Russland weist zwei deutsche Diplomaten aus (9.20 Uhr)

Verurteilter Mörder in Texas hingerichtet (7.06 Uhr)

Neuseeländische Polizei will Leichen auf Vulkaninsel am Freitag bergen (6.23 Uhr)

Mehrheit für Johnson bei Briten-Wahl unsicher (5.03 Uhr)

US-Repräsentantenhaus beschließt Sanktionen wegen Nord Stream 2 (2.57 Uhr)

Trümmerteile nach Verschwinden von chilenischer Militärmaschine gefunden (2.24 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 9.20 Uhr: Russland weist zwei deutsche Diplomaten aus (russische Diplomaten) +++

Russland weist im Streit über einen mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin zwei deutsche Diplomaten aus. Die Mitarbeiter haben sieben Tage Zeit, das Land zu verlassen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Berlin hatte vor wenigen Tagen zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt hatte. Präsident Wladimir Putin hatte eine "spiegelgenaue" Reaktion angekündigt.

+++ 8.47 Uhr: Umstrittene Präsidentenwahl in Algerien begonnen +++

In Algerien hat die Präsidentenwahl begonnen. Die rund 61.000 Wahllokale in dem nordafrikanischen Land öffneten nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur APS um 8 Uhr MEZ. Die Algerier sind aufgerufen, einen Nachfolger für den zurückgetretenen Staatschef Abdelaziz Bouteflika zu bestimmen. Zu der umstrittenen Abstimmung wurden fünf von insgesamt 23 Bewerbern zugelassen.

+++ 8.44 Uhr: Deutscher Botschafter in Moskau einbestellt +++

Das russische Außenministerium hat im Streit über die Ermittlungen nach dem Mord an einem Georgier in Berlin den deutschen Botschafter einbestellt. Er wurde für heute Vormittag ins Ministerium gerufen, wie russische Agenturen unter Berufung auf Kreise des Moskauer Außenamts berichten. Möglich wäre, dass Russland zwei deutsche Diplomaten ausweist, nachdem Berlin zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt hatte. Präsident Wladimir Putin hatte eine "spiegelgenaue" Reaktion angekündigt.

Die Bundesregierung wirft Russland fehlende Kooperation bei der Aufklärung der Bluttat vor. Der 40-jährige Georgier, der in der russischen Teilrepublik Tschetschenien auf Seite der Separatisten gekämpft haben soll, war am 23. August in Berlin von hinten erschossen worden. Der mutmaßliche Täter, ein Russe, wurde gefasst. Er sitzt seither in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Die Behörde hat deshalb die Ermittlungen übernommen.

+++ 7.45 Uhr: Mordfall Claudia Ruf: Mehrere Hinweise nach ZDF-Sendung +++

Im Mordfall Claudia Ruf sind nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am Mittwochabend 15 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Eine heiße Spur sei zwar nicht dabei, die meisten Hinweise seien jedoch zuzuordnen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Mordkommission gehe nun drei Spuren nach. "Damit sind wir zufrieden, gerade weil der Fall schon so viele Jahre zurückliegt."

Bereits 1997 hatte die ZDF-Sendung über den Fall berichtet. Die damals elfjährige Claudia Ruf war im Jahr zuvor in ihrem Heimatort Hemmerden entführt, sexuell missbraucht und umgebracht worden. Ihre Leiche wurde 70 Kilometer entfernt auf einem Feldweg in Euskirchen bei Bonn gefunden. Die Suche nach dem Mörder war kürzlich wieder aufgerollt worden, weil Profiler neue Ansätze bei dem Fall entdeckt hatten. Die Akten zu dem Fall füllen laut Polizei 1000 Seiten und mehr als 2000 Spuren sind bereits abgearbeitet.

+++ 7.33 Uhr: Acht Tote bei Feuer in illegaler Plastikfabrik in Bangladesch +++

Bei einem verheerenden Brand in einer illegalen Plastikfabrik in Bangladesch sind acht Menschen ums Leben gekommen. Ein Arbeiter sei am Mittwoch bei dem Feuer in der Fabrik nahe der Hauptstadt Dhaka verbrannt, sagte der örtliche Polizeichef Shah Zaman der Nachrichtenagentur AFP. Von den zunächst 33 lebensgefährlich verletzten Arbeitern seien mittlerweile sieben in einem Krankenhaus an ihren schweren Brandverletzungen gestorben.

+++ 7.06 Uhr: Verurteilter Mörder in Texas hingerichtet +++

Im US-Bundesstaat Texas ist ein verurteilter Mörder hingerichtet worden, der einen Gefängnisaufseher getötet hatte. Das Todesurteil gegen den 46-jährigen Travis Runnels wurde am Mittwochabend (Ortszeit) vollstreckt. Runnels wurde in einem texanischen Gefängnis mit einer Giftspritze getötet. Nur wenige Minuten zuvor hatte das Oberste US-Gericht einen Antrag von Runnels' Verteidigern auf Aussetzung der Todesstrafe zurückgewiesen.

Runnels war im Jahr 1997 wegen eines bewaffneten Überfalls zu einer Haftstrafe von 70 Jahren verurteilt worden. Im Jahr 2003 tötete er dann einen Gefängnisaufseher. Zwei Jahre später bekannte er sich zu der Tat und wurde zum Tode verurteilt.

++++ 6.23 Uhr: Neuseeländische Teams planen riskante Mission in Vulkangebiet +++

Neuseeländische Bergungsteams planen mehrere Tage nach dem Vulkanausbruch auf der Insel White Island einen riskanten Einsatz zur Bergung von Leichen. Trotz der Warnungen von Vulkanforschern vor einer möglichen neuen Eruption billigte die neuseeländische Polizei die Entsendung einer Bergungsmisssion. Das teilte die Polizei mit. Die Rettungskräfte sollen bereits am Freitag in dem Vulkangebiet nach den Leichnamen suchen. Die Behörden gehen davon aus, dass sie aufgrund der von Drohnen und Hubschraubern kurz nach dem Ausbruch gesammelten Informationen den Ort von zumindest einigen der sterblichen Überreste kennen.

+++ 5.03 Uhr: EU-Gipfel berät neue Klimaziele - Widerstand einiger Länder +++

Wird Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent? Kanzlerin Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs ringen heute beim EU-Gipfel in Brüssel (ab 15 Uhr) um schärfere Klimaziele für die Staatengemeinschaft. Zur Debatte steht, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen - also von da an keine neuen Treibhausgase in die Atmosphäre zu blasen. Allerdings gibt es in einigen EU-Staaten noch Widerstand. Für Ursula von der Leyen und Charles Michel wird es der erste EU-Gipfel in ihren neuen Ämtern als EU-Kommissionspräsidentin und EU-Ratschef.

+++ 5.03 Uhr: Spannend wie ein Krimi: Mehrheit für Johnson bei Neuwahl nicht sicher +++

Die Briten wählen an diesem Donnerstag ein neues Parlament und können damit auch Einfluss auf den geplanten Brexit nehmen. Die Wahllokale sind von 8 Uhr (MEZ) bis 23 Uhr (MEZ) geöffnet. Unmittelbar danach wird eine Prognose im Auftrag der Fernsehsender BBC, ITV und Sky News veröffentlicht. Bei vier von fünf Wahlen seit der Jahrtausendwende lagen die Prognosen grundsätzlich richtig.

Nach jüngsten Umfragen ist ein Sieg der Konservativen von Premier Boris Johnson zwar weiter wahrscheinlich. Ganz sicher können sie sich einer Mehrheit aber nicht sein. Die oppositionelle Labour-Partei von Jeremy Corbyn konnte den Abstand auf die Tories zuletzt verringern.

++ 5.03 Uhr: Prognose: Zahl der Erwerbstätigen und Wohlstand in Deutschland sinkt +++

Die erwerbsfähige Bevölkerung in Deutschland wird einer Prognose zufolge in den nächsten rund 20 Jahren stark altern und schrumpfen. Das dürfte sich negativ auf Wirtschaftswachstum und durchschnittliche Einkommen auswirken, hieß es in einer Untersuchung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung Wien (Wifo). Es drohten starke Wohlstandseinbußen. Mit mehr Investitionen in Automatisierung und Kommunikationstechnologien lasse sich diese Entwicklung kompensieren, zeigt die Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung.





+++ 4.04 Uhr: Streiks in Frankreich gehen nach Präsentation der Rentenreform weiter +++

Nach der Vorstellung der Rentenpläne werden in Frankreich neue Proteste und Streiks gegen die Reform erwartet. Gewerkschaften haben heute zu Aktionen im ganzen Land und einer Demonstration in Paris aufgerufen. Im Fernverkehr und im Pariser Nahverkehr soll es wieder massive Behinderungen geben. Premier Édouard Philippe hatte die Reformpläne am Mittwoch vorgestellt und vor allem bei den Übergangsfristen Zugeständnisse gemacht. Die Gewerkschaften liefen jedoch Sturm gegen die Pläne.

+++ 4.01 Uhr: Nach Schießerei bei New York Hinweise auf antisemitisches Motiv +++

Vor der Schießerei bei New York mit insgesamt sechs Toten sollen die beiden Tatverdächtigen einen weiteren Mann umgebracht haben. "Die verstorbenen Verdächtigen in diesem Fall sind unsere Hauptverdächtigen für die Tötung eines Uber-Fahrers in (der Stadt) Bayonne", sagte der Generalstaatsanwalt vom New Jersey, Gurbir Grewal, am Mittwoch. Derweil verdichteten sich im Fall des Angriffs auf den jüdischen Laden die Hinweise auf einen antisemitischen Hintergrund.

Am Wochenende war in der Stadt Bayonne im US-Bundesstaat New Jersey ein Fahrer des Fahrdienstvermittlers Uber tot aufgefunden worden. Medienberichten zufolge führten die Ermittlungen in dem Fall auf die Spur der beiden mutmaßlichen Täter von Jersey City, die einen Polizisten und mehrere Menschen in dem jüdischen Geschäft erschossen haben sollen. Der Tatort liegt nur wenige Kilometer westlich von New York und wird von Manhattan durch den Hudson River getrennt.

+++ 3.32 Uhr: 737-Max-Abstürze: Whistleblower erhebt schwere Vorwürfe gegen Boeing +++

Der US-Luftfahrtriese Boeing gerät in der Krise um seinen nach zwei verheerenden Abstürzen weltweit mit Startverboten belegten Unglücksjet 737 Max immer weiter unter Druck. Ein Whistleblower erhob bei einer Kongressanhörung in Washington am Mittwoch (Ortszeit) schwere Anschuldigungen gegen den Flugzeugbauer.

"Ich habe eine Fabrik im Chaos erlebt und Monate vor dem ersten Absturz schwerwiegende Bedenken über die Fertigungsqualität an ranghohe Boeing-Führungskräfte durchgegeben", erklärte der frühere Boeing-Manager Ed Pierson. Vor dem zweiten Unglück habe er erneut Probleme gemeldet, doch keiner seiner Hinweise habe etwas bewirkt.

Boeing steht im Verdacht, die Unglücksflieger überstürzt auf den Markt gebracht und die Sicherheit vernachlässigt zu haben. Der Konzern streitet dies ab, hat aber Fehler bei der 737 Max zugegeben. Als eine wesentliche Absturzursache gelten Software-Fehler bei einer Steuerungsautomatik, die Boeing per Update beheben will.

+++ 3.31 Uhr: Pendler sind häufiger müde und krank als andere Berufstätige +++

Pendler sind häufiger müde, gestresst und krank als andere Berufstätige, die es nicht so weit zur Arbeit haben. Das geht aus einer Umfrage des Trendence Instituts hervor, über welche die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten.

Demnach klagten etwa 54,6 Prozent der Menschen, die mehr als eine Stunde täglich zur Arbeit pendeln oder sogar einen Zweitwohnsitz für den Weg zum Arbeitsplatz benötigen, über häufige Erschöpfung oder Müdigkeit. Bei den Nicht-Pendlern waren es hingegen nur 35,1 Prozent.

+++ 2.57 Uhr: US-Repräsentantenhaus beschließt Sanktionen wegen Nord Stream 2 +++

Das US-Repräsentantenhaus hat Sanktionen gegen an dem Pipeline-Projekt Nord Stream 2 beteiligte Firmen und Einzelpersonen auf den Weg gebracht. Die geplanten Strafmaßnahmen wurden am Mittwoch von der Kongresskammer als Teil eines breit angelegten Gesetzentwurfs zum Verteidigungsetat verabschiedet. Das Gesetz muss nun noch vom Senat gebilligt werden, anschließend wird es Präsident Donald Trump zur Unterzeichnung vorgelegt.

Dass Trump die Sanktionen in Kraft setzen will, kann als sicher gelten. Der US-Präsident ist ein vehementer Kritiker der Pipeline, die Gas direkt durch die Ostsee von Russland nach Deutschland befördern soll. Er wirft Deutschland vor, sich dadurch in Abhängigkeit von russischem Gas zu begeben.

+++ 2.49 Uhr: Regierungsbildung in Israel gescheitert - Neuwahl am 2. März +++

Die Bemühungen um eine Regierungsbildung in Israel sind nach der Wahl im September gescheitert. Das Parlament stimmte am frühen Donnerstagmorgen für seine Auflösung, die Neuwahl wird am 2. März 2020 stattfinden, wie das Parlament in Jerusalem mitteilte. Dies wird dann nach April und September 2019 die dritte Wahl

++ 2.24 Uhr: Trümmerteile nach Verschwinden von chilenischer Militärmaschine gefunden +++

Nach dem Verschwinden eines chilenischen Militärflugzeugs auf dem Weg in die Antarktis haben Rettungsmannschaften Trümmerteile im Meer entdeckt. Das unter chilenischer Flagge fahrende Schiff "Antarctic Endeavour" habe Teile geborgen, die möglicherweise von den Treibstofftanks der vermissten Maschine stammten, sagte der chilenische Luftwaffenoffizier Eduardo Mosqueira am Mittwoch in der südchilenischen Stadt Punta Arenas.

Die Trümmer wurden nach seinen Angaben rund 30 Kilometer südlich der Stelle gefunden, an der zuletzt Funkkontakt mit dem Flugzeug des Typs Hercules C-130 bestanden hatte. An Bord der seit Montag verschollenen Maschine befanden sich 38 Menschen. Dabei handelte es sich um 17 Besatzungsmitglieder und 21 Passagiere.

+++ 1.03 Uhr: Spahn dringt auf bessere Steuerung der Zuwanderung +++

CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn dringt auf eine bessere Steuerung der Zuwanderung. "15 000 Asylanträge im Monat in Deutschland sind zu viel, zumal bei einer Anerkennungsquote von nur rund 40 Prozent", sagte der Bundesgesundheitsminister der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Spahn sagte weiter: "Einiges ist besser geworden, aber wir haben noch immer nicht volle Kontrolle darüber, wer zu uns kommt." Er sprach sich demnach dafür aus, endlich an Europas Grenzen zu entscheiden, wer Europa betreten dürfe, "und nicht erst in langwierigen Verfahren hier bei uns".

+++ 0.32 Uhr: US-Repräsentantenhaus stimmt Schaffung von "Space Force" zu +++

Das US-Repräsentantenhaus hat der Schaffung einer "Space Force" als sechster Teilstreitkraft der USA zugestimmt. Das Gesetz für eine eigenständige Weltraumstreitkraft ist Teil eines Gesetzespakets zum Verteidigungshaushalt (NDAA), das die Abgeordneten am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington verabschiedeten. Erwartet wird, dass der Senat dem Paket noch vor Beginn der Sitzungspause in der kommenden Woche zustimmt. Das ist ein Erfolg für US-Präsident Donald Trump, der die Schaffung "Space Force" in die Wege geleitet hat. Vizepräsident Mike Pence sprach am Mittwoch auf Twitter von einem "riesigen Schritt für die Amerikaner", die sich anschickten, zum Mond zurückzukehren und dann zum Mars zu fliegen.

+++ 0.59 Uhr: Menschenrechtler zeigen Rüstungsunternehmen bei Haager Gericht an +++

Mehrere Menschenrechtsorganisationen haben Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag gegen Rüstungsunternehmen wegen Waffenlieferungen an Saudi-Arabien und dessen Verbündete im Jemen-Krieg gestellt. In der Anzeige, die der "Süddeutschen Zeitung" ("SZ"), dem NDR und WDR vorlag, wird den Unternehmen Beihilfe zu Kriegsverbrechen vorgeworfen.