Kommissare sowie drei weitere Personen als Mitglieder eines Überwachungskomitees ernannt worden.

Die Bank selber nannte auf ihrer Internetseite "Vermögensverluste" als Hintergrund der Maßnahme. Sie sicherte zugleich ihren Kunden zu, dass der Geschäftsbetrieb regulär weiterlaufe. In den letzten Jahren musste der italienische Staat immer wieder Banken retten, darunter die Monte dei Paschi di Siena (MPS), das älteste Geldhaus der Welt. Wegen der langjährigen Wirtschaftsflaute haben die Banken im Land viele problematische Kredite angehäuft.

+++ 8.53 Uhr: Altmaier fordert offenbar Stopp der ab Januar geltenden Kassenbonpflicht +++

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier fordert einem Zeitungsbericht zufolge einen Stopp der ab Januar geltenden Kassenbonpflicht im Einzelhandel. Die Bundesregierung sollte das Ziel verfolgen, "die Belegausgabepflicht komplett abzuschaffen", zitierte die "Bild"-Zeitung aus einem Schreiben des CDU-Politikers an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Darin weist Altmaier demnach darauf hin, dass allein die Supermarktkette Rewe durch die zum Jahreswechsel in Kraft tretende Bonpflicht mit einer Steigerung des "Papiereinsatzes an ihren Kassen von 40 Prozent oder rund 140.000 Kilometern zusätzlicher Kassenbons im Jahr" rechne. "Im gesamten Handel werden Milliarden zusätzlicher Bons gedruckt und in den allermeisten Fällen direkt im Müll landen."

Neue Regelung Wie die Kassenbonpflicht Händler in Deutschland in den Wahnsinn treibt DPA

Einzelhändler müssen Kunden ab Januar bei jedem Kauf einen Beleg aushändigen. Diese Kassenbonpflicht gilt sowohl beim Bäcker als auch beim Friseur oder in Apotheken, sofern sie ein elektronisches Kassensystem besitzen. Um Müll zu vermeiden, ist auch eine digitale Bon-Übermittlung per App oder E-Mail vorgesehen. Die Regelung soll einer größeren Transparenz im Kampf gegen Steuerbetrug dienen.

+++ 8.07 Uhr: Nordkorea meldet "wichtigen Test" auf Satelliten-Abschussbasis +++

Nordkorea hat erneut einen "wichtigen Test" auf seiner umstrittenen Satelliten-Abschussbasis Sohae gemeldet. Dieser sei am späten Freitagabend "erfolgreich" durchgeführt worden, sagte ein Sprecher der nordkoreanischen Verteidigungsakademie nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Die "Forschungserfolge" dienten dazu, die "strategische Nuklearabschreckung" zu stärken.

Vor einer Woche hatte Nordkorea bereits einen ähnlichen Test in Sohae vermeldet. Von der Anlage waren 2012 und 2016 Trägerraketen mit Satelliten gestartet. International wurden die Starts als verschleierte Tests ballistischer Raketen gewertet und scharf verurteilt.

+++ 7.53 Uhr: Taucher suchen vor neuseeländischer Vulkaninsel weiter nach Vermissten +++

Fünf Tage nach dem Vulkanausbruch auf der neuseeländischen Insel White Island suchen Taucher unter schwersten Bedingungen weiter nach zwei Vermissten. Sie konzentrieren sich laut Polizei auf ein Gebiet vor der Vulkaninsel, in dem vor wenigen Tagen eine Leiche gesichtet worden war. Die Bedingungen ihres Einsatzes seien "einzigartig und anspruchsvoll", sagte Vize-Polizeichef John Tims. Die Sicht unter Wasser liege zwischen "null und zwei Metern".

Infolge der Eruption am Montagnachmittag starben mindestens 16 Menschen. 28 Verletzte werden nach Behördenangaben noch in Krankenhäusern in Neuseeland und Australien behandelt. Die meisten von ihnen schweben wegen schwerster Verbrennungen weiterhin in Lebensgefahr.

+++ 7.06 Uhr: Fünf Teenager in Hongkong nach Tod eines Mannes bei Demonstration festgenommen +++

In Hongkong sind im Zusammenhang mit dem Tod eines Mannes bei den Anti-Regierungsprotesten fünf Teenager festgenommen worden. Die drei Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren seien wegen Mordverdachts in Polizeigewahrsam genommen worden, hieß es in einer Erklärung der Polizei. Der 70-Jährige war bei Protesten im November von einem Ziegelstein am Kopf getroffen worden, bewusstlos zu Boden gegangen und gestorben. Videoaufnahmen des Vorfalls zeigen nach Angaben der Polizei rivalisierende Gruppen von Demokratie-Aktivisten und regierungstreuen Demonstranten, die sich gegenseitig mit Ziegelsteinen bewerfen.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone hatten vor einem halben Jahr Massenproteste gegen die pekingtreue Führung begonnen, die teilweise in Gewalt mündeten. Die Demokratiebewegung in Hongkong wirft der Polizei ein unverhältnismäßig hartes Vorgehen gegen die Proteste vor.

+++ 6.08 Uhr: Kirchliche Hilfswerke bekommen mehr Spenden +++

Die Spendenbereitschaft vieler Menschen in Deutschland ist ungebrochen - und in der Zeit vor Weihnachten besonders hoch. "Wir hatten in den letzten Jahren Spendenzuwächse", sagte der Leiter des katholischen Hilfswerks Caritas international in Freiburg, Oliver Müller, der Deutschen Presse-Agentur. Die Gruppe der Spender in Deutschland schrumpfe zwar etwas, aber die durchschnittliche Spendenhöhe steige. "Viele international tätige kirchliche Hilfswerke konnten zuletzt ihre Einnahmen steigern, weil die Spender ihrer konkreten Arbeit vertrauten."

Gerade in den Tagen vor Weihnachten werben allerdings auch unseriöse Organisationen um Spenden. Baden-Württembergs Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) mahnt daher zur Vorsicht: "Damit die Hilfe tatsächlich dort ankommt, wo sie gebraucht wird, sollten sich Verbraucher vorher darüber informieren, wer hinter einem Spendenaufruf steckt." Hauk verwies auf die Liste des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Die Stiftung vergibt ein Spendensiegel an förderungswürdige Organisationen.

+++ 5.42 Uhr: Paketdieb hinterlässt höfliches Dankschreiben +++

Ein Paketdieb mit ungewöhnlichen Manieren hat eine Frau in St. Paul im US-Staat Minnesota kurz vor Weihnachten um das für ihren Chef geplante Geschenk gebracht. Als die Frau Medienberichten zufolge nach der Arbeit nach Hause kam, fand sie statt der vom Paketdienst angekündigten Sendung vor der Haustür lediglich ein Dankschreiben des Diebs. "Nur ein schnelles Dankeschön für die Gelegenheit, ihr Paket zu klauen", hatte der oder die Unbekannte geschrieben. "Sehr nett von ihnen, danke." Statt einer Unterschrift endete das Scheiben mit den Worten "Der neue Besitzer ihres Pakets."

Die Polizei sucht nun nach möglichen weiteren Opfern, die in diesen Tagen auf ähnliche Art um ihre Weihnachtspakete gebracht wurden. "Wir tun alles, um diese Typen festzunehmen", twitterte die Polizei und gab zugleich Tipps, wie ähnliche Paketdiebstähle zu verhindern wären.

+++ 4.49 Uhr: Schlichtungsstelle verzeichnet Tausende Beschwerden von Passagieren und Fahrgästen in 2019 +++

Probleme mit Flügen, Bus- und Bahnfahrten haben in diesem Jahr zu Tausenden Beschwerden bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr geführt. Geschäftsführer Heinz Klewe sagte der Deutschen Presse-Agentur, er rechne bis Jahresende mit rund 26.000 Anträgen. Das ist die zweithöchste Zahl nach 2018, damals führte ein Flugchaos im Sommer zu eine Verdoppelung der Beschwerden. "Die von der Luftfahrtbranche und der Politik eingeleiteten beziehungsweise schon realisierten Maßnahmen zeigen offensichtlich Wirkung", erklärte Klewe den Rückgang. Weiter zugenommen haben aber die Beschwerden von Bahn- und Fernbuskunden.

+++ 4.08 Uhr: Ausnahmezustand in New Orleans nach Cyberattacke +++

In der Metropole New Orleans im Süden der USA ist am Freitag (Ortszeit) wegen einer Cyberattacke der Ausnahmezustand erklärt worden. Nach Medienberichten hatte sich Bürgermeisterin LaToya Cantrell zu der Maßnahme entschlossen, nachdem in den Netzwerken der Stadtverwaltung eine massive Cyberattacke registriert worden war. Als Sicherheitsmaßnahme seien unter anderem die Server der Stadt heruntergefahren worden. An einigen Rechnern der Stadtverwaltung sei sogenannte Ransomware entdeckt worden, mit der Rechner blockiert und nur gegen Bezahlung wieder freigegeben wird. Wer hinter der Attacke steckt, ist bislang nicht bekannt.

+++ 2.03 Uhr: Verhandlungen auf dem Klimagipfel ziehen sich weiter +++

Die Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz in Madrid ziehen sich bis weit in den Samstag. Das Abschluss-Plenum, das eigentlich für gestern Abend geplant war, wurde in der Nacht immer weiter nach hinten verschoben. Beobachter rechnen mit Bewegung frühestens heute Morgen, da erneut an Texten gearbeitet werden solle. Bei den Klimaverhandlungen der UN sind solche Verzögerungen nicht ungewöhnlich. 196 Staaten und die EU sind beteiligt.

Zuletzt waren noch alle zentralen Streitpunkte ungelöst: Die Formulierung Abschlusserklärung, Geld für Klimaschäden in ärmeren Ländern und Regeln für den Handel mit Klimaschutz-Gutschriften und die internationale Zusammenarbeit beim Klimaschutz.

+++ 1.58 Uhr: Fischer retten Adler aus den Armen eines Kraken +++

Auf der Jagd nach einem schmackhaften Mahl hat sich ein Weißkopfseeadler an der Westküste Kanadas gründlich verschätzt und ist beinahe selber zur Beute geworden. Fischer entdeckten in der Nähe von Quatsino den hilflosen Adler, den ein großer roter Krake an der Meeresoberfläche umschlungen hielt und unter Wasser ziehen wollte. Mit einem Stab trennten die Fischer schließlich das ungleiche Duo, wie Medien berichteten. Der Oktopus schwamm davon, während der Greifvogel sich noch zehn Minuten auf einem Ast von dem überstandenen Todeskampf erholen musste, ehe auch er das Weite suchte.

+++ 0.07 Uhr: US-Verteidigungsminister kritisiert "Schmarotzer" innerhalb der Nato +++

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat die Forderung Washingtons nach höheren Verteidigungsausgaben der Nato-Mitglieder verteidigt und eine "Schmarotzer"-Mentalität der europäischen Staaten kritisiert. Die Nato könne sich keine "Schmarotzer" erlauben, sagte Esper. Das Bündnis beruhe "auf gegenseitigem Respekt, gemeinsamen Werten und der Bereitschaft, dafür zu kämpfen". Es dürfe "keine Rabatte" geben.

2014 hatten die Nato-Staaten beschlossen, ihre Militär- und Rüstungsausgaben bis 2024 auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu steigern. Allerdings erreichen in diesem Jahr nur neun der 29 Nato-Mitglieder das Zwei-Prozent-Ziel. Deutschland kommt nach Nato-Daten 2019 auf 1,38 Prozent. Ziel der Bundesregierung ist es, bis zum Jahr 2024 1,5 Prozent zu erreichen.

+++ 0.05 Uhr: Supreme Court entscheidet Streit um Trumps Finanzunterlagen +++

Der Streit um die Herausgabe der Finanzunterlagen von US-Präsident Donald Trump wird vom Obersten Gericht der Vereinigten Staaten entschieden: Der Supreme Court teilte mit, er werde sich von März an damit befassen. Eine Entscheidung wird bis Ende Juni erwartet, inmitten der heißen Phase des Wahlkampfs für die Präsidentschaftswahl im November. Trump hatte den Supreme Court angerufen, nachdem untergeordnete Gerichte entschieden hatten, dass er den verschiedenen Subpoenas - also den Aufforderungen unter Strafandrohung - zur Herausgabe der Dokumente Folge leisten müsse.

Trump versucht seit Langem, die Herausgabe seiner Steuerunterlagen zu verhindern. Kritiker mutmaßen, er habe etwas zu verbergen. US-Präsidentschaftskandidaten veröffentlichen ihre Steuererklärungen normalerweise schon während des Wahlkampfs. Bis zu einer Entscheidung des Supreme Courts bleiben seine Finanzunterlagen unter Verschluss.