Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Sydney: Mann sticht auf Frau ein und verfolgt weitere Passanten (7.39 Uhr)

Maduro will von der Opposition kontrolliertes Parlament auflösen (3.23 Uhr)

Zahnprothese steckt Patienten nach OP in der Kehle fest (2.05 Uhr)

Waldbrand auf Gran Canaria vorerst unter Kontrolle (1.17 Uhr)

Studie: Bestände der in Wäldern lebenden Tiere drastisch gesunken (0.05 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.35 Uhr: Neue Waldbrände in Griechenland ausgebrochen +++

Nach wochenlanger Dürre und bei starken Winden sind in Griechenland erneut Waldbrände ausgebrochen. Am schlimmsten sei die Lage auf der Insel Euböa und in der Region um die Stadt Theben nördlich der griechischen Hauptstadt Athen, teilte die Feuerwehr mit. Löschhubschrauber und Flugzeuge seien im Einsatz, um die Brände unter Kontrolle zu bringen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Verletzte habe es zunächst nicht gegeben. Rauchschwaden und starker Brandgeruch waren auch in Athen, etwa 90 Kilometer südlich des Brandherdes, wahrzunehmen, wie Zeugen berichteten. Ein großer Brand tobte auch auf der Touristeninsel Zypern.

+++ 7.39 Uhr: Täter sticht auf Frau in Sydney ein und verfolgt weitere Passanten - Polizei findet Leiche+++

In der Innenstadt von Sydney hat ein Mann auf offener Straße auf eine Frau eingestochen und weitere Passanten verfolgt. Die australische Polizei nahm den Verdächtigen nach eigenen Angaben fest. In TV-Berichten war zu sehen, wie der Mann mit einem Messer auf das Dach eines Autos sprang und "Allahu Akbar" sowie "Erschießt mich" rief. Der Zustand der Frau ist der Polizei zufolge stabil. Wie mehrere australische Medien berichten, wurde die Leiche einer Frau in einem nahe gelegenen Gebäude gefunden. Die Zeitung "Sydney Morning Herald" berichtet, dass der Tod der Frau offenbar mit der anderen Tat zusammenhänge.

Eine Augenzeugin berichtete, der Mann habe mit einem großen Küchenmesser in einem geschäftigen Büroviertel mehrere Menschen verfolgt. "Fünf oder sechs" Passanten hätten versucht, ihn aufzuhalten. Mit Hilfe von Stühlen und einer Plastikkiste hätten sie ihn schließlich festgehalten und zu Boden gedrückt. Australiens Premierminister Scott Morrison äußerte sich zu der Tat auf Twitter.

The violent attack that took place in Sydney this afternoon is deeply concerning. The attacker is now in police custody following the brave actions of those who were present at the scene and were able to able to restrain him. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) August 13, 2019

+++ 5.56 Uhr: Drei Tote bei Angriff auf Philippinen +++

Bei einem von mutmaßlichen Islamisten verübten Angriff sind auf den Philippinen zwei Soldaten und ein zwei Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen. Die Armee beschuldigte die Terrorgruppe Abu Sayyaf, die Tat begangen zu haben. Die Gruppe ist mit der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) verbündet. International ist sie vor allem durch Entführungen bekannt, auch von Ausländern. Nach Angaben eines Militärsprechers wurden die Soldaten erschossen, als sie in der Stadt Talipao auf einem Motorrad unterwegs waren. Zwei Mädchen - elf und zwei Jahre alt - seien ebenfalls von Kugeln getroffen worden. Die Kleinere starb im Krankenhaus. Die Elfjährige war am Dienstag in Lebensgefahr.

+++ 5.17 Uhr: Australien gibt 300 Millionen Euro gegen Klimawandel +++

Australien will für den Kampf gegen den Klimawandel in der Pazifikregion bis 2025 umgerechnet etwa 300 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Dies kündigte der konservative Premierminister Scott Morrison an. Das Geld soll unter anderem in den Katastrophenschutz und in die Förderung von erneuerbaren Energien fließen. Geplant sind Projekte in Papua-Neuguinea sowie auf Kiribati und den Solomon-Inseln. Die Nachbarländer kritisieren Australien, weil es zu wenig unternehme, um den Ausstoß von klimaschädlichen Emissionen zu begrenzen.

+++ 3.23 Uhr: Maduro will von der Opposition kontrolliertes Parlament auflösen +++

In dem seit Monaten andauernden Machtkampf in Venezuela will Präsident Nicolás Maduro offenbar das von der Opposition kontrollierte Parlament auflösen. Die regierungstreue Verfassungsgebende Versammlung setzte eine Kommission ein, die den Termin für die Parlamentswahl festlegen soll. Regulär würden die nächsten Parlamentswahlen erst Ende kommenden Jahres stattfinden. Nachdem Präsident Maduro fast alle staatlichen Institutionen in Venezuela mit seinen Gefolgsleuten besetzt hat, ist die Nationalversammlung die letzte Bastion der Regierungsgegner. Sie ist zudem die einzige Staatsgewalt, die von vielen Ländern wie den USA und Deutschland als demokratisch legitimiert anerkannt wird.

+++ 2.05 Uhr: Zahnprothese steckt Patienten nach OP in der Kehle fest +++

Einem 72-Jährigen Patienten in Großbritannien ist während einer Operation seine Zahnprothese in die Kehle abgerutscht - sie blieb dort tagelang stecken, ohne dass dies ihm und den Ärzten bewusst war. Über den Fall berichtet die medizinische Fachzeitschrift "BMJ Case Reports" in ihrer neuen Ausgabe. Der 72-jährige Rentner hatte sich wegen einer harmlosen Schwellung in der Bauchdecke operieren lassen. Sechs Tage nach dem Eingriff erschien er dann dem Bericht zufolge erneut im Krankenhaus und klagte über Blut im Mund und derart heftige Schluckbeschwerden, dass er keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen konnte.

Die Ärzte gingen zunächst von einer Infektion aus, wie die Zeitschrift berichtet. Dem Patienten ging es in den folgenden Tagen aber immer schlechter. Bei einer Endoskopie wurde dann in seiner Kehle ein halbrundes Objekt entdeckt, das interne Blutungen verursachte. Dem Bericht zufolge sagte der Patient daraufhin, dass es sich um seine Zahnprothese handeln könnte, die er seit Tagen vermisste. In einer Notoperation wurde sie aus der Kehle geholt.

+++ 1.41 Uhr: Flugbetrieb in Hongkong läuft wieder +++

Nach der Streichung etlicher Flüge am Hongkong Airport aufgrund der massiven Proteste gegen brutale Polizeigewalt ist der Flugbetrieb wieder angelaufen. Das bestätigte die Flughafenverwaltung am Morgen auf dpa-Anfrage. Allerdings sei noch nicht abzusehen, wann wieder mit einer störungsfreien Rückkehr zum normalen Flugplan zu rechnen ist. Aus Wut über die zunehmend ausufernde Polizeigewalt hatte Hongkongs Protestbewegung den Betrieb auf dem Flughafen der Millionenstadt zum Erliegen gebracht. Tausende Demonstranten belagerten die Abflugs- und Ankunftshalle. Der Airport strich deshalb ab dem Nachmittag sämtliche Flüge für den Tag.

+++ 1.17 Uhr: Waldbrand auf Gran Canaria vorerst unter Kontrolle +++

Der große Waldbrand auf der spanischen Urlaubsinsel Gran Canaria ist nach Angaben der Regionalbehörden vorerst unter Kontrolle gebracht worden. Die Arbeiten zur Eindämmung des Feuers seien erfolgreich gewesen, zitierte der Notdienst der Kanarischen Inseln im Kurzbotschaftendienst Twitter den regionalen Regierungschef Ángel Victor Torres. Der Notdienst warnte jedoch, dass die Gefahr durch den Brand noch nicht völlig gebannt sei. Zwar gebe es keine Flammen und keinen Rauch mehr. Doch gebe es in den Wäldern weiterhin Glutherde, die durch den Wind angefacht werden könnten. Für die kommenden Tage ist auf der bei deutschen Urlaubern beliebten Insel vor der afrikanischen Küste eine Hitzewelle vorhergesagt, was die Arbeiten zum endgültigen Löschen des Brandes erschweren könnte. Der Waldbrand hatte seit Samstag eine Fläche von 1500 Hektar verwüstet.

+++ 1 Uhr: Sternenstaub am Nachthimmel - Perseiden blitzen auf +++

Die Perseiden-Sternschnuppen sind in der Nacht immer wieder zwischen den Wolken aufgeblitzt. "Es gibt Leute, die wirklich viele Sternschnuppen beobachtet haben", sagte Carolin Liefke, Wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Haus der Astronomie in Heidelberg. Die Perseiden sind ein wiederkehrender Meteorstrom, der jährlich Mitte August zu vielen Sternschnuppen führt. Sie bestehen aus den Auflösungsprodukten eines Kometen.

+++ 0.43 Uhr: US-Polizei nimmt Freund des Schützen von Dayton fest +++

Rund eine Woche nach dem Schusswaffenangriff in Dayton mit neun Toten hat die US-Polizei einen Freund des mutmaßlichen Täters festgenommen. Dem Festgenommenen wird vorgeworfen, gegen das Waffenrecht verstoßen zu haben, wie der US-Bundesanwalt Benjamin Glassman mitteilte. Der 24-Jährige werde jedoch nicht beschuldigt, direkt an der Bluttat vom 4. August beteiligt gewesen zu sein. Der Festgenommene hatte nach Angaben der Ermittler ein Gewehrteil, ein Magazin mit Munition und kugelsichere Kleidung für den Todesschützen von Dayton gekauft, der nach der Tat von der Polizei erschossen wurde. Der 24-Jährige gab nach Angaben der Ermittler zu, die Objekte für den späteren Todesschützen erworben zu haben. Die gegen den Festgenommenen erhobenen Beschuldigungen beziehen sich jedoch nicht auf diese Käufe. Ihm wird vielmehr angelastet, beim Kauf einer für sich selbst erworbenen Pistole seinen Drogenkonsum absichtlich verschwiegen zu haben. Es gebe keinen Beweis dafür, dass der 24-Jährige "absichtlich an der Planung des Schusswaffenangriffes teilgenommen hat", sagte Glassman.

+++ 0.23 Uhr: Autopsie bestätigt: Tote in Kanada sind geflüchtete Mordverdächtige +++

Bei den nach drei Morden und einer wochenlangen Flucht durch Kanada gefundenen Leichen handelt es sich einem Autopsiebericht zufolge zweifellos um die gesuchten Tatverdächtigen. Laut einem Bericht des nationalen Fernsehsenders CBC ergab die Untersuchung auch, dass die beiden Teenager wahrscheinlich Suizid begingen, bevor sie Tage später von Ermittlern gefunden wurden. Die Flucht der Teenager, die heute beide 19 Jahre alt wären, hatte im Juli und August nicht nur in Kanada Schlagzeilen gemacht: Nach dem Mord an einem jungen Touristenpärchen im Norden der Pazifikprovinz British Columbia wurde einige Autostunden entfernt die Leiche eines 64 Jahre alten kanadischen Botanik-Lehrers gefunden. Für alle drei Morde wurden die beiden jungen Männer verantwortlich gemacht.

Mit dem gestohlenen Geländewagen des Botanik-Lehrers flüchteten sie Tausende Kilometer durch Kanada, oft abseits der Wege, um den Polizisten nicht ins Netz zu gehen. Schließlich verlor sich ihre Spur in der Wildnis der Provinz Manitoba, aus der am Mittwoch schließlich der Leichenfund gemeldet wurde.

+++ 0.05 Uhr: Studie: Bestände der in Wäldern lebenden Tiere drastisch gesunken +++

Die weltweiten Bestände der in Wäldern lebenden Tiere sind in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen. Seit 1970 sanken diese Bestände im Schnitt um mehr als die Hälfte, wie aus einer Studie der Umweltschutzorganisation WWF hervorgeht, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Besonders betroffen sind demnach Amphibien wie Frösche, aber auch Säugetiere wie Affen oder Waldelefanten. Hauptursachen dafür, dass immer weniger Tiere in den Wäldern leben, sind laut WWF die Abholzung und die Nutzung von Wäldern für die Landwirtschaft. Für die Studie untersuchte der WWF die Daten von 268 Wirbeltierarten und 455 Tierpopulationen.